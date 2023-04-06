Ünlü yıldızın tek çocuğu, ölümünden iki yıl sonra baba oldu: Bu, onun son arzusuydu

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İSPANYOL TV ÜNLÜSÜ 68 YAŞINDA BİR BEBEĞE SAHİP OLDU

Bunun son örneğini de Paris Hilton sergiledi. Carter Reum ile evli olan Hilton, bir taşıyıcı anne kullanarak Phoenix Barron adını verdiği bir erkek bebeğin annesi oldu. 42 yaşındaki Hilton'un bunu tercih etme nedeni, anılarını topladığı Paris: A Memoir adlı kitabında anlattığına göre, doğum yapmaktan korkmasıydı. Çünkü yıllar önce bir kadını doğum yaparken görmüş ve bu onda bir travma yaratmıştı.

Bu bir örnek... Taşıyıcı anne yöntemiyle hayatına bir bebeği katan bir başka ünlü haberi ise İspanya'dan geldi. Ülkenin önde gelen ekran yüzlerinden birinin, taşıyıcı anne aracılığıyla bir kız bebek sahibi olduğu haberi duyuldu önce. Haber bir süreliğine şaşkınlık yarattı. Çünkü bu ünlü 68 yaşındaydı. Yani anne değil aslında büyükanne olacak yaştaydı. Zaten yaptığı açıklamayla durumun aslında tam da öyle olduğu ortaya çıktı.

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BEBEK HABERİ ÖNCE ŞAŞKINLIK YARATTI

İspanya'nın tanınmış ekran yüzlerinden 68 yaşındaki Ana Obregon, bir süre önce taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek sahibi oldu. Bu durum önce büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü zaten onun yıllar önce doğurduğu bir oğlu vardı. Yaşı da artık 70'e gelmişti. Yani özetle bu bebek nereden çıkmıştı?

Ama işte bu öykünün altındaki büyük trajedi yine Ana Obregon'un açıklamasıyla anlaşıldı. Çünkü herkesin kızı sandığı o bebek, aslında torunuydu. Genç yaşta kansere teslim olan oğlunun son arzusu ve ona yadigarı.

'KIZIM DEĞİL TORUNUM'

İspanyol Hola dergisine konuşan Ana Obregon, bu kız bebekle ilgili bütün ayrıntıları açıkladı. Obregon öncelikle bebeğin kızı değil torunu olduğunu söyledi. Ana Sandra Lequio Obregon adı verilen ve aile içinde Anita adıyla anılan minik bebeğin, ABD'de yaşayan bir taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini belirtti Obregon. Üstüne basa basa da "O benim kızım değil torunum" dedi.

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Ana Obregon'un belirttiğine göre bu kız bebeğin babası yıldızın oğlu Aless Lequio. Yıldızın, İtalyan aristokrat Alessandro Lequio ile evliliğinden dünyaya gelen Aless, 2020 yılında henüz 27 yaşındayken yakalandığı kanserden kurtulamadı ve hayata veda etti.

Ana Obregon bu konuda şunları söyledi: "O Aless'in kızı. Ve büyüdüğü zaman ben ona babasının bir kahraman olduğunu,onunla gurur duyması gerektiğini anlatacağım."





BABASININ 'CENNETE GİTTİĞİ GÜN' ONUN SERÜVENİ BAŞLADI

Ana Obregon'un Hola'ya anlattığına göre minik bebeğin dünyaya gelme süreci babası Aless'in 'cennete gittiği gün' başladı. Ünlü TV yüzü bu konudaki açıklamasını "İnsanların bilmediği şey, Aless'in son arzusunun bu olduğuydu" sözleriyle sürdürdü.

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Obregon'un anlattığına göre oğlu Aless, kemoterapiye başlamadan önce spermlerini dondurmuştu. Son arzusunun, bu dünyaya bir bebek bırakmak olduğunu da hem kendisine hem de İtalyan asıllı babası Alessandro Lequio'ya söylemişti.

'UZUN BİR YOLDU AMA BENİ HAYATTA TUTTU'

Obregon, neden sürecin ABD'de yaşayan bir taşıyıcı anneye uzandığını da İspanya'da bu konunun tartışmalı olmasına bağladı. Bu yüzden de oğlunun dondurduğu spermlerin ABD'de korunduğunu söyledi.

Genç yaşta kanser kurbanı olan Aless'in son arzusunun gerçekleşmesi üç yıl sürdü. Yasal olarak minik Anita, Obregon'un kızı olarak görünüyor. Ama yıldız "Onun babaannesi olduğumu en kısa zamanda öğrenecek" diye bu konuya bir açıklık getirdi.

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Oğlunun dondurduğu spermlerden bir bebek dünyaya getirilme sürecinin "uzun bir yol" olduğunu belirten Ana Obregon "Yine de bu beni ayakta ve canlı tuttu" diyerek büyük acısını bu şekilde hafiflettiğini ifade etti.





'ONA SONSUZ BİR SEVGİYLE BAKACAĞIM'

Ana Obregon, oğlu Aless'i yitirdikten sonra onun bebeğini kucaklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı sosyal medya sayfasında. Orada da duygu dolu satırlar kaleme aldı: Benim Aless'im... Yemin ederim ki seni kanserden korumak isterdim, ama başaramadım. Söz veriyorum senin kızını bu dünyaya getirdim ve işte o burada benim kollarımda."

Obregon bu duygusal paylaşımına şu satırlarla devam etti: "Ona her sarıldığımda tanımlanamaz duygular hissediyorum. Çünkü sana yeniden sarılmış gibi oluyorum. Yemin ederim ki ona, sana vermek zorunda olduğum sonsuz bir sevgiyle bakacağım. Ve sen cennetten bana yardım edeceksin."

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SENİ ÖLÜMÜNE SEVİYORUM: Ana Obregon, o paylaşımını "Sen benim cennetteki hayatımın aşkısın. Senin kızın ise benim yeryüzündeki hayatımın aşkı. Seni ölümüne seviyorum. Annen" satırlarıyla bitirdi.