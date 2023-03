Onların adı “Yeni Harry ve Meghan” oldu: Danimarka kraliyeti üyeleri de Amerika’ya taşınıyor

Haberin Devamı

KRALİYET AİLESİNDEN KAÇAN AMERİKA'YA SIĞINIYOR

Amerika, kraliyet aileleri ya da o ailelerden uzaklaşmak isteyen üyeleri için her zaman ilk akla gelen gözde seçeneklerden biri oldu. Japonya'nın eski Prensesi Mako, üniversite aşkı avukat Kei Komuro ile evlenmek için kraliyet unvanını bıraktı ve 2021'de New York'a taşındı. İsveç'in Prenses Madeleine de ailesiyle birlikte Florida'da yaşıyor. Yunanistan'ın veliaht Prensi Pavlos da eşi ve influencer kızı Maria-Olympia ile New York'ta yaşayan bir yatırım danışmanı.

İngiliz monarşisinin en üst düzey isimlerinden, Kral III. Charles’ın küçük oğlu Prens Harry ve ABD’li oyuncu eşi Meghan Markle’ın da Amerika’ya taşındığını artık herkes çoktan ezberledi. İşte bu yukarıda saydığımız ABD’nin soylu misafirleri arasına bir prens ve bir prenses daha katılıyor. Üstelik hikâyelerindeki benzerlik ve ailelerinde yaşanan benzer krizler nedeniyle bu iki kişiye “Yeni Harry & Meghan” adı çoktan verilmiş durumda.

Yeni Harry ve Meghan olmaya aday Danimarka'nın küskün prensi Joachim ve eşi Marie

"YENİ HARRY VE MEGHAN" HAYIRLI OLSUN!

Bu yeni Harry & Meghan ise Danimarka Kraliçesi Margrethe’nin küçük oğlu Prens Joachim ve Fransız asıllı eşi Marie oldular. Geçen yılın sonlarında Avrupa’daki ‘küçülen’ monarşiler geleneğine ayak uydurmak isteyen Danimarka Kraliçesi Margrethe, 53 yaşındaki oğlu Joachim’in 4 çocuğunun prens ve prenseslik unvanlarını onlardan geri almış ve aile içinde büyük bir kriz yaşanmasına neden olmuştu.

Danimarka Kraliçesi Margrethe, hayatta olduğu 82 yılının 50'sini Danimarka tahtına oturarak geçirdi. Sadece Avrupa’nın değil dünyanın en büyük ve en eski kraliyet ailelerinden olan Danimarka kraliyeti de yapı olarak İngiliz monarşisine benziyor ve bir süredir bu ailenin içinde de benzer şeyler yaşanıyor. Avrupa'nın son gerçek kraliçesi Margrethe, veliaht prens oğlu Frederik ve eşi Mary

AVRUPA'NIN SON GERÇEK KRALİÇESİ MARGRETHE

Geçen eylül ayında ölen İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in üçüncü göbekten kuzeni de olan Margrethe, onun ölümüyle birlikte Avrupa’da tahtta oturan son gerçek kraliçe olmuş; yani kan bağı yoluyla tahta çıkmış son hükümdar olarak kalmıştı.

Danimarka Kraliçesi Margrethe, geçen yıl yaptığı açıklamada, küçük oğlu Joachim'in dört çocuğunun prens ve prenses unvanlarını Ocak 2023 itibarıyla kaybedeceğini söylemişti. Bu açıklama aile içinde büyük bir krize yol açtı. Prens Joachim'in dört çocuğu unvanlarını kaybetti

TORUNLARININ UNVANLARINI ELLERİNDEN ALDI

Prens Joachim’in, Frederiksborg Kontesi Alexandra ile ilk evliliğinden 23 yaşında Nikolai ve 20 yaşında Felix adında iki oğlu ve ikinci eşi Prenses Marie’den de 13 yaşında Henrik adında bir oğlu ve 11 yaşında Athena adında bir kızı var. Doğdukları günden bu yana kraliyet ailesi içinde yaşayan bu dört çocuk sahip oldukları kraliyet unvanlarını kaybetmiş durumdalar.

