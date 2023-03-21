Yıldız oyuncu 48 yaşında ikiz annesi olacak: Ultrason fotoğrafındaki ilginç görüntüye yorum yağdı

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Hastalıklar, ölümler, doğumlar, çocuklar, yeni projeler, film çekimleri, kırmızı halı halleri, reklam kampanyaları… Hollywood yıldızları da tıpkı bizler gibi hayatlarına dair özel detayları, heyecanlı gelişmeleri sosyal medyadan, özellikle de Instagram’dan paylaşmaya karşı koyamıyor. Hatta bunu kazanç kapısı haline getirenler ya da milyonlarca takipçisine duyurular yapmak ya da hayır işleri için kampanya düzenlemek amacıyla kullananlar bile var.

Çift Oscar sahibi, Hollywood’un sevilen aktrislerinden Hilary Swank de son zamanlarda sosyal medyayı yoğun kullanan isimlerden biri. Güzel yıldızın Instagram paylaşımlarının artmasının mutluluk verici bir sebebi var: 48 yaşındaki oyuncu önümüzdeki ay ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Üstelik Hilary Swank ikiz bebekler bekliyor.

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Hilary Swank 2005 yılında boksör Maggie Fitzgerald'ı canlandırdığı Million Dollar Baby filmiyle Oscar kazanmıştı

48 YAŞINDA GELEN SÜRPRİZ HAMİLELİK HABERİ

Swank, bir bebek beklediğini 2022’nin ekim ayında hem sosyal medya hesabından hem de katıldığı bir sohbet programında duyurmuştu. Hilary Swank “Bu benim çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Anne olacağım. Ve sadece bir tane değil, iki tane bebeğim olacak. Buna inanamıyorum” diye açıkladığı hamilelik haberi için bunun bir mucize olduğu yorumunu yapmıştı.

Bu ikiz bebekler hem Swank’in 2018 yılında evlendiği 45 yaşındaki eşi Philip Schneider'ın ilk çocukları olacak. Geç yaşta anne olacağı için bazıları tarafından eleştirilen yıldız çocuk sahibi olmak için doğru kişiyi ve doğru zamanı beklediğini açıklamış olsa da aslında bu gecikmiş hamileliğin bir de üzücü sebebi var. Hilary Swank’in büyük bir sevgiyle bağlı olduğu babası Stephen Swank, 2021 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybetmişti. Yıldız oyuncu kariyerine de aile kurma hayallerine de babasına bakabilmek için yıllarca ara vermişti

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BABASI İÇİN KARİYERİNİ VE HAYALLERİNİ HİÇE SAYMIŞTI

2018’de babasının kanser olduğunu ve onun yanında olabilmek için kariyerinin zirve yıllarını yaşayacağı dönemde oyunculuğa ara verdiğini açıklayan Swank yıllarca ona gözü gibi baktı. Bu yıllar Hilary Swank’in aynı zamanda anne olup bir yuva kurmayı arzuladığı zamanlardı. Ama bir evlat olarak babasının yanından bir an bile ayrılmayan yıldız oyuncu tıpkı kariyeri gibi bu planlarını da yıllarca rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Yıllarca devam eden bu sancılı sürecin ardından babasını kaybeden oyuncuya 2018’de evlendiği Philip Schneider en büyük desteği verdi. Baba acısını geride bırakmaya çalışan Swank sonunda hep hayalini kurduğu aileyi kurmaya artık çok yakın. Üstelik kaderin cilvesi ya da güzel bir tesadüf olarak Hilary Swank’in bebeklerinin doğum tarihinin babası Stephen Swank’in doğum gününe denk geleceği ortaya çıktı.

Bir ay sonra ikiz bebeklerini kucağına almayı bekleyenHilary Swank'in şubatta paylaştığı bir fotoğraf

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SIK SIK PAYLAŞIM YAPARAK HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATTI

Babasının kaybının ardından zor toparlanan yıldız, ikiz bebeklerinin babasının doğum gününde doğacaklarını açıklarken duygusal anlar yaşamıştı. Bu durumun babasının yaşamını onurlandırmak için çok güzel bir fırsat olduğunu dile getiren Hilary Swank, doğuma artık bir ay kala heyecanının doruk noktasında. Hamileyken bir dizi bir de film çeken yıldız oyuncu karnı burnunda olmasına rağmen katıldığı Altın Küre ödül töreni gecesinde de herkesi güzelliğiyle büyülemişti.

Sık sık hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden Hilary Swank’in son Instagram paylaşımı ise en çok ses getiren paylaşımı oldu. Bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaşan yıldız oyuncu, fotoğraftaki ilginç detaya dikkat çekti. Swank’in karnındaki bebeklerden biri kolunu kaldırmış ve adeta pazusunu sıkmış gibi görünüyordu. Swank birkaç ay önce katıldığı Altın Küre'lerde şıklığı ve zarafetiyle beğeni toplamıştı

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İLGİNÇ ULTRASON PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Hilary Swank, bu görüntüyü Instagram’dan “The Real Million Dollar Baby” açıklamasıyla paylaşınca fotoğrafa yorum yağdı. Hilary Swank’in bir boksörü canlandırdığı ve ona ikinci Oscar’ını kazandıran filmin adı da “Million Dollar Baby” yani “Milyon Dolarlık bebek” idi. Filmi için aylarca hazırlık yapan, boks ringine çıkıp dövüş eğitimi alan ve bu süreçte yaptığı antrenmanlarla tam bir sporcu fiziğine kavuşan Hilary Swank’in filmdeki pazulu kollarıyla karnındaki bebeğin havaya kaldırarak gösterdiği pazulu kolu birbirine benzetildi.

Fotoğrafta bebeğin kolunu pazusunu sıkar gibi havaya kaldırdığı ve yapılı bir omzu olduğu görülüyor

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Bu şaşırtıcı görüntüye Swank’in Hollywood’daki arkadaşları da tepkisiz kalamadı. Kendisi de yakın zamanda hamile olduğunu açıklayan Lindsay Lohan ve Sharon Stone Hliary Swank’in paylaşımına kalpli emojiler kondururken ünlü oyuncu Mariska Hargitay “Süper bebeklere benden kalp” yazdı. Kate Hudson ise “Bu bebek şimdiden aynı annesinin omuzlarına ve pazularına sahip” yazarak yakın arkadaşı Hilary Swank’e esprili bir selam yolladı.