Daha hayattayken 'tahtına oturdu': Bir süreliğine 'kraliçe'

İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİ ARATMAYACAK TÜRDEN

Kraliçe 2. Elizabeth'in üçüncü dereceden kuzeni olan ve onun ölümünden sonra "dünyanın tek gerçek kraliçesi" olarak anılan 2. Margrethe'nin yönetimindeki Amalienborg Sarayı'nda gerçekten de hareketli günler yaşanıyor.

Zaten bu aileden son aylarda gelen haberler tıpkı Buckingham Sarayı'ndan gelenler gibi meraklıları heyecanlandıracak türden. Kraliçe'nin küçük oğlu Joachim'in, büyük oğlu Frederik'in eşi Mary'ye gizliden gizliye aşık olduğu iddiası yayıldı önce. Hatta buna kanıt olarak da Joachim'in eşi Marie'nin, Mary'ye olan çarpıcı benzerliği gösterildi.

Daha bu söylentinin dumanı tüterken bu kez de Kraliçe 2. Margrethe'nin aileyi küçülttüğü, yani Joachim'in eski ve yeni eşlerinden dünyaya gelen çocuklarının unvanlarını elinden aldığı açıklaması geldi. Bunun da ardından anneleri tarafından "dışlanan" ve zaten bir süredir bir ayakları gelin Marie'nin memleketi Fransa'da olan Joachim ve ailesinin ABD'ye taşınacağı duyuldu. Özetlemek gerekirse Danimarka sarayında yaşananlar İngiliz kraliyet ailesini aratmayacak türden. İşte şimdi de başka bir haber geldi bu aileden.

YERİNE, OĞLU İLE GELİNİ BAKIYOR

Aslında resmi bir durum olmasa da yani Kraliçe 2. Margrethe hala hayatta olsa da bir süre yerine veliaht olan büyük oğlu Frederik ile karısı Prenses Mary "bakıyor." Bazı dedikodu meraklılarının ifadesine göre Margrethe, daha yaşarken geçici bir süreliğine de olsa tahtını oğlu ile gelinine bırakmak zorunda kaldı.

"Zorunda kaldı".... Çünkü Margrethe, bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Hatta bu yüzden geçen ay bıçak altına yattı ve sırtındaki sorunla ilgili olarak bir operasyon geçirdi. Önceden yapılan programa göre Kraliçe, önümüzdeki nisan ayında resmi görevlerine geri dönecekti.

Ama saraydan yapılan açıklamaya göre durum beklendiği gibi olmadı. Kraliçe'nin iyileşmesi biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Durum böyle olunca da Margrethe'nin programlarından bazıları iptal edildi, bazıları da ailenin önde gelen bazı başka üyelerine devredildi.

BALKONDAN EL SALLAYACAK

Kraliçe 2. Margrethe'nin iptal edilen programlarından biri yaz aylarında kraliyet gemisi Danneborg ile Bornholm, Ertholmene and Halsnaes'e yapacağı geziydi. Fakat Kraliçe, tam olarak iyileşemediği için bu gezi, 2024'e yani gelecek yıla ertelendi. Margrethe, sağlığı bu geziyi tam olarak yapmasına izin vermese de denizcilik sezonunun açılışı için kısa bir seyahat yapacak. Yine benzer şekilde Kraliçe'nin önümüzdeki mayıs ayında Allerod'a yapacağı bir başka gezi de 2023 yılının sonbahar ayları için yeniden planlandı.

Kraliçe Margrethe'in, 16 Nisan'da 83 yaşına gireceği doğum günü kutlamaları kapsamında Amalienborg Sarayı'nın balkonuna çıkıp halkı selamlaması da bekleniyor.

Aslında Danimarka'da bile dünyaya gelmeyen, sıradan bir ailenin kızı olan, soylulukla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan Prenses Mary'yi biraz daha yakından tanıyalım mı? Prenses Mary, günümüzde "modern çağın külkedileri" diye anılan kraliyet ailesi üyelerinden biri. Tıpkı fiziksel görünüm olarak benzetildiği Kate Middleton gibi halktan bir aileden gelen Mary, Danimarka'nın tahtına oturacak kocası Prens Frederik ile birlikte. Oysa hayatı kilometrelerce ötede bambaşka bir kıtada başladı.

Mary Donaldson, 1972 yılında Avustralya'da bir matematik profesörünün dört çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Üniversitede hukuk ve ticaret eğitimi gördü. Büyük olasılıkla kendisi için başka gelecek hayalleri vardı. Ama 2000 yılında hayatını değiştiren o tanışma gerçekleşti.

Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson, tanıştıklarında takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Çift, Sidney'de bir barda tanıştı. Prens, o sırada Sidney Olimpiyatları için kentte bulunuyordu. Aralarında bir yakınlık doğdu. Sonra da birbirlerine aşık oldular. 2003 yılında çiftin nişanlandığı duyuruldu.

Prenses Mary, 28 yaşındayken Frederik ile tanıştığın anı bir röportajında şöyle anlatmıştı: " İlk tanıştığımızda el sıkıştık. Onun Danimarka Prensi olduğunu bilmiyordum, Tanışmamızın üzerinden yarım saat geçmişti ki biri yanıma gelip 'Bu insanların kim olduğunu biliyor musun?' diye sordu. Ben de karşımdaki adamın kim olduğunu ondan sonra öğrendim."