Kraliçe Margrethe geçen yıl bu açıklamayı yaptıktan sonra oğlu Joachim “Bu kararı sadece beş gün önceden haber aldım. Çocuklarımın üzgün olduğunu söyleyebilirim. Çocuklarım ne yapacaklarını bilmiyorlar. Neye inanmalılar. Kimlikleri neden kaldırılmalı? Neden bu şekilde cezalandırılsınlar ki?" demiş, eşi 47 yaşındaki Prenses Marie ise kararın çocukları için yarattığı zorluktan bahsederek kızı Athena’nın bu kararın ardından okulda zorbalığa maruz kaldığını söylemişti. Kraliçe Margrethe küçük oğluna acımadı

KÜÇÜK OĞUL TIPKI PRENS HARRY GİBİ 'YEDEK' KALDI

Danimarka Kraliçesi ile 2018 yılında hayata veda eden eşi Konsort Prens Henrik'in iki oğlu var. 54 yaşındaki Prens Frederik ilk çocuk olarak annesinden sonra tahta çıkma hakkına sahip. Veliaht Prens Frederik ve eşi prenses Mary'nin de Christian, Josephine, Isabella ve Vincent adında dört çocuğu var. Ancak kraliyet ailesi küçültülmeye çalışılsa da babaları veliaht prens olduğu için bu çocukların prens ve prenseslik unvanlarına dokunulmadı.

Danimarka tahtı Margrethe ölünce büyük oğlu Frederik’e, ondan sonra da Frederik’in çocuklarına geçecek. Böylelikle Prens Joachim ve onun çocukları taht bekleyen varisler arasında çok geriye düşmüş oluyor. Kraliçe Margrethe de zaten normal koşullarda hiçbir zaman taht göremeyecek torunlarının bu unvanları taşımasının gereksiz olduğuna karar vermiş durumda.

“Bir zamanlar, taht mirasçılarının küçük kardeşlerinin oynayacakları oyuncakları vardı: Avrupa'daki diğer kraliyet aileleri içinde evlilikler yapacaklardı ve küçük kardeşler genellikle diğer ülkelerin kralı olacaklardı. Danimarka tarihinde de birkaç nesil geri gidersek küçük kardeşler Norveç ve Yunanistan Kralları oldular. Ancak, Prens Harry'nin bulduğu konum gibi, bir kraliyet ailesinde iki numaralı çocuk olmak birkaç yıl önce olduğundan çok daha zor, çünkü artık oynayacak net bir rolünüz yok.”

Danimarka tahtı büyük oğul Frederik'e geçecek

HALK KRALİET AİLESİNİN LÜKS İÇİNDE YAŞAMASINDAN RAHATSIZ

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Danimarka’da da kraliyet ailesi üyelerinin unvanları sayesinde halkın ödediği vergilerle lüks içinde yaşaması artık rahatsızlık yaratıyor. Durumun farkında olan kraliyet aileleri de gün geçtikçe aileyi biraz olsun küçültmek ve halkın gözünde kötü duruma düşmemek için bu tür kararlar alıyor. İşte Prens Joachim ve çocuklarının başına gelen bu unvan geri alınması durumu da aslında temelde bu durumdan kaynaklanıyor.

O DA HARRY GİBİ AĞABEYİYLE KÜS

Ancak saray dedikodularına göre Prens Joachim ve ondan bir yaş büyük ağabeyi veliaht Prens Frederik arasında da tıpkı Prens William ve Prens Harry arasındaki gibi bir çekişme var ve iki kardeş küs. Hatta tıpkı İngiltere’deki gibi Danimarka’da da bu küslük eşlere kadar uzanmış ve iki Danimarka prensinin eşleri Mary ve Marie arasında da Meghan ve Kate gibi soğukluk var.

Ancak akıllı hisse senedi yatırımları ve önemli mülkleri sayesinde 275 milyon dolar değerinde bir kişisel servet sahibi olduğu düşünülen Prens Joachim, Amerika’da uzaktan kuzeni Prens Harry gibi yaşamayacak. Prens Joachim Harry'den farklı olarak, ülkesinin ABD’nin başkenti Washington DC'deki büyükelçiliği için çalışmaya gidiyor. Karısı Prenses Marie ve ondan doğan iki küçük çocuğu ile başkente taşınan prens Danimarka Büyükelçiliği'nde savunma endüstrisi ataşesi olacak.

BAŞKENTTE PRESTİJLİ BİR İŞ VE DOLGUN BİR MAAŞ...

Danimarka tahtının altıncı sıradaki varisi olan prens artık Danimarka hükümetinden aldığı prenslik rolü için ödenen para yerine ataşelik maaşı olarak ayda 48 bin dolar alacak. Danimarka kraliyet tarihçisi Lars Hovbakke Sorensen konuyla ilgili olarak “2008 ekonomik krizinden bu yana, kraliyet aileleri üyeleri, onlara ödenen paralara değer olduğunu göstermeleri gerektiğini fark ettiler. Vergi mükellefi halktan parasını alan ancak bunun için çalışmayan kraliyet üyeleri için kimsenin artık sabrı kalmamış durumda.” yorumunu yaptı.