Hollywood'un hüzünlü çouğu artık genç kız oldu: Tom Cruise öz kızını neden terk etti?

Haberin Devamı

Bu çocukların kimi anne babalarından aldıkları yetenekle, geldikleri yeri hak ediyor gibi görünse de aslında yine de yola herkesten bir adım önde başladıkları için yine de fırsat eşitsizliği yaratmış oluyor. Hem annesi hem de babası Hollywood yıldızı olan hatta babası son yıldaki başarıları sebebiyle adını sinema tarihine yazdıran bir çocuksa benzerlerinden oldukça farklı bir noktada duruyor.

BÜYÜK AŞKBİR BEBEK VE MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE TAÇLANMIŞTI

Tom Cruise ve Katie Holmes 2005’te tanıştıklarında adeta yıldırım aşkına tutulmuş, tanıştıktan sadece 2 ay sonra hemen nişanlanmıştı. Hollywood’un iki gözde oyuncusunun birlikteliği o günlerde çok konuşulmuş; mutlu çiftin fotoğrafları tüm magazin sayfalarını süslemeye başlamıştı. İşte çiftin tek çocuğu olan kızları Suri de işte böyle büyük bir aşktan doğdu. Hem de tam anne ve babasının sevgili olmasının üzerinden tam bir yıl geçmişken.

Haberin Devamı

Cruise ve Holmes 18 Kasım 2006’da evlendiler. İtalya’da bir şatoda gerçekleşen muhteşem düğünde çiftin kucağında henüz altı aylık olan kızları da vardı. Bu İtalyan düğününden bir gün önce Los Angeles’ta resmi nikahları kıyılan çiftin basın sözcüleri düğünün Scientology geleneklerine uygun şekilde yapıldığını açıklamıştı.

EVLİLİK SCIENTOLOGY YÜZÜNDEN BİTTİ

Zaten sonrasında yaşanan her şey de bu kelimeyle, milyonlarca takipçisinin içinde sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatıyla ilgiliydi. Evlilikleri dışarıdan yolunda gibi görünse de Tom Cruise ve Katie Holmes çiftinin mutlulukları sadece beş buçuk yıl sürdü. Katie Holmes 2011’de Tom Cruise’u terk etti, çiftin boşanması 2012’de resmileşti. Küçük Suri o zaman sadece 6 yaşındaydı.

Haberin Devamı

O zamandan bu zamana bir şehir efsanesi gibi anlatılan ama bir efsane olmaktan çok uzak, buz gibi gerçeklere göre Scientology kilisesinin en önemli üyelerinden biri olan ve tarikatta artık en yüksek mertebeye ulaşmış olan Tom Cruise eşi Katie Holmes’un da kendisi gibi üye olmasını istiyordu. Hatta sevgili oldukları dönemde ve evliliklerinin ilk zamanlarında Katie Holmes’un da Scientology eğitimi aldığı söyleniyordu.

Ancak güzel oyuncu eşi gibi bu oluşumun parçası olmak istemedi. Hatta kızı Suri’nin de Scientology’den ve onunla ilgili her şeyden uzakta durmasını istedi. İşte bu büyük bir aşkla başlayan evlilik de tam olarak bu sebepten bitti. Cruise ve Holmes yollarını ayırdı. Tom Cruise Hollywood’da, yıldızlar şehri Los Angeles’ta kaldı. Katie Holmes ise küçük kızıyla New York’a yerleşti ve anne kız hâlâ orada birlikte yaşıyor. Katie Holmes Tom Cruise'dan ayrıldıktan sonra kızını tek başına büyüttü

Haberin Devamı

KÜÇÜK SURI SPOT IŞIKLARINDAN UZAKTA TEK BAŞINA BÜYÜDÜ

Doğduğu günden itibaren herkesin ilgi odağı olan, gazetecilerin sürekli fotoğraflarını çekmek için yarıştığı Suri annesiyle birlikte yaşadığı sesiz sakin ve spor ışıklarından uzak dünyada yukarıda bahsettiğimiz “nepo bebeklerden” biri olmadan, sıradan bir çocukluk yaşadı ve bu ünlü ama talihsiz çocuk artık 16 yaşını bitirmiş güzel bir genç kız oldu.

