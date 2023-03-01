Ünlü babası onu hayatında istemedi: Keşke 'evlilik dışı çocuk' yerine 'onu kayırıyorlar' deselerdi!

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Bu sözler, sinema dünyasının gerçekten de çok ünlü, çok zengin ve çok nüfuzlu bir babanın kızına ait. Ama kendisinin de belirttiği gibi bu gerçeği kimseye söylememesi gerekiyordu. Zaten babası da onu kamuoyuna kızı olarak hiç tanıtmamıştı. Yani aslına bakılırsa ünlü babası onu kabul etmemişti bile. Kendisi de babası gibi bir oyuncu olmaya karar veren genç kadın ardından da son dönemde gündemde ilk sıralara yerleşen "nepo bebekler" yani ünlülerin kendileri sayesinde aynı alanda kariyer yapan ayrıcalıklı çocuklarından biri olarak anılmayı tercih edeceğini söyledi. Ona göre çok eleştirilen bu tanım bile kendisi için kullanılan "evlilik dışı çocuk" nitelendirmesinden çok daha iyi.

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İçinden geçenleri bu kadar samimi bir şekilde anlatan kişi 28 yaşındaki Tessa Gourin. Böyle söyleyince size bir anlam ifade etmemiş olabilir. Ama onun gerçekte kim olduğunu açıklayınca taşlar yerine oturacak. Tessa, sinemanın efsane oyuncularından Jack Nicholson'ın kızı. Dört farklı kadından beş tane çocuk sahibi olan Nicholson'ın emlakçı Jennine Gourin ile kısa süren ilişkisinden dünyaya geldi Tessa. Ama babası Nicholson, onun kendi kızı olduğu hakkında kamuoyunu bilgilendirmedi, üstelik soyadını bile vermedi.

Tessa Gourin, Daily Beast'e verdiği röportajda işte bu konu hakkında konuştu. Gourin "Güçlü ve çok zengin bir babam olduğunu biliyordum. Bu yüzden de kendimi Yetim Annie'ye benzettim hep" dedi. Genç kadının kendisini benzettiği o kurgu kahramana birazdan geleceğiz ama şimdi Tessa Gourin'in sözlerine kulak verelim.

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Çok zengin bir babanın kızı olmasına rağmen annesi ve üvey erkek kardeşiyle birlikte New York'ta küçük bir evde büyüdü Tessa Gourin. Anlattığına göre aslında o dönemde babası Jack Nicholson ile vakit geçirebilmeyi istediğini ama onu hiç tanımadığını belirtti. Tessa Gourin'in değindiği konulardan biri de o dönemde babasının neden hayatında olmadığını sık sık sorduğu ama buna tatmin edici bir yanıt alamadığı oldu. Bu konuda şunları söyledi Tessa Gourin: "Annem benim babamla iletişim içinde olmamı istedi. Ama babam, bu konuyla ilgilenmediğini söyledi." Buna rağmen Tessa Gourin'in anlattığına göre babası Jack Nicholson, öğrenim gördüğü sırada onun özel okul masraflarını karşıladı.

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Tessa Gourin, öğrenim gördüğü yıllarda bazı okul oyunlarında sahneye çıktığını anlattı. Ama sonra oyunculuktan uzaklaştı. Çünkü 20'li yaşlarının başında ünlü babasının onayını almadan onunla aynı kulvarda kariyer yapmasına insanların nasıl bir tepki vereceğini bilmediğini söyledi. Bu konuda şunları söyledi Tessa Gourin: "Bu kişi (babası Jack Nicholson) beni hayatında istemiyor, peki ben bunu kendi yararıma nasıl kullanabilirim?"

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Tessa Gourin, bu noktada son dönemde ünlülerin kendileriyel aynı kariyeri seçen çocuklarını tartışmaya açan nepotizm bebekleri (nepo bebekler) konusuna da değindi röportajda. "Eğer yeteneklerimi kullanabileceğim bir alan olursa "nepo bebek" olarak tanımlanmaktan heyecan duyarım. Bunun yerine "gayrimeşru çocuk" olarak anılıyorum" dedi.

Tessa Gourin, kısa bir süre önce Newsweek dergisi için kaleme aldığı bir yazıda bu konuya değinmişti. Bu arada yazının başlığının "Ben Jack Nicholson'ın kızıyım, insanların beni nepo bebek olarak anmasını isterdim" olduğunu hatırlatalım. Gelin Tessa'nın bu konuda yazdıklarına bir bakalım: "Babam olmadan büyüdüm... Bir kenarda oturdum ve diğer ünlü çocuklarının sorunsuz bir şekilde rollerinin güvence altına alınmasını ve büyük ajanslarla anlaşma imzalamasını hayal kırıklığı içinde izledim."

Tessa Gourin, Daily Beast'e verdiği röportajda bu konuya da değindi: "Yasını tuttuğum bir şey varsa o da baba- kız ilişkisi değil, koşullar farklı olsaydı paylaşabileceğimiz sanatçı ve sanatçı ilişkisiydi. Sonuçta o DNA'sını paylaştığım bir ünlü."

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Bu arada Gourin'in babası Jack Nicholson'ın diğer çocuklarına gelelim... Ünlü oyuncunun, gerçekten de hayatında istemediği Tessa dışında dört farklı kadından beş tane çocuğu bulunuyor. Bunlar arasında Lorraine ve Ray ile zaman zaman kırmızı halıya da çıkmışlığı var Nicholson'ın. Şu anda kendisi Nicholson'ın 59 yaşındaki kızı Jennifer'ın annesi Sandra Knight.

Jack Nicholson'ın soyadını taşımayan bir başka çocuğu da 42 yaşındaki Honey Holman. Onun annesi Winnie Holman. Fakat Nicholson ile Honey'in iletişimi sürüyor.



Oyuncunun 52 yaşında Caleb adında bir çocuğu daha var. Onun annesi ise Susan Anspach.

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32 yaşındaki Lorraine ile 30 yaşındaki Ray'in annesi Rebecca Broussard. Nicholson'ın birlikte en çok kamera karşısına çıktığı çocukları Lorraine ve Ray.

Şimdi Tessa'nın kendisini benzettiği Yetim Annie'ye (Orphan Annie) bir bakalım. Annie aslında bir çizgi roman kahramanı. 1924 yılında Harold Gray tarafından yaratılan bu kıvırcık kısa ve kızıl saçlı Annie karakteri, esin kaynağını James Whitcomb'un 1885 tarihli filmi Little Orphan Annie (Küçük Yetim Annie) adlı şiirden alıyor.

Yetim Annie, sevimli küçük kız Annie ile köpeği Sandy'nin maceralarını anlatıyor. Bir yetimhanede açılan çizgi romanda olaylar daha sonra şöyle gelişir: Yetimhanede kötü muamele gören Annie, bir gün zengin ama huysuz bir kişiliği olan Bayan Warbucks tarafından evine götürülür. Sonra kararından vazgeçip onu yetimhaneye göndermek ister. Ama bir arkadaşının etkisiyle vazgeçer. Sonunda kocası Oliver iş gezisinden döner. Bayan Warsuck, Annie'ye kocasına "baba" diye hitap etmesini söyler. Bu arada Oliver Warbucks hayırsever bir kişidir aynı zamanda ve Annie'ye karşı bir baba sevgisi geliştirir.

Yetim Annie, sadece çizgi roman olarak kalmadı ve defalarca Broadway müzikali olarak perde açtı.