Saçını bile elleriyle tarardı: Ateşli aşk bitti: Karısının bütün izlerini sildi

Haberin Devamı

HEYECANLA BAŞLAYAN EVLİLİK BİTTİ

Çünkü büyük aşklarını gayet sade ama yine de çok konuşulan bir evlilik töreniyle taçlandıran ünlü çift arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Kendileri resmen açıklamamış olsalar bile yakınlarına göre beş yıl önce büyük bir heyecanla başlayan evlilik bitti.

Hatta taraflardan birinin, böyle durumlarda çok tercih edilen bir adımı atması da bu yorumları güçlendirdi: O ünlü oturdu, hiç üşenmeden sosyal medya sayfasında bir zamanlar deli gibi sevdiğini her fırsatta belli ettiği kadının bütün fotoğraflarını sildi.

Gözden Kaçmasın Bir zamanlar güzelliği dillere destan bir oyuncu vardı: Şimdi onun yerini kızı aldı Haberi görüntüle

BÜTÜN İZLERİ SİLDİ

Bunu yapan yani bir süre öncesine kadar yüzüne bakarken içini titreten karısının bütün fotoğraflarını silen kişi ünlü Fransız oyuncu Vincent Cassel. 56 yaşındaki Cassel, kendisinden 30 yaş genç olan model eşi Tina Kunakey ile birlikte göründüğü bütün fotoğraflarını sosyal medya sayfasından yok etti.

Haberin Devamı

Vincent Cassel ve Tina Kunakey cephesinden bu konuda henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak Cassel ile 26 yaşındaki Kunakey bir süredir hiçbir yerde birlikte görülmüyorlar. Oysa onları her yerde el ele göz göze görmeye hayranları çok alışkındı.

BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR: Cassel ile Kunakey, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi. Bir yıl sonra da Amazonie adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

ESKİSİ GİBİ DEĞİL

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak Vincent Cassel ile Tina Kunakey'in haftalar önce yollarını ayırdıklarını belirterek, özellikle de genç kadının kalbinin kırık olduğunu vurguladı.

Bu arada bütün bu iddiaların doğru olabileceğine kanıt olarak gösterilen bir gelişme daha yaşandı. Vincent Cassel, geçmişte yaptığı gibi Tina Kunakey'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamadı. Genç kadın, yeni yaşına yanında kocası olmadan girdi. Bunu da sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.

Gözden Kaçmasın Rüya çift ile ilgili iddialar dudak uçuklatıyor: Birbirlerinin boğazını sıkacak hale geldiler Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Tina Kunakey ile Vincent Cassel, 2018 yılında evlenmişti.

İLK EVLİLİĞİNİ MONICA BELLUCCI İLE YAPTI

Vincent Cassel ilk evliliğini 1999 yılında Monica Bellucci ile yapmıştı. 1996'da The Apartment adlı filmde birlikte rol alan Cassel ve Bellucci, sette başlayan aşklarını gerçek hayata taşıdı. Çiftin bu evlilikten 18 yaşına giren Deva ve 12 yaşında Leonie adında iki kızı bulunuyor. Cassel ile Bellucci'nin evliliği 2013 yılında sona erdi.

Gözden Kaçmasın İkinci baharda sürpriz aşk! Artık saklanmıyorlar Haberi görüntüle

ARALARINDA 30 YAŞ FARK VAR

Bellucci'den boşandıktan üç yıl sonra Cassel, kendisinden 30yaş genç olan Tina Kunakey ile ilişkisinin ilk sinyallerini verdi. Yani bir sosyal medya paylaşımı yaparak birlikte oldukları yolundaki iddiaları doğruladı. O sırada Tina Kunakey henüz 19 yaşındaydı.

Haberin Devamı

Fakat bu yaş farkı onların evlenmesini engellemedi. Vincent Cassel, o dönemde yaptığı bir açıklamada "Çok aşığım. Eminim ki biz birlikte çocuk yapacağız" demişti. Cassel ile Kunakey, 2018 yılında, Fransa'da, genç kadının memleketi Biarritz'e yakın bir yerde resmen hayatlarını birleştirdi.

Düğünden birkaç ay sonra da bu kez bir bebek beklediklerini duyurdular. 2019 yılında kızları Amazonie dünyaya geldi.

AŞKLARINI SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYORLARDI

Bir dönem gittikleri her yerde mutluluk tablosu çiziyordu Vincent Cassel ile Tina Kunakey. Onlara kimi zaman Cassel'in eski eşinden olan kızları Deva ile Leonie de eşlik ediyordu.

Haberin Devamı

Model olan Tina Kunakey, 2019 yılında Vogue dergisine verdiği röportajda Cassel ile ilk buluşmasını anlatmıştı: "O gün benim üzerimde bir kot pantolon ve tişört vardı. Kocamın yanında da kuzeni vardı. Yani bu gerçek bir ilk buluşma sayılmaz. Sonra beni tekrar görmek istedi."

İlişkileri boyunca çift, birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan gözler önüne serme konusunda çok cömert davranıyordu. Özellikle Cassel, birlikte çekilen pozlarını aşk dolu sözler eşliğinde paylaşıyordu. Ama sonra ne olduysa oldu ve bütün o paylaşımlar Cassel tarafından silindi.