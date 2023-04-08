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Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak

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#Prens Louis#İngiliz Kraliyet Ailesi#Prens William
Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 09:49

Geçen eylül ayında hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü için düzenlenen etkinliklerden aklınızda en çok ne kaldı? Ya da soruyu şöyle soralım. O törenler sırasında, giyinip kuşanıp halkın karşısına çıkanlar arasında hangi aile üyesini hatırlıyorsunuz en fazla?

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HAFIZALARA KAZINDI
Elbette tüm o etkinlikler Kraliçe 2. Elizabeth için düzenlenmişti. Ama bazılarına, sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Onu diğer aile üyeleri temsil etti. Onca kalabalık, telaş ve ardı ardına düzenlenen kutlamalar sırasında milyonlarca kişinin hafızasında yer eden birisi vardı: Prens Louis. Yani Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine'in, üç çocuğunun en küçüğü.

Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak

ANNESİNE DİL ÇIKARACAK KADAR İLERİYE GÖTÜRDÜ İŞİ
4 yaşındaki Louis, sadece ailenin en küçüğü olduğu için dikkat çekmedi o kutlamalarda. Onun ilgi odağı haline gelmesine neden olan, kalabalıklar içinde sergilediği umursamaz tavırlarıydı. Aslında tam da yaşıtı çocuklar gibi davrandı Louis.

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Kimi zaman oturduğu yerde duramadı. Müzik eşliğinde çılgın dans gösterileri sergiledi. Bazen annesinin ağzını eliyle kapatıp ardından ona dil çıkaracak kadar ileriye götürdü işi. Hatta bir ara babası William, onu dedesi Charles'ın kucağına gönderip o sayede biraz da olsa rahat durmasını sağladı.

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YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Ardından Louis, geçen yıl Noel kutlamaları sırasında bir kez daha sahneye çıktı. Yaz aylarına kıyasla daha durgun görünüyordu ama yine de her zamanki hareketli davranışlarını sergilemekten geri kalmadı.

Onun törene uyum sağlaması için büyük çaba harcayanlar arasında annesi Kate Middleton kadar büyük kardeşleri George ile Charlotte da vardı. Her ikisi de küçük kardeşlerinin aşırı hareketler yapmaması için onu denetim altında tuttu ellerinden geldiğince.

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GEORGE VE CHARLOTTE HER ZAMAN DAHA OLGUN DAVRANDI:Louis'nin yaşındayken bu tür etkinliklere giden büyük kardeşleri, olgun tavırlarıyla dikkat çekiyordu.
Aslına bakılırsa George ve Charlotte, küçük kardeşlerinin yaşındayken zaman zaman bu tür etkinliklere gidiyorlardı. Zaman zaman çocukça tavırlar sergileseler de kimse onları Louis kadar hareketli görmedi.

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İki büyük kardeş, sanki kim oldukları ve ailedeki yerleri konusunda daha o yaşlarda bilgilendirilmiş gibi gayet olgun davranışlar sergilediler hep. Özellikle 7 yaşındaki Charlote, kimi zaman ağabeyi George'u bile kontrol altında tutan tavırlarıyla dikkat çekti. Ama küçük kardeş Louis, hepsinden bambaşka çıktı.

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TAÇ GİYME TÖRENİNİ KAÇIRABİLİR
İşte bu özelliği nedeniyle 4 yaşındaki Louis'nin tarihi bir olayı, yani dedesi Charles'ın kral olarak taç giyeceği töreni kaçırması pek muhtemel. Yani basına sızan iddialara göre Louis, Kraliçe için düzenlenen Platin Jübile'deki taşkın davranışları nedeniyle, dünya çapında bir olay olarak organize edilen taç giyme törenine götürülmeyebilir. 

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O törende, 9 yaşındaki ağabeyi George, önemli bir görev üstlenecek. Ablası Charlotte da ağırbaşlı tavırlarıyla yine her zamanki gibi yerini alacak. Ama ünlüler ve kraliyet aileleriyle ilgili haberleriyle bilinen Page Six'e konuşan bir kaynak Louis'nin, büyük olasılıkla törene götürülmeyeceğini ileri sürdü.

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YİNE DE KÜÇÜK BİR OLASILIK VAR
Daha önce, kendisini dışlanmış hissetmemesi için küçük Louis'nin bu törene katılacağı ama olanları büyük olasılıkla annesinin yanından izleyeceği. Böylece üzerinde denetim sağlanacağı ileri sürülmüştü. Ama saray kaynakları şimdilik onun törene götürülmemesi fikrinin ağır bastığını ileri sürüyor.

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Her ne kadar küçük prensin törene katılmaması yüksek olasılık olarak görülse de yine de kesin karar son dakikada çocuğun ebeveyni William ve Kate tarafından verilecek.

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İLK KEZ 'TAM KADRO' HALKIN KARŞISINA ÇIKTILAR
George, Charlotte ve Louis ilk kez geçen yıl Platin Jübile kutlamaları sırasında "tam kadro" olarak halkın karşısına çıktı. George ve Charlotte'un ağırbaşlılığı bir yana aralarında en çok dikkat çeken kişi 4 yaşındaki Louis oldu.

Hatta öyle ki Kraliçe'nin de yer aldığı etkinliklerde onu bile geride bıraktı. Özellikle de annesiyle birlikte bir geçit törenini izlediği etkinlikte. Kutlamalar bittikten sonra da en çok konuşulan kişiler listesini başında Prens Louis vardı.

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EN ÇOK ANNESİNİ UĞRAŞTIRDI
Minik çocuk, kutlamaların ilk günü gerçekleşen Trooping the Color etkinliğinde ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıktı ve orada Kraliçe'yi bile kendisini oyalamak zorunda bıraktı.

Ardından gerçekleşen tüm etkinliklerde de annesi Kate Middleton'ı uğraştırdı. Bazen onun ağzını eliyle kapattı, ona nanik yaptı, bazen de dedesi Charles'ın kucağında oturdu. Louis, kimi zaman ilginç yüz ifadeleriyle de dikkat çekti.

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ANNELER YORUM YAĞDIRDI
Bu arada henüz yaşı küçük olduğu için kalabalıklar içinde onu sakinleştirmeye çalışan Kate Middleton, kendileri de yakın yaşta çocuk sahibi olan milyonlarca annenin sempatisini kazandı.

Özellikle de kalabalık ortamlarda çocuklarıyla benzer bir mücadeleye girmek zorunda kalan anneler, sosyal medyada Louis ile Kate Middleton'ın tavırlarına ilişkin yorumlar yağdırdı. Küçük çocuk sahibi olan annelerin buluşma platformu olan Mumsnet'te Louis'nin törenler sırasındaki tavırlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

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'SOĞUK TERLER DÖKTÜM'
Kendisi de tıpkı Louis gibi 4 yaşında bir çocuk sahibi olan bir anne "Benim çocuğum da böyle. Bunları izlemek, bana kendimi daha az yalnız hissettirdi" diye yazdı.

Bir başkası Kate Middleton gibi yoğun bir kalabalık içinde küçük çocuğunu denetim altında tutmaya çalışma düşüncesinin bile soğuk terler dökmesine neden olduğunu itiraf etti. Bir başkası da buna "Ebeveynlik becerinizin, 4 yaşındaki inatçı bir çocukla tüm dünyaya sergilendiğini hayal edin" diye yazarak görüşünü bildirdi.

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'GAYET STANDART DAVRANIŞLAR'
Louis'ye yakın yaşta çocuğu olan ya da çocuklarının o dönemini hatırlayan başka anneler de minik prensin uzun saatler boyunca belli bir noktada bulunmak zorunda kaldığını belirtip yaptıklarının gayet standart davranışlar olduğunu ekledi.

Bir başka anne de şunları yazdı: " Sıkılmasına ve kıpır kıpır davranışlarına şaşırmadım. Çok uzun bir zaman ve dört yaşında bir çocuğun saatlerce yerinde oturtulması zor" diyerek görüşünü belirtti.

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'NE KADAR YORULDU KİM BİLİR!'
Louis'in büyük kardeşleri 8 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte'un dört günlük kutlamalar boyunca gayet iyi bir görünüm sergilediklerini belirten bazı anneler de "Kate, 4 yaşında bir çocukla gayet iyi bir şekilde başa çıktı" diye yazdılar.

