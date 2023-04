'O kadar uğraşıp anne oldum ama bebeğimin yüzüne bile bakamıyordum'

Haberin Devamı

SON NEFESE KADAR

Size ihtiyaç duyan o bebeği, kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar, bütün enerjinizi ve vaktinizi vererek büyütüyorsunuz. Biraz daha büyüdüğünde de endişeler bitmiyor. Dışarıda onu bekleyen hayatın zorluklarına karşı olabildiğince hazırlıyorsunuz. Kıcasası bir baba ama özellikle de anne olarak evlatlarınız son nefese kadar kendinizden daha çok düşündüğünüz bir parçanız oluyor.

Dünyada bazı duygular gerçekten evrensel. Yukarıda özetlediğimiz bu durum herkes için geçerli. İster sıradan bir insan olun, isterseniz dünyada milyonların tanıdığı bir ünlü... Hiçbir fark yok.

İşte birazdan size küçücük yaşından bu yana gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak bildiğiniz bir ünlünün, iki kızıyla olan serüvenini anlatacağız. Acısıyla, tatlısıyla. Eğer evlat sahibiyseniz, büyük olasılıkla kendinizden birçok şey bulacaksınız bu öyküde.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Oyuncu olmaya annesi zorlamış: Çıplak sahnede oynamam gerekse onu bile kabul ederdi Haberi görüntüle





İKİ GENÇ KIZ ANNESİ

Bu kişi,son dönemde yaşamını konu alan Pretty Baby: Brooke Shields (Güzel Bebek: Brooke Shields) adlı belgeselle gündemin ilk sıralarında yer alan Brooke Shields. Yapımcı Chris Henchy ile evli olan Shields, artık birçok kişinin bildiği gibi biri 19, diğeri 16 yaşında olan iki kız çocuğu annesi.

Büyük kızı Rowan (sağda) gazeteci olmak amacıyla yüksek öğrenim görmek üzere evden ayrıldı. Küçük kızı Grier (solda) ise annesinin yolundan giderek gösteri dünyasına adım atma kararı aldı.Model olmaya karar verdi ve annesinin desteğiyle ilk adımlarını çoktan attı.





DAHA KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN CİNSEL OBJEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Kendi annesi Teri Shields tarafından, daha birkaç aylık bir bebekken kameralar önüne konulan 57 yaşındaki Brooke Shields, sonradan kendisinin de itiraf ettiği gibi kariyeri boyunca hep "cinsel bir obje" haline dönüştürüldü.

Haberin Devamı

Daha çocukluk yıllarında yine annesinin izniyle, babası olacak yaşta bir rol arkadaşıyla kamera karşısında öpüşmesini gerektiren bir karakteri canlandırdı. Bu film ona uluslararası şöhret kazandırdı ama sahip olduğu pırıltılı hayatın bedelini de ağır ödedi.





ÇARPICI BİR GÜZELLİĞİ VARDI

Öylesine çarpıcı bir güzelliğe sahipti ki Brooke Shields, bu durumdan kaçınması zordu zaten. Hele Hollywood gibi bir ortamda!

Üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar sektöre dönmek istediğinde tacize uğradı. Bunu da 30 yıl sonra ilk kez itiraf etti. Annesi ile arasındaki bir tür bağımlılık ilişkisi onun ölümüne kadar sürdü.

Haberin Devamı





KENDİ ANNESİNDEN ÇOK FARKLI BİR ANNE

2012 yılında annesini kaybeden Brooke Shields, şimdi onun yerinde kendisi var. Yani kızlarıyla ilgilenip onları hayata hazırlamak zorunda. Ama bir zamanlar annesinin kendisine yaptığından çok farklı bir şekilde.

Her ne kadar 16 yaşındaki küçük kızı Rowan model olmayı istediğini beyan edip bu konuda ilk adımlarını atsa da yıllar önce annesinin kendisine yaptığını asla yapmıyor. Çekim için gitmesi gerektiğinde onun yanında oluyor ama kızının kendisine yapıldığı gibi bir 'cinsel obje' haline dönüştürülmemesi için gerekli bütün önlemleri de almış durumda.

Gözden Kaçmasın Yıllarca gizlediği tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarım deliye döndü Haberi görüntüle





Haberin Devamı

ANNELİK SERÜVENİNİN İLK DÖNEMİ ZORLUKLARLA DOLU

Brooke Shields'in, Chris Henchy ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı 19 yaşında. Grier, kendine gösteri dünyasının uzağında bir kariyer oluşturma amacında. Bir süredir yüksek öğrenim görüyor ve hayali de bir gazeteci olmak.

Shields, şimdilerde kocası ve kızlarıyla gayet düzenli ve huzurlu bir hayat sürüyor. İki kızıyla da arkadaş gibi. Ama elbette onun bu günlere gelmesi hiç kolay olmadı. Artık büyük kızıyla aynı dövmeyi yaptırıp küçük kızının kariyerinde elinden tutuyor olabilir ama bu serüvenin başı zorluklarla doluydu.

Gelin bir bakalım, kamera karşısında sanki hiç derdi yokmuş gibi gülen bu güzel kadının annelik serüvenindeki zorluklara.

