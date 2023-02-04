Geçen yıl acıların en büyüğünü yaşamıştı: Bu elbise annesinden miras

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YILLAR ÖNCE OLDUĞU GİBİ

Bütün bunlar bir yana en çok dikkat çeken özelliği uzun boyu, gösterişli fiziği, güzelliği ve hepsinin ötesinde dikkat çekici giyimi oldu. Siyasetle iç içe geçirdiği yıllar boyunca hep daha resmi giyindi. O dönemde en büyük rakibi giyim ve gösterişli dış görünüm konusunda dünyanın ilk anda akla gelen isimlerinden biri olan üvey annesiydi.

Sonra babası görevine veda etti, o da normal hayata döndü. Ama üzerindeki ilgi azalmadı. Bu defa daha rahat giyiniyor olsa da yine dünyanın meraklı ve ilgi dolu bakışlarını en çok üzerine çeken kişilerinden biri. Ve o güzel kadın yine tıpkı yıllar önce olduğu gibi giyim kuşamıyla gündemin ilk sırasına yerleşti.

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BEYAZ ELBİSESİYLE GÜNDEM OLDU: Ivanka Trump, tıpkı yıllar önce olduğu gibi kıyafetiyle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bunun nedeni ise sadece elbisenin güzelliği değil taşıdığı çarpıcı özellik.

Bu kadar ipucunun ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka'dan söz ettiğimizi anladınız zaten. İş insanı Jared Kushner ile evli olan 41 yaşındaki üç çocuk annesi, geçtiğimiz günlerde bir partiye giderken giydiği beyaz elbise nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Bunun nedenine gelirsek...

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Önce olup bitenleri bir anlatalım... Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner, müzik dünyasının tanınmış menajerlerinden biri olan Myles Shear'ın 30'uncu doğum gününe davetliydi. Partinin ana teması da 1920'li yıllardı. Yani konuklar o dönemin çizgilerini yansıtan kıyafetler giyecekti: Her ne kadar Jared Kushner giyiminde bu ana temayı es geçse de Ivanka Trump kesinlikle uydu. O yılların modasını yansıtan püsküllü, karnını açıkta bırakan, beyaz mini bir elbise giydi. Görünümünü uygun renkte stilettolarla tamamladı. Partide, bir gitarın yanında üzerindeki elbiseyle poz verdiği fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı. Hatta bunlarla yetinmedi ve güzel elbisesi içinde dans ederken çekilen bir videosunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

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O ELBİSE, ANNESİNDEN MİRAS KALDI

Ivanka Trump, o paylaşımlarında gerçekten kusursuz güzellikte ve çok neşeli görünüyordu. Paylaşımlarında üzerindeki elbisenin özelliğini de açıkladı. O beyaz elbise, kısa süre önce hayata veda eden annesi yani Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'a aitti. Ivanka paylaşımlarından birinde elbisenin Bob Mackie'nin imzasını taşıdığını ve annesinin elbise dolabındaki en sevdiği parçalardan biri olduğunu belirtti. Bu arada kocası Jared Kushner'ın partinin ana teması olan 1920'li yıllar konusunda tamamen hataya düştüğünü eklemeden de duramadı.

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Gerçekten de o gece giydiği o beyaz elbise annesi Ivana Trump'ın en sevdiği kıyafetlerden biriydi. Ivana, 2002 yılında New York'ta katıldığı bir partide o elbiseyi giymişti. Kızından farklı olarak boynuna da pembe renkte değerli taşlardan oluşan bir kolye takmıştı. O partide kızı Ivanka da yanındaydı. Ivana Trump, söz konusu elbiseyi 2002 yılında da katıldığı bir törende bir kez daha giymişti.

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Ivanka'nın annesi Ivana, o elbiseyi 1992 yılında bir dostunun düğününde, sallantılı beyaz küpelerle tamamlayarak giymişti.

