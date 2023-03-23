Brooklyn Beckham’ın aşktan başı dönüyor: Karısı Nicola Peltz’in yüzünü koluna dövme yaptırdı!

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David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu olan 24 yaşındaki Brooklyn'in 20 yaşında Romeo, 17 yaşında Cruz adında iki erkek kardeşi ve 11 yaşında Harper adında bir kız kardeşi var. Kardeşleri henüz kendisi kadar ünlenmemiş olsa da Brooklyn Beckham, attığı her adımla adını manşetlere yazdırmayı başarıyor.

Bir süre babası gibi futbolcu olmak için eğitim alan ama takıma seçilemeyince bu hevesinden vazgeçen Brooklyn Beckham, daha sonra sırasıyla modellik ve fotoğrafçılık gibi işlere de soyundu. Son olaraksa profesyonel aşçı olmaya karar veren Beckham ailesinin veliahtı sürekli olarak sosyal medya hesaplarından yemek yaptığı videoları takipçileriyle paylaşmaya başladı. Brooklyn ve Nicola, en yakın arkadşaları Selan Gomez'le ayrılmaz bir üçlü oldular

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EN ÜNLÜ AİLENİN EN ÜNLÜ ÇOCUĞU

Ama onu magazin sayfalarının üst sıralarına taşıyan şey en çok eşi Nicola Peltz'le yaptığı evlilik oldu. Hem yakışıklı hem de ünlü bir genç adam olan Brooklyn, Lottie Moss, Lexi Wood ve Madison Beer gibi ünlü isimlerle ilişkiler yaşadı. Evlenmeden önceki en uzun süreli ve ciddi ilişkisi ise Amerikalı aktris Chloë Grace Moretz’leydi.

2018’de artık Moretz’le tamamen ayrıldıklarını açıklayan genç Beckham 2020’nin hemen başında bir başka ABD’li oyuncu Nicola Peltz'le aşk yaşadığı öğrenildi. İki genç deyim yerindeyse birbirlerine ilk görüşte aşık oldular ve bu hızlıca başlayan aşk aynı hızla evlilikle sonuçlandı. Victoria Beckham'ın oğlunun düğünündeki bu somurtkan hali çok konuşulmuştu

MİLYARDER BABANIN OYUNCU KIZIYLA EVLENDİ

Sadece ünlü bir oyuncu olmakla kalmayan Nicola Peltz'le Brooklyn Beckham’ın geçen yıl 9 Nisan’da yapılan düğünü de çok ses getirmişti. New York’lu milyarder işi insanı Nelson Peltz ve eski model Claudia Heffner’in kızı olan Nicola, belki de Beckham’lardan bile daha fazla servet sahibi olan bir ailenin gözbebeği.

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Brooklyn ve Nicola’nın düğünü, Peltz ailesinin Miami’deki muhteşem malikanesinde yapılmış, düğünün tüm masrafları gelinin babası Nelson Peltz tarafından karşılanınca Beckham ailesinin bu durumun ‘altında kaldıkları‘ için rahatsız oldukları iddia edilmişti. Hatta Victoria Beckham’ın, gelininden kendi tasarımı olan bir gelinlik giymesini istediği ancak Nicola bunu reddedip başka bir gelinlik giydiği için gelin ve kayınvalidenin arasının uzun süredir bozuk olduğu söylenmişti. BÜYÜK AŞKLARINI HER DAKİKA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Düğün dedikoduları ve kavga haberleri devam ededursun, Brooklyn ve Nicola evliliklerine mutlu mesut devam ediyor. Evlendikten sonra ailesinden uzaklaştığı, bunun da özellikle annesi Victoria Beckham’ı çok üzdüğü söylenen Brooklyn Beckham, sürekli olarak karısına olan aşkını dile getirmenin yeni yollarını arıyor.

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Evlendikten sonra Instagram profiline "Nicola'nın kocası" diye yazan Brooklyn bundan böyle bu şekilde tanınmak ve tanımlanmak istediğini söylemişti. Sosyal medyadan sürekli olarak birbirlerinin aşk dolu pozlarını paylaşan çift sürekli herkesin deyim yerindeyse ‘gözüne soktukları’ aşkları yüzünden zaman zaman eleştirilere de konu oluyor. Brooklyn Beckham'ın karısına adadığı son dövme böyle ortaya çıktı

'DÖVMELİ' AŞK ÇOK KONUŞULUYOR

Bu aşırı ‘yoğun’ yaşanan aşkın en büyük göstergelerinden biri de Brooklyn Beckham’ın artık kendisi kadar meşhur olan dövmeleri. Vücudunda toplamda 80 ila 100 arasında ayrı dövmeler olan Brooklyn’in dövme aşkı karısına duyduğu aşkla kesişince ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor.

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Karısına olan aşkını vücuduna kazıtmaya doyamayan Brooklyn daha önce koluna "evli" anlamına gelen "married" dövmesi ve üst koluna da yine dövme şeklinde evlilik yeminini yazdırmıştı. Göğsünde "Peltz", sol yüzük parmağında da "N" yazan genç aşık ensesine de eşi Nicola’nın gözlerinin dövmesini yaptırmıştı. Boynunda da Nicola kelimesi yazılı olan Brooklyn bir parmağına da “lover” yani aşık kelimesini dövdürdü.

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Brooklyn Beckham ’ın son harikasıysa yıldız oyuncu Jennifer Hudson’ın sunduğu The Jennifer Hudson Show’a katılmasıyla ortaya çıktı. Program esnasında 'ailesini onurlandırmak' için evlendikten sonra Nicola'nın soyadını yasal olarak aldığını da tekrarlayan Brooklyn Beckham karısına adadığı son dövmeyi de gözler önüne serdi.

Evlenirken ettiği yeminde geçen “Kelimelerin sana olan sevgimi bile tanımlayamayacağını söyleyerek başlayayım, sadece sana bakıyorum ve bu bir rüya gibi geliyor. Sen benim dünyamsın ve ben her gün sana daha fazla aşık olmaya devam ediyorum.” sözlerini de dövme olarak vücuduna işleten Brooklyn son olarak koluna eşinin yüzünün dövmesini yaptırmış ve dövmenin altına da düğün törenlerinde kol kola yürürken çalan şarkını sözlerini yazdırmış. "ÇOK ÇOCUK İSTİYORUZ"

Programda Jennifer Hudson’ın Nicola ile büyük bir aile isteyip istemediği sorusuna da cevap veren “Evet, karımın istediği kadar çok çocuk istiyorum. Çok çocuk istiyorum ama bu Nicola’nın isteklerine bağlı” dedi. Genç çift çok çocuklu ailelerden geliyorlar. Beckham’ların Brooklyn’le birlikte 4, Peltz ailesinin ise Nicola’yla birlikte tam 8 çocuğu bulunuyor.