Haberin Devamı





ANNE OLDUKTAN SONRA CANINA KIYMAK İSTEDİ

Belki birçoğunuz, Shields'in ilk kez anne olduktan yani kızı Rowan'ı dünyaya getirdikten sonra kendini öldürmek istediğini ilk kez şu anda öğreniyorsunuz.Bunun nedeni ise bazı kadınların karşılaştığı doğum sonrası depresyonu. Hatta Shields bu konuda bir kitap bile kaleme aldı.

2005 yılında yayınlanan Down Came the Rain: My Journey Through Postpartum Depression adlı kitapta hayatının bu kısmını ayrıntısıyla anlattı.

Gözden Kaçmasın Bir kaza olmasın diye saçımı göğüslerime bantladılar Haberi görüntüle





'ONU KUCAĞIMA BİLE ALAMIYORDUM'

İlk kızının dünyaya gelmesinden sonra, kendini yaşadıkları dördüncü kattaki apartman dairesinden atmayı düşünmüş Shields. Kızının, yanında kendisi olmadan daha mutlu yaşayabileceğine inanıyormuş çünkü.

O dönemi kitabında şu satırlarla anlatıyor: "Gerçekten de artık yaşamak istemiyordum. Sonunda güzel bir kız bebeğim olmuştu ama ben ona bakamıyordum bile. Onu kucağıma alamıyordum, ona şarkı söyleyemiyordum, ona gülümseyemiyordum. Bütün istediğim yok olmak ve ölmekti."

Gözden Kaçmasın Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak Haberi görüntüle





'BİTKİN DÜŞTÜM'

Brooke Shields, kısa bir süre önce konuk olduğu bir podcast yayınında kızı Rowan'ın dünyaya gelmesi öncesinde ve sonrasında yaşadığı zorlukları bir kez daha anlattı.Hamile kalmasının zor olduğunu, doğum sırasında bazı komplikasyonlarla karşılaştığını belirtip "Bütün bunlar beni bitkin düşürdü, tükenmiş hissettirdi" dedi. Bu durumun büyük kızı Rowan'ın dünyaya gelmesinden sonraki birkaç ayda devam ettiğini ekledi.

İlk bebeğini dünyaya getirmeden önce tam yedi kez başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek tedavisi gördüğünü belirtti Shields. Doğum yaparken çok fazla kan kaybettiğini bütün bunların da kendisi için bir tür travma etkisi yarattığını gizlemedi: "Çok fazla travma vardı. Bebeğimle birlikte eve gittiğimde onunla ne yapacağımı bilmiyordum."

O zor süreci şu sözlerle anlattı Shields "Tükenmiştim ve hormonlarım tamamen dengesiz bir hale gelmişti. Bunu kimse bilmiyordu. Kendi düşüncelerimi bile anlayamıyordum. En kötüsü de buydu."

Gözden Kaçmasın At sırtında romantizm! Genç aşıklar baş başa görüntülendi Haberi görüntüle





'DAHA ÖNCE BİR BEBEĞİ KUCAĞINA BİLE ALMAMIŞTI'

Shields'ın anlattığına göre sonunda kocası Henchy bebeğin bakımı konusunda ona destek olmaya başladı. O süreci de şu sözlerle anlattı Shields "Chris hemen baba konumuna geçti. Daha önce bir bebeği kucağına bile almamıştı ama şimdi kızımıza bakıyordu. "

Anlattığına göre Brooke Shields, doktorunun önerisiyle bir süre önce bıraktığı antidepresanları tekrar kullanarak yavaş yavaş hayata döndü. Bir süre sonra da kızının ve kocasının yanında olmak istediğini hissetti. Bu zor süreci atlattıktan sadece üç yıl sonra bu kez küçük kızı Grier'i dünyaya getirdi.

Gözden Kaçmasın Yaşlı kiracısından, ölünceye kadar tek kuruş kira almamış Haberi görüntüle

Brooke Shields , kendisi küçücük bir bebekken annesi tarafından kameralar önüne kelimenin tam anlamıyla itilmişti. Onun bu gayretleriyle modern çağların en başarılı çocuk yıldızları arasında yerini aldı. Ama tabii ki bunun bedeli kolay ödenmedi. Belki de bu yüzden iki kızını gösteri dünyasının çekiciliğinden hep korumaya çalıştı.

Zaten sonuç olarak büyük kızı Rowan bu dünyanın uzağında bambaşka bir yol çizmeye karar verdi kendisi için. 2021 yılında liseden mezun olduktan sonra Kuzey Carolina'da Wake Forest Üniversitesine başladı.

Kardeşi Grier ise görünüşe göre gösteri dünyasında bir kariyer yapmakta karar kıldı. Modellik konusunda ilk adımlarını annesinin desteğiyle çoktan atmaya başladı bile.

Shields, her ne kadar iki yıl önce büyük kızı üniversiteye gitmek için evden ayrıldığında ardından gözyaşı dökse de iki kızıyla "arkadaş gibi" bir ilişki sürdürüyor. Kendi annesi Teri ile yaşadığından çok farklı hem de. Kızlarını herhangi bir konuda zorlamıyor, kendi yarım kalan hayallerini onların üzerinden gerçekleştirmeye çalışmıyor.