SOSYAL MEDYA YILDIZI OLDUĞU GÜNLERE DÖNDÜ

Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından Washington'a veda edip Miami'de yaşamaya başladılar. Ondan sonra da Ivanka Trump, tıpkı siyaset sahnesinde boy göstermeden önce yaptığı gibi sosyal medya sayfasından günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Katıldığı partiler, ailesinde yaşanan gelişmeler, çocukları, eşiyle çıktığı yemekler, tatiller gibi hayatının farklı kesitlerini yansıtan fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden önce de Ivanka bu tür paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

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O ELBİSEYİ DE ANNESİNDEN ÖDÜNÇ ALIP GİYMİŞTİ

Bu arada bu beyaz elbise, Ivanka'nın annesinin dolabından seçtiği ilk parça değil. Aynı modacının imzasını taşıyan ve beyaz elbiseye benzer çizgileriyle dikkat çeken bir başka elbiseyi, 2019 yılında annesinden ödünç alıp giymişti Ivanka.

ANNESİ GEÇEN YIL ÖLDÜ

Ivanka Trump'ın annesi, Donald Trump'ın eski eşi Ivana geçen yıl 73 yaşında hayata veda etti. Bu haberi Donald Trump sosyal medya sayfasından duyurdu. Ivana Trump, New York, Manhattan'aki evinde, çalışanlarından biri tarafından baygın bir halde bulunup hastaneye kaldırılmıştı. Ama yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve üç çocuk annesi Ivana hayata veda etti. Ivana'nın öldüğü gün, 20 yıldır sürekli gittiği Türk kuaföründe randevusu olduğu belirtilmişti.

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DOĞDUĞU ÜLKEDEN EVLENEREK AYRILABİLDİ: Ivanka'nın annesi Ivana, o dönemdeki adı Çekoslavakya olan ve komünist rejimle yönetilen ülkeden, bir Avusturyalıyla yaptığı evlilik sayesinde çıkabildi.

Donald Trump ve ikinci eşi olan Ivana 1977 yılında evlendi ve 1992'de boşandı. O dönemde Çekoslavakya olarak bilinen bugünkü adıyla Çekya'da dünyaya gelen Ivana Trump ya da doğum adıyla Ivana Marie Zelnickova, evlendiği Avusturyalı bir kayak hocası sayesinde bu ülkenin vatandaşı oldu. Bu sayede de komünist rejimle yönetilen Çekoslavakya'dan rahatça çıkabildi. Avusturyalı kocasından boşanan Ivana Trump, sonra ABD'ye gitti. Donald Trump ile evlendi ve Ivanka'nın dışında Donald Jr ve Eric adında iki çocuğu daha oldu.

ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE İFADE ETTİ

Ivanka Trump annesinin kaybından sonraki ilk Noel ve yeni yıl kutlamaları sırasında onun boşluğunu ne kadar derinden hissettiğini sosyal medya sayasında anlatmıştı. Yıllar içinde annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarından bir derleme hazırlayan Ivanka Trump "Bu, annemin ölümünden sonraki ilk tatil sezonu. Bu gerçek!Acı böyle tatil dönemlerinde yılın diğer zamanlarından daha büyük olabiliyor." diye yazdı. Sonra da tıpkı kendisi gibi bir yakınını kaybeden insanlara desteğini ifade etti. Ivanka Trump "Bu yıl sevdiklerinden biri kaybetmiş olan herkese... Umut sizi ayakta tutsun, güzel anılar huzur versin. arkadaşlarınız ve aileniz sizi kuşatsın ve sevgi güç versin" diye seslenmişti.





ÜNLÜ MODELLE ELTİ OLDU: Ivanka, ünlü model Karlie Kloss ile evlilik yoluyla akraba oldu.

Ivanka Trump 2009 yılında Jared Kushner ile evLendi. Çiftin Arabella Rose, Theodore James ve Joseph Frederick adında üç tane çocuğu bulunuyor. Bu arada yeri gelmişken Ivanka Trump'ın,ünlü model Karlie Kloss ile evlilik yoluyla akraba olduğunu da hatırlatalım. Karlie Kloss, Ivanka'nın kocas Jared'ın kardeşi olan Joshua ile evli.

Ivanka ve Jared Kushner, 1992 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor.