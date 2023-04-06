Rüya çift ile ilgili iddialar dudak uçuklatıyor: Birbirlerinin boğazını sıkacak hale geldiler

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'BİRBİRLERİNİN BOĞAZINI SIKACAK HALE GELDİLER'

ABD magazin basınında yer alan iddialara göre Ivanka ile Jared'ın evliliğinde, Donald Trump davası ve onun öncesinde yaşananlar yüzünden bazı çatlaklar oluşmaya başladı. Hatta internetteki Radar Online adlı magazin sitesine bakılırsa, üç çocuklu Ivanka Trump ile Jared Kushner çifti birbirlerinin boğazını sıkacak hale geldi.

Trump ve Kushner çiftine yakın bir kaynağın iddiasına göre çiftin ilişkisi "zehirleyici" aşamaya ulaştı. Öyle ki evlerinin dört duvarı arasında, birlikte inşa ettikleri her şey parçalanıyor. Ivanka Trump ile Jared Kushner, toplum içine çıktıklarında bile birbirlerine olan öfkelerini kontrol altında tutamaz hale geldi.

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ÇİFT ARASINDAKİ GERİLİM GİDEREK BÜYÜYOR

Yine Radar Online sitesinin ileri sürdüğüne göre Ivanka Trump ile Jared Kushner'ın 13 yıllık evliliğindeki ilk çatlaklar, aslında Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini kaybettiği sırada başladı. Hatta eski başkanın, geçen yıl 6 Ocak'ta Capitol Hill ayaklanmasını tetiklemesinin ardından da bu çatlak giderek büyüdü.

Yine ileri sürülenlere göre Jared Kushner için Trump'ın bu ayaklanma sırasında yangına körükle gitmesi bardağı taşıran son damla oldu. Kushner, hem kendisinin hem de ailesinin itibarını korumak için karısı Ivanka'yı babasıyla arasına mesafe koymaya zorladı. Jared Kushner'ın endişe duyduğu bir başka ayrıntı da bu evlilikten dünyaya gelen üç çocuğun geleceğiydi.





KOCASI İŞ DÜNYASINDAKİ İTİBARINI DÜŞÜNÜYOR

Çifte yakın kaynaklara göre Jared Kushner bu aşamada iş yaşamını da ön plana koyuyor. Eğer Ivanka babasının yanında olmaya devam ederse, kendisinin bütün önemli iş bağlantılarının avuçlarının arasından uçup gideceğini düşünüyor.

Öte yandan Ivanka da kocasının bu isteklerine tamamen sırtını dönmüş değil. Çünkü babasının 2024 yılı başkanlık seçimi için yürüteceği kampanyaya destek vermek istemediğini açıkladı. Hatta babası Donald Trump'ın bu konuda kendisine yalvardığı ama Ivanka'nın bundan bile etkilenmediği iddia ediliyor.

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SÖYLENTİLERİ YALANLAMAK İÇİN

Bu arada Ivanka Trump ile Jared Kushner çifti haklarında ortaya atılan bütün bu iddialardan elbette haberdar. Hatta bunları yalanlamak için geçtiğimiz günlerde baş başa bir yemeğe çıktılar ve objektiflerin kendilerini görüntülemesine izin verdiler.

TRUMP YÖNETİMİNİN VİTRİN YÜZÜYDÜ

Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde en az kendisi kadar hatta kimi zaman kendisinden daha fazla dikkat çeken bir ikiliydi Ivanka Trump ile Jared Kushner. Her ikisi de 42 yaşında olan çift, bir anlamda Trump yönetiminin vitrin yüzüydü.

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Özellikle de Ivanka, babasıyla omuz omuza üstlendiği rollerin yanı sıra giyimi kuşamı ve endamıyla, bir bütünün magazin boyutunu temsil ediyordu.

ÜÇ ÇOCUKLU AİLE

Ivanka Trump ve Jared Kushner, 2009 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin, üç tane çocuğu var. En büyük çocuğu Arabella 2011 doğumlu. Çiftinikinci çocuğu Joseph 2013'te, en küçük çocuğu Theodore da 2016 yılında dünyaya gözlerini açtı.