İki görüntü arasında sadece dakikalar var… Lady Gaga’dan unutulmaz Oscar performansı: Sahneye sıfır makyaj çıktı!

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Daha önce gerek Oscar’lar gerekse diğer ödül törenlerinde giydiği karman çorman, tuhaf ve en hafif tabirle göz yoran kostümlerle adını kırmızı halıda başarısız ünlüler arasında yazdıran Lady Gaga, bu yıl 95. dağıtılan Oscar Ödüllerine bu kez beklenmedik şekilde damga vurdu. Lady Gaga 2010 MTV Müzik Ödülleri'ne etten yapılmış bir elbise giyerek gelmişti

TÖRENDE ALIŞILMADIK BİR LADY GAGA...

Geçen hafta Versace’nin Los Angeles’ta düzenlenen 2023 sonbahar – kış defilesinde Gigi Hadid tarafından giyilen siyah elbisesiyle Oscar törenine gelen Lady Gaga, kırmızı halıda (gerçi bu yıl Oscar’ları dağıtan Akademi bu konuda değişiklik yaptı ve kırmızı yerine şampanya rengi bir halı tercih edildi) göz doldurdu.

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ELBİSEYİ GIGI ÇIKARDI LADY GAGA GİYDİ

Siyah şeffaf tülden uzun kollu ve korseyle desteklenen bir üst ve bel hizasının oldukça altından başlayan siyah uzun ve geniş bir etekten oluşan bu elbise sırt dekoltesi açısından oldukça cesurdu ancak Lady Gagayine de elbiseyi kendine yakıştırmış ve başarıyla taşımıştı. Çılgın şarkıcı 2011'de de Grammy'lere bir yumurtanın içinde taşınarak böyle gelmişti

EN SONUNDA KIRMIZI HALIDAN GEÇER NOT ALDI

Saçlarını balıksırtı örüp ensesinde toplayan Lady Gaga, siyah dumanlı göz makyajı, kırmızı ruju ve boynunda duran çarpıcı elmas kolyesiyle moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Geceye müzisyen ortağı Bloodpop’la katılan Lady Gaga, törende karşılaştığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı adaylarından İrlandalı aktör Brendan Gleeson’la uzun süre sohbet etti. İkilinin sürekli sarıldığı, öpüşüp koklaştığı fotoğraflar gecenin en ilgi çekici görüntülerinden oldu.

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Şarkıcılıktan sonra oyunculuğa da el atan Lady Gaga, 2018 yılında A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filmiyle hem En İyi Kadın Oyuncu dalında hem de En İyi Şarkı kategorisinde Oscar’a aday olmuş; filmden sonra da dillerden düşmeyen Shallow şarkısıyla Oscar’a uzanmayı başarmıştı. Hatta Shallow o yıl hem Oscar, hem BAFTA, hem Altın Küre hem de Grammy ödüllerini kazanmayı başarmış; Lady Gaga da bunu başaran ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçmişti.

Lady Gaga bu yılki Oscar’lara bir kez daha adaylık alarak katıldı. Tom Gun: Maverick filmi için seslendirdiği Hold My Hand şarkısıyla bir kez daha ödüle aday olan Lady Gaga, törende diğer adaylar gibi şarkısını sahneye çıkarak bir kez daha seslendirdi. Lady Gaga, kendisini izleyenlere en büyük sürprizini de bu şekilde yapmış oldu.

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Kırmızı halıda ve tören yayını boyunca şık elbisesi, saçı ve makyajıyla tüm bakışları üzerine toplayan yıldız şarkıcı sahneye çıktığında herkes şaşkına döndü: Lady Gaga eline mikrofonu alıp şarkıyı söylemeye başladığında üzerinde yırtık bir kot pantolon, siyah bir tişört ve ayağında da spor ayakkabıları vardı. Lady Gaga’nın bu seçimi elbette şarkının yer aldığı film Top Gun’la uyum içerisindeydi ancak yine de sahnede onu bu şekilde görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Üstelik Lady Gaga sahneye çıktığında ördükten sonra topuz yaptığı saçlarını açmış ve yüzündeki makyajı tamamen silip herkesin karşısına en doğal haliyle çıkmıştı. Patlayan flaşlara hiç aldırmadan şarkısını söyleyen ve duygu dolu bir konuşmaya da imza atan şarkıcıyı böyle gören hayranları sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Herkes bu kostüm değişiminin hızına şaşırırken birçok kullanıcı şarkıcının yüzündeki makyajı kısa süre içinde yok eden makyaj çıkarıcının markasını öğrenmeye çalıştı. Çoğu hayranı da Lady Gaga’ya övgüler yağdırdı ve 36 yaşındaki yıldızın bu sade giyim ve makyajsız haliyle bile ne kadar güzel olduğunun altını çizdi.