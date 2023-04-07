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Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

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#Vincent Cassel#Tina Kunakey#Monica Bellucci
Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 09:32

Gün gelir bütün aşklar biter... Ya da belki şekil değiştirir. Aşkından kör olmuş bir şekilde evlenen nice çift bir süre sonra belki de hayatın gerçekleri karşısında gözlerini kocaman açıp dünyayı daha farklı görmeye başlar. Tabii bir zamanlar sırılsıklam aşık olduğu insanı da. Bu sefer de "ateşli aşk bitti ama olgun bir sevgiye dönüştü" diyerek ortak hayatlarını sürdürürler. Ama görünüşe göre gösteri dünyasında bu kural her zaman geçerli değil.

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HEYECANLA BAŞLAYAN EVLİLİK BİTTİ
Çünkü büyük aşklarını gayet sade ama yine de çok konuşulan bir evlilik töreniyle taçlandıran ünlü çift arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Kendileri resmen açıklamamış olsalar bile yakınlarına göre beş yıl önce büyük bir heyecanla başlayan evlilik bitti.

Hatta taraflardan birinin, böyle durumlarda çok tercih edilen bir adımı atması da bu yorumları güçlendirdi: O ünlü oturdu, hiç üşenmeden sosyal medya sayfasında bir zamanlar deli gibi sevdiğini her fırsatta belli ettiği kadının bütün fotoğraflarını sildi.

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Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

BÜTÜN İZLERİ SİLDİ
Bunu yapan yani bir süre öncesine kadar yüzüne bakarken içini titreten karısının bütün fotoğraflarını silen kişi ünlü Fransız oyuncu Vincent Cassel. 56 yaşındaki Cassel, kendisinden 30 yaş genç olan model eşi Tina Kunakey ile birlikte göründüğü bütün fotoğraflarını sosyal medya sayfasından yok etti.

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Vincent Cassel ve Tina Kunakey cephesinden bu konuda henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak Cassel ile 26 yaşındaki Kunakey bir süredir hiçbir yerde birlikte görülmüyorlar. Oysa onları her yerde el ele göz göze görmeye hayranları çok alışkındı.

BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR: Cassel ile Kunakey, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Bir yıl sonra da Amazonie adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

ESKİSİ GİBİ DEĞİL
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in haftalar önce yollarını ayırdıklarını belirterek, özellikle de genç kadının kalbinin kırık olduğunu vurguladı.

Bu arada bütün bu iddiaların doğru olabileceğine kanıt olarak gösterilen bir gelişme daha yaşandı. Vincent Cassel, geçmişte yaptığı gibi Tina Kunakey'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamadı. Genç kadın, yeni yaşına yanında kocası olmadan girdi. Bunu da sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

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Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

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Tina Kunakey ile Vincent Cassel, 2018 yılında evlenmişti. 

Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

İLK EVLİLİĞİNİ MONICA BELLUCCI İLE YAPTI
Vincent Cassel ilk evliliğini 1999 yılında Monica Bellucci ile yapmıştı. 1996'da The Apartment adlı filmde birlikte rol alan Cassel ve Bellucci, sette başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı. Çiftin bu evlilikten 18 yaşına giren Deva ve 12 yaşında Leonie adında iki kızı bulunuyor. Cassel ile Bellucci'nin evliliği 2013 yılında sona erdi.

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Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

ARALARINDA 30 YAŞ FARK VAR
Bellucci'den boşandıktan üç yıl sonra Cassel, kendisinden 30yaş genç olan Tina Kunakey ile ilişkisinin ilk sinyallerini verdi. Yani bir sosyal medya paylaşımı yaparak birlikte oldukları yolundaki iddiaları doğruladı. O sırada Tina Kunakey henüz 19 yaşındaydı.

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Fakat bu yaş farkı onların evlenmesini engellemedi. Vincent Cassel, o dönemde yaptığı bir açıklamada "Çok aşığım. Eminim ki biz birlikte çocuk yapacağız" demişti. Cassel ile Kunakey, 2018 yılında, Fransa'da, genç kadının memleketi Biarritz'e yakın bir yerde resmen hayatlarını birleştirdi.

Düğünden birkaç ay sonra da bu kez bir bebek beklediklerini duyurdular. 2019 yılında kızları Amazonie dünyaya geldi.

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AŞKLARINI SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYORLARDI
Bir dönem gittikleri her yerde mutluluk tablosu çiziyordu Vincent Cassel ile Tina Kunakey. Onlara kimi zaman Cassel'in eski eşinden olan kızları Deva ile Leonie de eşlik ediyordu.

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Model olan Tina Kunakey, 2019 yılında Vogue dergisine verdiği röportajda Cassel ile ilk buluşmasını anlatmıştı: "O gün benim üzerimde bir kot pantolon ve tişört vardı. Kocamın yanında da kuzeni vardı. Yani bu gerçek bir ilk buluşma sayılmaz. Sonra beni tekrar görmek istedi."

İlişkileri boyunca çift, birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan gözler önüne serme konusunda çok cömert davranıyordu. Özellikle Cassel, birlikte çekilen pozlarını aşk dolu sözler eşliğinde paylaşıyordu. Ama sonra ne olduysa oldu ve bütün o paylaşımlar Cassel tarafından silindi.

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#Vincent Cassel#Tina Kunakey#Monica Bellucci

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