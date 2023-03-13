İki görüntü arasında sadece dakikalar var… Lady Gaga’dan unutulmaz Oscar performansı: Sahneye sıfır makyaj çıktı!

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Daha önce gerek Oscar’lar gerekse diğer ödül törenlerinde giydiği karman çorman, tuhaf ve en hafif tabirle göz yoran kostümlerle adını kırmızı halıda başarısız ünlüler arasında yazdıran Lady Gaga, bu yıl 95. dağıtılan Oscar Ödüllerine bu kez beklenmedik şekilde damga vurdu.
TÖRENDE ALIŞILMADIK BİR LADY GAGA...
Geçen hafta Versace’nin Los Angeles’ta düzenlenen 2023 sonbahar – kış defilesinde Gigi Hadid tarafından giyilen siyah elbisesiyle Oscar törenine gelen Lady Gaga, kırmızı halıda (gerçi bu yıl Oscar’ları dağıtan Akademi bu konuda değişiklik yaptı ve kırmızı yerine şampanya rengi bir halı tercih edildi) göz doldurdu.
ELBİSEYİ GIGI ÇIKARDI LADY GAGA GİYDİ
Siyah şeffaf tülden uzun kollu ve korseyle desteklenen bir üst ve bel hizasının oldukça altından başlayan siyah uzun ve geniş bir etekten oluşan bu elbise sırt dekoltesi açısından oldukça cesurdu ancak Lady Gagayine de elbiseyi kendine yakıştırmış ve başarıyla taşımıştı.
EN SONUNDA KIRMIZI HALIDAN GEÇER NOT ALDI
Saçlarını balıksırtı örüp ensesinde toplayan Lady Gaga, siyah dumanlı göz makyajı, kırmızı ruju ve boynunda duran çarpıcı elmas kolyesiyle moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Geceye müzisyen ortağı Bloodpop’la katılan Lady Gaga, törende karşılaştığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı adaylarından İrlandalı aktör Brendan Gleeson’la uzun süre sohbet etti. İkilinin sürekli sarıldığı, öpüşüp koklaştığı fotoğraflar gecenin en ilgi çekici görüntülerinden oldu.
Lady Gaga bu yılki Oscar’lara bir kez daha adaylık alarak katıldı. Tom Gun: Maverick filmi için seslendirdiği Hold My Hand şarkısıyla bir kez daha ödüle aday olan Lady Gaga, törende diğer adaylar gibi şarkısını sahneye çıkarak bir kez daha seslendirdi. Lady Gaga, kendisini izleyenlere en büyük sürprizini de bu şekilde yapmış oldu.
Kırmızı halıda ve tören yayını boyunca şık elbisesi, saçı ve makyajıyla tüm bakışları üzerine toplayan yıldız şarkıcı sahneye çıktığında herkes şaşkına döndü: Lady Gaga eline mikrofonu alıp şarkıyı söylemeye başladığında üzerinde yırtık bir kot pantolon, siyah bir tişört ve ayağında da spor ayakkabıları vardı. Lady Gaga’nın bu seçimi elbette şarkının yer aldığı film Top Gun’la uyum içerisindeydi ancak yine de sahnede onu bu şekilde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Üstelik Lady Gaga sahneye çıktığında ördükten sonra topuz yaptığı saçlarını açmış ve yüzündeki makyajı tamamen silip herkesin karşısına en doğal haliyle çıkmıştı. Patlayan flaşlara hiç aldırmadan şarkısını söyleyen ve duygu dolu bir konuşmaya da imza atan şarkıcıyı böyle gören hayranları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.