Anne ve babası ayrıldığından beri, yani yaklaşık 11 yıldır, dünyanın en büyük aksiyon yıldızı kabul edilen babası Tom Cruise’la da hemen hemen hiç görüşmedi. İşinde çok başarılı olan, disiplini ve çalışkanlığıyla sinema sektörünün en sevilen isimlerinden biri olan ve Hollywood’daki arkadaşlarıyla da oldukça iyi dostluklar kuran Tom Cruise yıllardır bu konu yüzünden hedef tahtasında. SADECE OKUL MASRAFLARINI KARŞILIYOR

Haberin Devamı

Kızının sadece masraflarını karşılayan ve bunun dışında hiçbir zaman yanında olmayan hatta onu bir kere bile görmeyen Tom Cruise’a ilk ve tek biyolojik çocuğunu terk ettiği ve onu asla arayıp sormadığı için duyulan tepki yıllardır hiç azalmadı. Hatta sadece annesi ve yakın arkadaş çevresiyle görüntülenen, yeni doğduğu zaman ve ilk çocukluk günlerinde fotoğrafçıların peşinden koştuğu bu çocuğa zaman içinde Hollywood’un hüzünlü çocuğu adı takıldı.

Gözden Kaçmasın Yıldız oyuncu 48 yaşında ikiz annesi olacak: Ultrason fotoğrafındaki ilginç görüntüye yorum yağdı Haberi görüntüle

Tom Cruise’un çocuğunu reddetme sebebiyse Katie Holmes’la evliliğini bitiren sebeple aynıydı: Scientology. Katie Holmes’un ve dolayısıyla kızı Suri’nin de Scientology üyesi olmasını isteyen Cruise bunu başaramadı. Katie Holmes kendi reddettiği şeyi kızı Suri için de yasaklayınca baba ve kızın arası bir daha düzelmemek üzere açıldı.

Haberin Devamı

KIZINI 10 YILDAN FAZLADIR GÖRMÜYOR

Scientology’nin en üst düzey üyelerinden olan Tom Cruise bu oluşumun katı kuralları gereği üye olmayan kızıyla görüşmedi. Çünkü Scientology üyeleri tarikata girmeyen en yakınları bile olsa onlarla görüşmeleri yasak. Hatta Tom Cruise ve Nicole Kidman arasındaki evliliğin de aynı sebepten bittiği biliniyor.

Ancak Cruise ve Kidman’ın evliyken evlat edindikleri çocukları babalarının etkisinde kalarak Scientology üyesi oldular. Ve bu çocuklar için Suri’nin başına gelenlerin tam tersi gerçek oldu: Babaları Tom Cruise’la sıkı bir ilişki içinde olan Isabella Jane ve Connor Antony Scientology’ye katılmayan anneleri Nicole Kidman’ı hayatlarından çıkardılar ve bir daha onunla görüşmediler.

17. yaş günü kapıda olan Suri hâlâ babasıyla hiç görüşmüyor. Bu konuda hemen hemen hiç konuşmayan Tom Cruise 2013 yılında yaptığı kısa bir açıklamada Katie Holmes ve kızı Suri’yi hiç görmediğini kabul etmiş ancak “Biliyorsunuz çiftler boşandığında böyle şeyler olur” diyerek konu hakkında daha fazla yorum yapmamıştı. Cruise, Katie Holmes’dan boşandığı günlerde bunun Scientology tarikatıyla ilgisi olup olmadığı sorusuna da “Sebeplerden biri bu olabilir, evet” cevabını vermişti. TOM SURI'Yİ ANNESİNDEN KOPARACAK İDDİASI

Artık bir genç kız olan ve babasından ayrı kaldığı için hep biraz da hüzünlü olan Suri yine de annesi Katie Holmes’un kendisine her an kol kanat germesiyle akranları gibi gösteri dünyasından uzak, nispeten normal bir çocukluk geçirdi. Ve annesinin ısrarlı tutumuyla da Scientology’den uzak kalmayı başardı. Ancak bu durum ileride değişebilir…

Kendisi de eski bir Scientology üyesi olan bir başka Hollywood yıldızı ve Tom Cruise’un eski dostu Leah Remini’ye göre bu iş henüz bitmiş değil. Leah Remini, Cruise’un kızı Suri’yle görüşmese de ondan umudunu kesmediğini söylüyor. Remini’nin iddialarına göre Tom Cruise hâlâ Suri'nin biraz daha yaş almasını bekliyor. Böylece onu Scientology’ye çekebilmeyi ve annesi Katie Holmes’dan uzaklaştırmayı planlıyor.