Çiftin ilişkilerinin ilk bir yılı birbirlerinden uzakta geçti. O dönemde Frederik; Danimarka'dan Avustralya'ya sık sık gizli seyahatler yapıyordu. Prenses Mary, bir başka röportajında günün birinde prenses olmayı hiç hayal etmediğini belirtip "Aslında veteriner olmak istiyordum" diye konuşmuştu.

MARY BENİM, BEN DE MARY'E AİDİM'

2001 yılında Mary Danimarka'ya taşındı. Zaten o noktadan sonra da olaylar hızla gelişti ve çift kendilerini kalabalık bir davetli topluluğunun önünde birbirlerine "ölüm bizi ayırana kadar evet" derken buldu. İşte o törende Prens Frederik "Bugünden itibaren Mary benim ve ben de Mary'ye aidim. Onu seviyorum ve bu sevgimle onu koruyacağım" diyerek bu Avustralyalı genç kıza bağlılığını bildirmişti. 14 Mayıs 2004 günü evlenen çiftin dört tane çocuğu var.

EN ŞIK KRALİYET AİLESİ ÜYELERİNDEN BİRİ

Prenses Mary, aynı zamanda dünyanın en şık giyinen kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak da biliniyor. Mary ile Frederik'in biri kız diğeri erkek ikizleriyle birlikte dört çocukları bulunuyor.

HAYATTA KALAN TEK 'GERÇEK' KRALİÇE

O sık sık etrafına aldırmadan yemek yerken, kocaman kahkahalar atarken, bir türlü bırakamadığı kötü alışkanlıklarını sürdürürken ama mutlaka, belki torunu yaşındakilerin bile tercih etmeyeceği kadar cesur, parlak ve canlı renklerde kıyafetleri içinde görüntüleniyor.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak anıldığı gençlik yılları takvim hesaplarıyla çoktan geride kalsa da ruhundaki gençlik hala yerli yerinde. Üstelik yaşanan acı bir olayın ardından yeni bir unvanı da var: Dünyanın yaşayan tek 'gerçek' kraliçesi.. Yani 'dünyanın hayatta kalan tek 'doğuştan' kraliçesi."

TAHTTA 50'İNCİ YIL

Kraliçe 2. Margrethe, geçen yıl eylül ayında tahttaki 50'inci yılını kutladı. Eğer o sıralarda Kraliçe 2'nci Elizabethhayata veda etmeseydi belki de dünya basınının manşetlerini süsleyen kişi o olacaktı. Tahttaki 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2'ni Elizabeth'in ölümü nedeniyle gölgede kalsa da Margrethe, uzak kuzeninin son nefesini verdiği sıralarda yarım asırlık hükümdarlığını kutladı.

2'nci Elizabeth'in ölümüyle birlikte en uzun süre tahtta kalan hükümdar unvanını Brunei Sultanı Bolkiah'ın ele geçirdiğini, Danimarka Kraliçesi 2'nci Margrethe'in de onun ardından ikinci sıraya yerleştiğini hatırlatalım.

EVLİLİK YOLUYLA DEĞİL, TAHTI BABASINDAN ALDI

Dünya üzerinde bir veliaht prens ya da kral ile evlenip kraliçe unvanı alan birçok kadın var. Ama 82 yaşındaki Margrethe onlardan biri değil. Çünkü onun unvanı, kan bağlarından yani ailesinden geliyor. Gelin 'dünyanın yaşayan tek gerçek kraliçesi' olarak anılmaya başlanan Margrethe'ye biraz daha yakından bakalım.







LILIBET VE DAISY: Kraliçe Margrethe'nin anlattığına göre iki uzak kuzen birbirlerine takma isimleriyle hitap ederdi. Yani onlara göre biri Lilibet diğeri de Daisy idi.

Margrethe'nin, Kraliçe 2'nc Elizabeth ile tek ortak noktası ikisinin de en uzun süre tahtta en uzun süre kalan kadın hükümdarlar olmaları değil. Her ikisinin de büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria. Yani her iki kraliçe üçüncü dereceden kuzen. Kraliçe Margrethe, Elizabeth'in kendisine her zaman ilham verdiğini ve onu bir büyük kız kardeş gibi gördüğünü ifade etmişti.





1953 YILINDA ÇIKAN YASAYLA VELİAHT OLDU

Bu gerilimi böyle hatırladıktan sonra Kraliçe 2'inci Margrethe'nin taht öyküsüne kısaca bir bakalım. Kraliçe Margrethe, 1940 yılında dünyaya geldi. Danimarka Kralı 9'uncu Frederick ile İsveçli bir prenses olan Ingrid'in en büyük çocuğuydu. Yunanistan'ın son kraliçesi Anne Marie kız kardeşlerinden biri. Diğer kız kardeşi ise Danimarka Prensesi Benedikte. Babasının en büyük çocuğu olan Margrethe, 1953'te çıkan ve kız çocukların da tahtın varisi olmasına izin veren yasa sayesinde veliaht prenses oldu.

KOCASI KONSORT PRENS UNVANI ALDI

Babasının ölümünün ardından 14 Ocak 1972'de kraliçe olarak tahta çıktı. İskandinav Krallıkları'nın yöneticisi olan 1'inci Margrethe'den sonra Danimarka'nın ilk kadın hükümdarı olarak adını tarihe yazdırdı. 1967 yılında Fransız Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat ile evlendi. Eşi, öldüğü 2018 yılına kadar Konsort Prens Henrik adıyla ülkeye hizmet etti. Çiftin bu evlilikten Frederik ve Joachim adında iki oğlu bulunuyor.