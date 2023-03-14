Oscar’larda herkesin gözü onu aramıştı: Tom Cruise törene Nicole Kidman'la karşılaşmamak için gitmemiş!

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Pazartesi günü sabaha karşı herkesin gözü törene katılanların ve o pırıltılı salonun üzerindeydi evet ama törene katılanlar kadar katılmayan bir kişi de çok dikkat çekti ve herkesin ‘neden yok’ sorusunu sormasına neden oldu. Üstelik bu ünlünün rol aldığı ve yapımcılıklarından birini de üstlendiği film gecenin En İyi Film Oscarı adaylarından biriydi ve filmin Oscar şansı belki düşüktü ancak yine de herkes onun törende olacağını düşünmüştü.

Bu isim tahmin edeceğiniz gibi son filmi Top Gun: Maverick’le dördüncü kez (bu kez yapımcı olarak En İyi Film adayıydı) Oscar’a aday olan Tom Cruise’dan başkası değildi. 80’lerin başından beri Hollywood’un içinde olan bu inanılmaz adam 1989’da Doğum günü 4 Temmuz ve 1996’da Jerry Maguire ile En İyi Erkek ve 1999’da da Magnolia ile En İyi Yardımcı Erkek kategorilerinde ödüle aday olmuştu.

Cruise ve Kidman Days of Thunder filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı

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TÜM GÖZLER ONU ARADI AMA...

40 yıllık kariyeri boyunca hep dünyanın en büyük aksiyon yıldızı kabul edilmiş olsa da çok büyük yönetmenlerle ve çok farklı türlerde karşımıza çıkan Criuse deyim yerindeyse Hollywood’un en sağlam kalesi olarak görülüyor. Oscar adayları açıklandıktan sonra verilen özel Oscar yemeğine katılan ve burada yakın dostu yönetmen Steven Spielberg'le karşılaşan Tom Cruise, ondan “Sen Hollywood’u kurtaran adamsın” sözünü duyan aktörün Oscar törenlerindeki yokluğu elbette dikkat çekti.

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Steven Spielberg'in bu sözü çok da abartılı bir tarif değil çünkü Cruise’un başrolünü oynadığı ve yapımcıları arasında da bulunduğu Top Gun: Maverick hem yılın en iyi filmlerinden biri oldu hem de pandemi, ekonomik krizler ve dijital platformların etkisiyle sarsılan sinemayı kendine getirerek hasılat rekorları kırdı. Cruise, filmiyle seyirciyi yeniden salonlara çekmeyi başardı ve 2022’de gerçekten de sinemanın kurtarıcılarından biri oldu.

SEBEP ESKİ EŞİ NICOLE KIDMAN MI?

Peki bu sektörün en saygın isimlerinden olan ve her şeye rağmen hem sektör içinden hem de seyircilerden büyük saygı ve sevgi gören adam neden yılın en önemli etkinliğinde yoktu? Üstelik yukarıda belirttiğimiz gibi filmi aday gösterildikten sonra verilen yemeğe katılmış ve törene de geleceğinin işaretini vermişti. Önce hemen Cruise’un katıldığı bu yemeğe gelmeyen bir isim olduğunu yazalım: Nicole Kidman…

11 yıllık büyük aşk Tom Curise'un Scientology üyeliği yüzünden bitti

Birlikte rol aldıkları filmin setinde aşık olan ve 1990 yılında evlenen Tom Cruise ve Nicole Kidman 11 yıl boyunca Hollywood’un parmakla gösterilen çifti olmuşlardı. Üç filmde karşılıklı oynayan, bu yıllar boyunca ayrı ayrı rol aldıkları filmlerde adlarından çok söz ettiren ve kariyerleri bir arada muazzam şekilde ilerleyen bu çift 2001 yılında sürpirz şekilde yollarını ayırdıklarında herkes şaşkına dönmüştü. Özel hayatı konusunda son derece ağzı sıkı olan ve yaptığı evlilikler ya da ilişkileri konusunda asla konuşmayan Tom Cruise cephesinden bu yaşananlarla ilgili pek bir şey duymadık.

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11 YIL SÜREN EVLİLİK VE PERDE ARKASINDA YAŞANANLAR

Ancak Nicole Kidman biten evliliği ve Tom Cruise’la yaşadıklarıyla ilgili daha konuşkandı ve 2001 yılında avukatının ofisinden boşanmayı sonlandırmış şekilde çıktığında çekilen, kollarını sevinçle havaya kaldırmış olarak çekilen fotoğrafıyla bile aslında çok şey anlatıyordu. Çiftin 11 yıl boyunca süren evliliklerinden evlat edindikleri iki çocukları var: 30 yaşındaki Isabella ve 28 yaşındaki Connor. Nicole Kidman Cruise’dan boşandıktan sonra maalesef çocuklarıyla görüşmemeye başladı. Bunun sebebiyle Tom Cruise’un dünkü Oscar törenine katılmaması aslında aynı.

Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın 10 yıldır hiçbir yerde hiçbir şekilde bir araya gelmediği söyleniyor

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Herkesin gözleri Oscar töreninde Tom Cruise’u arayınca yıldız aktörün neden törende olmadığı da elbette hemen didik didik araştırıldı ve oyuncuya yakın kaynakların magazin basınına fısıldadığına göre Cruise’un törendeki yokluğunun sebebi eski eşi Nicole Kidman’ın törendeki varlığıydı. Güzel yıldız Oscar’lara 2006’dan beri evli olduğu ve hâlâ büyük bir aşk yaşadığı şarkıcı eşi Keith Urban ile gelmişti ve Cruise ne eski eşiyle ne de onun yeni kocasıyla karşılaşmak istemedi. Ve bu uğurda ödüle aday olduğu Oscar törenine katılmamayı bile göze aldı.

BOŞANDIKTAN SONRA DOST KALAMADILAR

Birlikte iki çocuk yetiştiren ve uzun yıllar evli kalan bu iki yıldız oyuncu boşanmalarından sonra birçok eski eş gibi dost kalamadılar ya da çocukları uğruna bile olsa görüşmeye devam edemediler. Bunun altında yatan şeyse çifti birbirinden de ayıran Scientology tarikatı ya da tarikata üye kişilerin tanımıyla Scientology Kilisesi’ydi. Tom Cruise’un üyesi olduğu bu oluşuma bağlılığı yıllardır herkesin dilinde.

Cruise artık 60 yaşında olmasına rağmen hâlâ dünyanın en büyük aksiyon yıldızı

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Hatta fakir bir aileden gelen ve öğrenme güçlüğü yaşayan Tom Cruise’un yıllardır bitmeyen bir azimle çalışması, kendini geliştirmesi, Hollywood’un en büyük ismi olmasının ardında da Scientology’e olan tutkusu yer alıyor. En azından Hollywood durumu böyle kabul ediyor. Ancak Cruise’un Scientology’yle olan ilişkisi özel hayatına olumsuz yansıyor.

HER ŞEYİN ARKASINDA SCIENTOLOGY VAR

Tom Cruise’u Scientology’le tanıştıranın 1987’de evlendiği ve Nicole Kidman’la aşk yaşamaya başlamadan önce 3 yıl evli kaldığı bir diğer oyuncu Mimi Rogers olduğu biliniyor. Ancak Nicole Kidman’la yaptığı evlilik aktörü Scientology’den uzaklaştırdı. Çok mutlu bir evlilik yaşayan çiftin arasına bu tarikatın girdiği, Scientology üyelerinin Cruise ve Kidman’ı ayırmak için yıllarca uğraştığı biliniyor. Yine de aşkları tutkuyla devam ettiği sürece bu Hollywood’un ideal çiftinin arasına pek kimse girememişti.

Tom Cruise'un Katie Holmes'la olan evliliği de aynı sebepten bitmişti

Ancak Kidman eşini ne kadar uzak tutmaya çalışmış olsa da Cruise ilerleyen yıllarda Scientology’den uzak duramadı ve hatta tarikatta giderek yükselerek en üst mertebelere uzandı. Dışarıdan mutlu gözüken evlilikse işte tam bu yüzden sonlanacaktı. Çifte yakın kaynaklar Cruise’un Kidman’ı Scientology’e girmesi için zorladığını ancak Kidman’ın bunu şiddetle reddettiğini anlattılar. Zaten evlilik de bu zorlamalara dayanamayarak sona erdi.

ÇOCUKLARI KIDMAN'LA GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Az önce yukarıda belirttiğimiz gibi Kidman’ın Scientology konusundaki bu katı tavrı onu çocuklarından bile ayırdı. Çiftin evlatlık çocukları Isabella ve Connor, babalarının etkisiyle tarikata girdiler ve hâlâ Scientology’nin en sıkı takipçilerinden olmaya devam ediyorlar. Tom Cruise’un Kidman’dan sonra, 2006’da evlendiği oyuncu eşi Katie Holmes’la olan evliliği de bu yüzden bitti. Cruise, bu evlilikten doğan kızı Suri’yi Scientology’e sokmak istedi ancak Katie Holmes buna izin vermyince çiftin yolları ayrıldı.

Cruise Scientology üyesi olan ilk iki çocuğuyla sıkı bağlar kurarken biyolojik kızı Suri’yi adeta reddetti ve Scientology kuralları gereği onunla hiç görüşmedi. Annesi Katie Holmes tarafından büyütülen küçük Suri sanki babası hiç yokmuş gibi yaşadı ve Tom Cruise bu davranışı yüzünden herkesin tepkisini çekti.

İşte boşanmalarının üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da eski eşler Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın arasının bozuk olmasının ve birbirlerinden kaçmak için bu kadar uğraşmalarının sebebi de bu yaşananlar. FİLM ÇEKİMİNDE OLDUĞUNA KİMSE İNANMADI

Her ne kadar Cruise’un yakın arkadaşları yıldız oyuncunun yeni filmi Mission Impossible için çekimlerde olduğunu söylese ve törene katılmamasının gerekçesinin bu olduğunu belirtse de herkes çoktan sebebin eski karısıyla karşılaşmamak olduğuna ikna oldu.

Cruise ve Kidman arasındaki bu soğukluk öyle büyük ki ikili boşandıklarından beri karşılaşmamak için adeta takla atıyorlar ve bunu da bir şekilde başarıyorlar. Hatta öyle ki, geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Tom Cruise için uzun kariyerini kutlayan 10 dakikalık bir video hazırlanmış ancak oyuncunun Nicole Kidman’la kamera karşısına geçtiği üç filmi bu videoda hiç yer almamış ve yok sayılmıştı.

KIDMAN: ÇOCUKLARIMI SEVİYORUM

Nicole Kidman biten evliliğinin ardından verdiği röportajların birinde Tom Curise için “Bir baloncuktaydık, sadece ikimiz. Birbirimize çok bağımlı olduk. Onun için dünyanın öbür ucuna giderdim. Tamamen vuruldum, delice düştüm, tutkuyla aşık oldum Birlikte hayatımızın mükemmel olduğunu düşündüm. İyileşmem çok uzun zaman aldı. Yaşananların şokunu uzun süre atlatamadım” demişti.

Kidman dünkü törene eşi Keith Urban'la katıldı

2015 verdiği bir röportajındaysa ​​Kidman, her iki çocuğuyla olan ilişkisi ve onlarla asla görüşememesi hakkındaki sessizliğini de bozdu. “Onlar yetişkin” diyen Kidman “Çocuklarım Scientolog olmak için seçimler yaptılar ve anne olarak onları sevmek benim işim” dedi ve onların sevgisini kalbine gömdüğünü açıkladı.