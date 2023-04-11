Kraliçe yaşasaydı bunu yapamazdı: Kate'in içindeki 'asi kız' ortaya çıktı

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YAZILI YA DA YAZISIZ BÜTÜN KURALLARA UYDU

2011 yılında Prens William ile evlenerek resmen aileye katıldıktan sonra monarşinin en gözde üyesi olmayı başardı Middleton. Uzun boyu, endamı, tek gram kilo almadan koruduğu fiziği... Bütün bunlar onun en çok ilgi çeken özellikleri oldu yıllarca.

Onun en çok ilgi çeken yanlarından biri de giyimi kuşamı kuşkusuz. İlk dönemlerde,rüzgarda dalgalanan mini etekleri, başta Kraliçe 2. Elizabeth olmak üzere bazı kişilerin canını sıktı ama sonradan bu durum da toparlandı.

Hayranları "yaşından daha olgun giyiniyor" diye eleştirse de Kate Middleton, çizgini hiç bozmadı. Kraliçe hayattayken, belki de onu en çok mutlu eden aile üyelerinden biriydi. Eşi William'ın büyük amcasının karısı Sophie ile birlikte. Hiç sorun çıkarmadı, en zor zamanlarda bile yüzündeki ifadeyi hiç bozmadı. Ailede uyulması gereken ne kadar kural varsa hepsine boyun eğdi. Bütün bunların sonucunda birçok kişi de onun hakkında "sanki bu aileye gelin gitmek için doğmuş" yorumları yapmaya başladı.

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KATILDIĞI ETKİNLİKTE GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ

Elbette... Galler Prensesi Catherine, gerçekten de bütün kurallara harfi harfine uydu. Hem de her konuda. Ta ki geçen hafta gerçekleşen Paskalya Ayini'ne kadar. İşte orada Kate Middleton ile ilgili çok çarpıcı bir değişim kimsenin gözünden kaçmadı.

Kralice 2. Elizabeth ölünceye kadar tek bir kuralı bir atlamayan Kate, kendi çapında bir devrim yapmıştı. Ailenin, hiyerarşide üst düzey olan kadınlarının sıkı sıkıya bağlı olduğu bir kuralı yerle bir etmişti: Ne mi yapmıştı Kate: Tırnaklarına kırmızı oje sürmüştü!





KRALİÇE HİÇ SEVMEZDİ

Şimdi "Ne var bunda?" demeyin... Çünkü aileyi sıkı sıkı takip edenler bilir ki, kadınların böyle gösterişli ve koyu renklerde oje sürmesi yasak. Bunun nedeni de Kraliçe 2. Elizabeth'in bu rengi "dikkat dağıtıcı" bulması.

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İşte bu yüzden İngiliz kraliyet ailesindeki kadınlar, tırnaklarına kırmızı ya da bordo gibi dikkat çekici renklerde oje sürmüyorlar. Her ne kadar bu, yazılı bir kural olmasa da ailenin üst düzey kadınları harfi harfine buna uyuyor.

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KIYAFETİ BİLE GÖLGEDE KALDI: Kate'in kırmızı ojeleri, hem giydiği kıyafeti hem de ailenin diğer üyelerini gölgede bıraktı.

İşte Kate Middleton, geçen pazar en küçük oğlu Louis de dahil tam kadro katıldıkları Paskalya ayininde bu kuralı bozdu. Tırnaklarına, uzaklardan bile dikkat çeken kırmızı renkte oje sürdü. Bu özelliğiyle de hemen dünya basınında manşetlere çıktı.

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MEGHAN'IN BORDO OJELERİ BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPARMIŞTI: Bu arada yeri gelmişken... Ailenin diğer gelini, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle oğlu Archie'ye hamileyken bir etkinliğe katıldığında tek omuzlu elbise giymiş ve tırnaklarına bordo oje sürmüştü. O dönemde Markle'ın bu seçimi büyük bir gürültü koparmıştı.





YILLARDAN BERİ İLK KEZ

Kate aileye katıldığı ilk dönemlerde, ayak tırnaklarına sürdüğü kırmızı ojeler dışında hiçbir zaman el tırnaklarına bu kadar dikkat çekici oje kullanmamıştı. İşte bu yüzden de Paskalya günü yaptığı tercin büyük ilgi çekti.

Birçok kişi Kraliçe'nin ölümünden sonra ailedeki bazı yazılı olmayan kuralların usul usul terk edildiğiKate'in kırmızı ojelerinin de bunun çarpıcı bir parçası olduğu yorumları yapıldı.





UYMASI GEREKEN BİR DİZİ KURAL VAR

Bir kraliyet gelini olarak Kate'in giyim konusunda uyası gereken birçok kural var. Çarpıcı renklerde oje sürememek bunlardan sadece biri. Her ne kadar üniversite yıllarında bir yardım defilesinde giydiği şeffaf bir kıyafet nedeniyle William'ın ilgisini çektiği söylense de artık ailenin gelini olduğu için o kadar iddialı giyinmesi mümkün değil.

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Etek boyunun ise belli bir düzeyde olması gerekiyor. Daha önce başına geldiği gibi eteklerin rüzgarda uçuşmaması için Kraliçe'nin de kullandığı bir taktik uygulanıyor:Eteklerinin içine dışarıdan gözle görülmeyen ağırlıklar dikiliyor. Böylece rüzgar kazaları önleniyor.

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Ama Kate daha çok ağır kumaşlardan yapılmış kıyafetler giyiyor son zamanlarda. Hayranları tarafından "döşemelik kumaş" diye eleştirilse de bu tür kumaşlar, rüzgara karşı daha dayanıklı.

Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Kate Middleton, özellikle bazı etkinliklere giderken öyle elbise dolabını açıp canı ne istiyorsa onu giymiyor. Elbette kendi tercihleri var ama bu konuda ona yol gösteren bir danışmanı var. Dış gezilerinde ise o ülkenin tasarımcılarından birine ait bir parça seçiyor. Çoğunlukla da ülke bayrağının renklerinde bir kıyafeti bulunuyor bavulunda.

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ESKİ KIYAFETİNİ GİYDİ: Middleton, o gün giydiği mavi manto elbiseyi daha önce de kullanmıştı.

Kate Middleton, pazar günü gerçekleşen etkinlikte daha önce de giydiği bir kıyafeti tercih etti. Bu kez ayakkabı, şapka ve çantası farklıydı.

ELBİSELERİN RENGİ MESAJ VERDİ

O etkinlikte dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Ailenin önde gelen üyeleri, yani Kraliçe Camilla ile Kate Middleton, neredeyse aynı tonda kıyafet seçmişti. Bu mavi renk aileyle özdeşleşmiş bir renk.

Ama aynı zamanda bunun bir mesaj verdiği de ileri sürüldü bazı yorumlarda. Son yıllarda İngiliz kraliyet ailesinin yaşadığı çalkantılar düşünüldüğünde ikisinin de bu rengi seçmesi "Mavi huzur ve sükunet veren bir renk. Kate ile Camilla, bu tercihleriyle, ailede her şeyin yolunda olduğu mesajını vermeye çalıştı halka.

Diğer üyeler Zara Tindall ile yeni Edinburgh Düşesi Sophie ise pembe tonlarında giyindi.

Charles'ın kız kardeşi Anne'in kızı Zara Tindall, yırtmaçlı, pembe bir elbise giydi.

Eşi prens Edward'ın, bir zamanlar babasına ait olan Edinburgh Dükü unvanını almasından sonra Edinburgh Düşesi olan Sophie de pembe giydi. Ama çizmeleri "kafası karışmış" yorumlarına neden oldu.