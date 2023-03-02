İkinci baharda sürpriz aşk! Artık saklanmıyorlar

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GÖZLERDEN UZAK BİRLİKTELİK YAŞIYORLAR

Son birkaç haftaya damgasını vuran bu büyük aşkın kahramanları 'dünyanın en güzel kadınlarından biri' olarak hafızalara yerleşen 58 yaşındaki Monica Bellucci ile 64 yaşındaki usta yönetmen Tim Robbins. Bellucci ile Burton, geçtiğimiz hafta çıktıkları bir gece gezmesinde sokaklarda birbirlerini öpücük yağmuruna tutarken görüntülendi. Çiftin, yaklaşık dört aydır gözlerden uzak bir şekilde flört ettiği belirtildi.

ASLINDA YILLARDIR TANIŞIYORLAR

Durum böyle olunca yani sinemanın iki ünlüsünün böylesine sürpriz bir aşka adım attığı ortaya çıkınca bütün meraklı bakışlar da çiftin geçmişine odaklandı. Monica Bellucci ile Tim Burton; Paris Match dergisinin ileri sürdüğüne göre 2006 yılında Cannes Film Festivali sırasında tanıştılar. Fakat o dönemde Burton, Helena Bonham Carter ile birlikteydi. Monica Bellucci de Fransız oyuncu Vincet Cassel ile evliydi.

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FESTİVALDE ÖDÜLÜNÜ VERMİŞTİ

Monica Bellucci ile Tim Burton, bu tanışmanın ardından 16 yıl sonra geçen yılın ekim ayında, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde karşılaştı. O festivalde Tim Burton, onur konuğu olarak yer alıyordu. Monica Bellucci de ona yaşam boyu başarı ödülünü verdi: İleri sürülenlere göre Bellucci ile Burton arasında bir yakınlaşma oldu ve olaylar romantik bir ilişkiye kadar uzandı.

ESKİ EVLİLİĞİNDEN İKİ ÇOCUK ANNESİ

Monica Bellucci, 1999 ile 2013 arasında Vincent Cassel ile evliydi. İtalyan yıldız ile Fransız oyuncunun bu evlilikten, şu anda 18 yaşında olan Deva ve 12 yaşında Leonie adında iki kızı bulunuyor. Cassel ile evliliği bittikten sonra bir süre hayatına kimseyi almayan Bellucci, daha sonra 2019 yılında sanatçı Nicolas Lefebvre ile bir aşk yaşadı. Bu ilişkisi biten Bellucci, bir süredir yalnızdı.

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UZUN İLİŞKİLERİ 2014 YILINDA BİTTİ

Tim Burton ise ilk evliliğini 1987 ile 1991 yılında Lena Giseke ile yaptı. Ardından da İngiliz oyuncu Helena Bonham Carter ile uzun süren bir ilişki yaşadı. Bu süreçte hiç evlenmeyen eski çift, 19 yaşında Billy Raymond ve 15 yaşında Nelly adında iki çocuk sahibi oldu. Tim Burton ile Helena Bonham Carter, 2014 yılında yollarını ayırdı.