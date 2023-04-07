En ünlü 'kaçamak aşk' çocuğu: Babası, hak iddia etmemesi için ona avuç dolusu para ödedi

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BABASIYLA 11 YAŞINDA TANIŞTI

Şu anda 30 yaşında olan ve hayatını TV, sinema oyunculuğu yaparak kazanan genç kadın için de aynı durum geçerli. O, annesi ile babasının bir kaçamak yakınlaşması sonucunda dünyaya geldi. Biyolojik babasının kim olduğunu kanıtlamak ise annesine düştü. Elbette işin sonunda gerçek ortaya çıktı. Ama genç kadının babasıyla tanışması için 11 yaşına kadar beklemesi gerekti.

Sonra da hayatı değişti! Hem de her anlamda. Bütün dünyanın meraklı ve ilgi dolu bakışlarını üzerinde hissetmeye başladı. Belki de hayal bile etmediği maddi olanaklar cabası. Bu gerçeğin ortaya çıkmasından sonra babasıyla arasında sıcak bir ilişki doğdu. Hatta gençliği 'hızlı' geçen babasının hem başka birlikteliğinden hem de evliliğinden olan çocuklarıyla kamera karşısına geçip gülümsüyor bile artık.

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Bir tahmininiz var mı kimden söz ettiğimiz hakkında? Çünkü gösteri dünyası, gerçek babasının kimliğini yıllar sonra öğrenen başka çocuklarla da dolu. Hemen söyleyelim o genç kadının ismini. Eğer bu ışıltılı dünya ile ilgiliyseniz o isimler sizde birden çok çağrışım yapacak zaten. Bu sözünü ettiğimiz kişi Jazmin Grace Grimaldi!

Evet, tam da o! Biraz gösteri dünyasından ama çokça kraliyet çemberinden anımsatmalar yapan o isim ve soyadı gerçeği gözler önüne seriyor zaten.30 yaşındaki oyuncu Jazmin Grace Grimaldi, bir zamanların Hollywood yıldızıyken, masallara benzer bir şekilde Monako Prensi olan Grace Kelly'nin torunu. 50'li yaşlarının ilk yarısında; bir trafik kazası sonucunda hayata veda eden Grace Kelly'nin Prens Rainier ile evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Albert'in de kızı.

Bu uzun tanımlamalar dışında, bütün dünya bir süredir Jazmin Grace'i "dünyanın en ünlü kaçamak aşk çocuğu" olarak tanıyor. Çünkü genç kadın, Albert'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyaya gelen ve kimliği DNA testiyle kanıtlanan iki çocuğundan büyük olanı.

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OYUNCULUK BABAANNESİNDEN GELDİ

Jazmin Grace, tıpkı bir zamanlar Hollywood'da fırtınalar estiren ve adını da taşıdığı babaannesi Grace Kelly gibi oyunculuk alanında karar kıldı. Aynı zamanda opera şarkıcılığı konusunda eğitim gördü. Henüz onun kadar ünlü olmasa da yıllar içinde birçok TV dizisinde kamera karşısına geçti. Her ne kadar babasının kimliği etkili olsa da yeteneğini kabul ettirmiş ki şimdiden portföyünde birçok yapım var.

Jazmin Grace Grimaldi, gençliğinden bu yana olaylı aşk hayatıyla şimdi de sorunlu evliliğiyle manşetleri süsleyen Monako Prensi 2. Albert ile Tamara Rotolo'nun kızı. Şu anda emlakçılık yapan Rotolo, Prens Albert ile 1991 yılında tatile gittiği Fransa'da tanıştı. Tamara Rotolo, o sırada genç bir kadındı ve garsonluk yapıyordu.

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Jazmin Grace, bir dönemin ünlü bir Hollywood yıldızı olan babaannesinin ismini taşıyor.





BABASININ KİMLİĞİ DNA TESTİ İLE KANITLANDI: Jazmin Grace'in, Prens'in kızı olduğunu DNA testi kanıtladı.

Albert ile Tamara kısa bir ilişki yaşadılar. 1992 yılında ise Jazmin Grace dünyaya gözlerini açtı. Tamara Rotolo, Albert ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jazmin'i, yaşadığı olan California'ya götürdü ve orada büyüttü. Annesinin iddialarının üzerine bir DNA testi yapıldı ve Jazmin'in babasının Albert olduğu doğrulandı.

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Jazmin Grace, biyolojik babası Albert ile tanıştığında 11 yaşındaydı. Yani o zamana kadar onu hiç görmemişti. Genç kadın, 2015 yılında babasıyla tanışma konusunda şunları söylemişti: " O anda babamla iletişim kurmak istedim. Onu tanımak istedim ve onun da beni tanımasını."

Büyürken hayatında bir baba figürü olmadığını ve bunun özlemini çektiğini söyleyen Jazmin Grace, Albert ile tanışmaktan ve birbirlerinin hayatının bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğunu gizlemedi. Hayatın uygun gördüğü zamanda babasıyla tanıştıklarını ve o andan itibaren de harika bir ilişkinin keyfini çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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Bu arada Prens Albert, Jazmin Grace'in kendi kızı olduğu kesinleştikten sonra onu hayatına kabul etti. Öncelikle maddi destek sağladı. Buna ek olarak eğer isterse Monako'da yaşama ve öğrenim görme imkanı sundu.

Ama kendisi için önemli olan bir ayrıntıyı atlamadı: Jazmin Grace'in, Monako tahtında hak iddia etmesini istemedi. Bunun karşılığında da kızına hatırı sayılır miktarda bir ödeme yaptı.

Görünüşe göre Jazmin Grace, bu durumdan çok da rahatsız değil. Her ne kadar "prenses" unvanı taşımasa, babasının tahtında hiçbir hakkı olmasa da bu ailenin bir parçası olmaktan son derece memnun. Öyle ki babasının başka bir evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 19 yaşındaki erkek kardeşi Alexandre Grimaldi-Coste daha da ötesinde Albert'in Prenses Charlene ile evliliğinden doğan ikizleri Jacques ve Gabriella ile gayet iyi bir ilişkisi var.

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Genç kadın, sık sık Monako'da düzenlenen etkinliklerde babasına eşlik ediyor. Görünüşe göre ülke halkı da Jazmin Grace'i benimsedi.

HOLLYWOOD'DA GÖSTERİŞLİ BİR MALİKANEDE YAŞIYOR

Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jazmin Grace, babasının ünlü soyadını taşımasının yanı sıra bu durumun bazı nimetlerinden de faydalanıyor. Albert'in de desteğiyle, California'da Hollywood Hills'te gösterişli bir malikanede yaşıyor.

Genç kadının ünlü komşuları arasında Winona Ryder, Felicity Huffman, Russell Brand var. Jazmin Grace zaman zaman babasının yönetimindeki Monako'ya gidip orada bazı etkinliklere katılıyor. Hatta Albert ile yan yana objektiflere poz veriyor.

ÜÇ FARKLI KADINDAN DÖRT ÇOCUK: Jazmin Grace, geçen yılın şubat ayında diğer üç kardeşiyle birlikte objektiflere poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O karede genç kadın, Alexandre'nin yanı sıra Jacques ve Gabriella ile samimi bir şekilde objektife bakarken görülüyordu.

BU KAREYİ OĞLUNUN ANNESİ PAYLAŞTI: Albert, geçen yılın kasım ayında yaptığı ABD ziyaretinde de evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen kızı ve oğluyla birlikte poz vermişti. O kare de oğlunun annesi Nicole Coste'nin sosyal medya sayfasında yer almıştı.

BAŞKA BİR İLİŞKİDEN BAŞKA BİR EVLİLİK DIŞI ÇOCUK

Bu arada sözün sırası gelmişken Albert'in diğer evlilik dışı çocuğuna da kısaca bir bakalım. Albert'in saklamadığı hatta soyadını da verdiği ikinci gayrimeşru çocuğu ise Alexandre Grimaldi Coste. Bir dönem Monaco tahtının varisi olması bile gündeme gelen bu erkek çocuk, Albert ile hostes Nicole Coste'nin altı yıllık ilişkisinden dünyaya geldi. Ama evlilik dışı dünyaya geldiği için Alexandre'nin Monako tahtında hiçbir hakkı bulunmuyor.

Öte yandan bir dönem Albert'in büyük oğlu Alexandre'in tahtın varisi ilan edilmesi konusu gündeme gelmişti. Çünkü Albert, Prenses Charlene ile evli olmasına rağmen henüz çocukları yoktu. Evlilik dışı çocuğun varis ilan edilmesi fikrine ilk karşı çıkan kişi Albert'in kız kardeşi Caroline oldu. O bu çocuk yerine kendi iki oğlunu önerdi.

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İKİZLER TAHTIN GELECEĞİNİ KURTARDI

Ama sonunda uygulanan tedaviler sayesinde Charlene ile Albert'in, biri kız diğeri erkek ikizleri dünyaya geldi. Böylece bu sorun çözülmüş oldu. Bu arada hemen söyleyelim ki ikiz olsalar bile Albert'in varisi oğlu Jacques. Kızı ise yedek olarak ikinci sırada yer alıyor.

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DÜĞÜN ÖNCESİ ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞTI

Jazmin Grace ve Alexandre dışında Albert'in başka evlilik dışı çocukları olduğu da ileri sürülmüştü.Fakat bazı söylentilere göre bunlardan bazıları doğru olsa da Albert hepsinin üzerine kapattı.

Yine detüm bunlar Charlene'in, düğünden önce saraydan kaçmasına neden olmuştu ileri sürülenlere göre. Basına yansıyan haberlere göre Charlene üç kez Monako'dan kaçmaya çalışmış, her seferinde de geri getirilmişti. Sonunda çift, 2011 yılında evlendi.

Gelinliği içindeki Charlene'in bir ülkenin hükümdarıyla evlenmesine rağmen tören boyunca gözyaşı dökmesi onun mutsuzluğuna ve istemeden evlenmesine bağlandı. Düğünün ardından da yüzü bir türlü gülmeyen Charlene, tüm dünya tarafından "hüzünlü prenses" olarak nitelendiriliyor.