Hatta bir anne "Bu dört günün ardından bence Kate bir gün boyunca yataktan çıkmadan dinlenebilir" diyerek üç çocuk annesi Düşes'in ne kadar yorulmuş olabileceğini hatırlattı.

Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak

'YAKINLIĞIN GÖSTERGESİ'
Minik Prens Louis'nin kıpır kıpır tavırları, farklı sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Bir kullanıcı bazı kişilerin, çocukların robot gibi davranmasını beklediğini belirtip Louis'nin annesinin ağzını eliyle kapatması konusuna değindi. Bu kullanıcıya göre birçok çocuk böyle davranıyor ve aslında bu Louis ile annesi Kate'in yakınlığının bir göstergesi.

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'TARİHİ BİR OLAY, TABİİ Kİ ORADA OLACAK'
Bazı kişiler henüz 4 yaşında olan bu kadar hareketli bir çocuğun neden etkinliğe getirildiğini sordu. Hatta Louis'nin dadısıyla birlikte evde bırakılması gerektiğini savunanlar da çıktı.

Buna yanıt verenlerden biri de Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yılının olağanüstü bir durum olduğunu hatırlatıp "Bu tarihi bir olay ve hepsinin orada olması gerekiyordu. Louis'nin bile. Bu bir insanın hayatı boyunca sadece bir kez yaşayabileceği bir olay" diye yazdı.

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE KONTROL ALTINDA TUTTU': Sosyal medya platformlarında görüşlerini bildiren birçok kişi Louis'yle katıldığı tüm etkinliklerde çoğunlukla annesi Kate Middleton'ın ilgilendiğini belirtip "özellikle de kameralar kendisine yönelmişken bu kadar hareketli bir çocuğu gayet başarılı bir şekilde kontrol altında tuttuğunu" yazdılar.

Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak

'SİZİN ÇOCUĞUNUZ YOK GALİBA'
Bu arada bazıları da Louis'nin "şımarık" bir çocuk olduğunu savundu. Onlara göre ailenin en küçüğü olan Louis, bu sayede büyük kardeşlerinden daha özgür davranışlar sergiliyor. Fakat bunu savunanlara da birçok kişi sosyal medya platformlarında "Sizin çocuğunuz yok galiba" ya da buna benzer yanıtlarla karşı çıktı.

Sen de vaktinde uslu dursaydın Louis: Karar son anda belli olacak

UZMANA GÖRE GAYET NORMAL
Her ne kadar sosyal medyada yorum yapan bazı kişiler Louis'nin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olabileceğini ileri sürerken New York Post'a konuşan aile ve evlilik terapisti Kaitlin Soule, minik Louis'nin davranışlarının yaşına göre gayet normal olduğunu söyledi. Soule, Louis'nin kutlamalar kapsamında sergilediği tavırları "tamamen normal ve gelişimsel açıdan uygun" diyerek nitelendirdi.

Bu arada Kate Middleton ile Prens William'ın her ne kadar bazı kurallar uygulasalar da geleneksel kraliyet anlayışından farklı daha modern bir çocuk yetiştirme tarzı tercih ettiği belirtiliyor. Görev dışı zamanlarını çocuklarıyla geçiren çift, her biri için farklı bir dadı yerine sadece bir tane dadıyla üç çocuklarını büyütüyor.

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ABLASINA ÇİÇEK VERDİ
Prens Louis, geçen yılki Noel sırasında da tüm ailesiyle birlikte ayine katıldı. Yaz aylarına göre çok daha sakindi ama muzip bakışlarıyla hafif gülümseyerek etrafı izlemekten geri kalmadı. O gün, halktan birinin kendisine verdiği çiçeği, Charlotte diye bağırıp koşarak ablasına vermesi ise deyim yerindeyse "halkın yüreğini titretti."

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23 Nisan 2018'de dünyaya gelen Louis ya da tam adıyla Louis Arthur Charles, doğumundan birkaç gün sonra anne ve babasıyla birlikte ilk kez kameralar karşısına çıkmıştı.

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