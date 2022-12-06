Üstelik gezdiren kişiyi de vurmuştu: Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran saldırgana 21 yıl hapis cezası!

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Fischer, 24 Şubat 2021’de, gece vakti Hollywood’un ünlü Sunset Bulvarı'nın hemen dışındaki bir sokakta, yıldız şarkıcı Lady Gaga'nın üç köpeğini gezdirirken vuruldu. Yakındaki bir evin kapı zili kamerası tarafından kaydedilen videoda Fischer'in “Aman Tanrım! Vuruldum! Yardım edin. Göğsümden kan geliyor!” diye bağırdığı duyuluyordu. Köpek gezdiren Ryan Fischer’ı acımadan vuran adam Lady Gaga’nın köpeklerini de çalmaya çalıştı. LADY GAGA'NIN KÖPEK GEZDİRİCİSİ ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Fischer saldırıda ciddi şekilde yaralandı ve mahkemede yeminli ifade vererek yaşananları anlattı. “Asia, Koji ve Gustav'ı akşam gezintisine çıkardığımdan bu yana iki yıla yakın zaman geçtiğine inanmak zor, bir anda kendimi o köpeklerin çalınmasını önlemek için savaşırken ve bunun için sahip olduğum her şeyi ortaya koyarken budum. Ama ne yaptıysam yeterli olmadı: Dövüldüm, boğazım sıkıldı, vuruldum ve ölüme terk edildim, kaldırımda kanlar içinde kaldım ve nefesim kesildi. Koji ve Gustav da gitmişti.” diyen talihsiz adam adeta korkunç bir kâbusu yaşamıştı.

Ryan Fischer, göğsünden vuruldu ve neredeyse ölüyordu

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Yetkililer, 24 Şubat 2021'de James Howard Jackson, 19 yaşındaki Jaylin White ve 27 yaşındaki Lafayette Whaley'nin Los Angeles'ta dolaşarak binlerce dolara satabilen pahalı bir cins olan Fransız bulldog’larının peşine düştüklerini söylediler. Sunset Bulvarı yakınlarında pop yıldızının üç köpeğiyle birlikte Fischer'a rastladılar. Ancak köpekleri çalmak isteyen bu üç kişi hedefledikleri hayvanların Lady Gaga’nın olduğunu bilmiyordu.

YÜKSEK FİYATA ALICI BULAN CİNS KÖPEKLERİ ÇALMAK İSTEDİLER

Sonradan anlatılanlara göre, adamlar hayvanların tasmalarını tutarken “Vazgeç” diye bağırarak Fischer'a koştu. Köpek gezdirici eline geçirdiği bir şişeyi onlara doğru sallanıyordu ve adamlardan biri onu boğmaya başladığında hala iki tasmayı birden elinde tutuyordu. Jackson'ın onu yarı otomatik bir tabancayla vurduktan sonra üç kişilik saldırgan ekibi Koji ve Gustav adlı iki köpekle kaçtılar. Diğer köpek Asia ise Ryan Fischer ona seslenince yakınlardaki bir çalılığın altına saklanmıştı. Ryan Fischer köpekleri geri almak istedi ancak kanlar içinde kaldırıma yığıldı.

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Kurşun Ryan’ın akciğerini deldi ve daha sonra adamın akciğeri birkaç kez çöktü ve doktorların organın üçte birinden fazlasını çıkarması gerekti. Adamın ayrıca kollarında ve bacaklarında kırıklar ve birkaç kırık kaburgası ve derin kesikleri de vardı. Ryan, köpekleri koruyabilmek için gerçekten de hayatını ortaya koymuştu. UTANMADAN KÖPEKLERİ KARAKOLA GETİRİP ÖDÜL PARASINI ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR!

İki köpek, Koji ve Gustav, olaydan iki gün sonra akşam saatlerinde yanlarında bir kadınla birlikte Los Angeles polis karakoluna getirildiler. Lady Gaga'nın köpeklerini bulana 500 bin dolar teklif ettiği biliniyordu. Daha sonra bu kadının saldırıyı gerçekleştiren ekipten olduğu ve ödül parası olan 500 bin doları almaya çalıştığı anlaşıldı. Tüm hırsızlık ekibi daha sonra tutuklandı. Lady Gaga bu sırada bir film çekimi için Roma’da bulunuyordu. Köpekleri çalıp, bakıcılarının da ölümden dönmesine neden olan James Howard Jackson

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SALDIRGANI YANLIŞLIKLA TAHLİYE ETMİŞLERDİ

James Howard Jackson, tutuklu bulunduğu sırada meydana gelen bir sistem hatası nedeniyle yanlışlıkla tahliye edildi. Yetkililer bunun bir hatadan kaynaklandığını anlayınca saldırgan tekrar yakalandı. Hırsızlık ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla karşılaşan adam, savcılarla anlaşma yoluna giderek tüm suçlamaları kabul etti. James Howard Jackson’a bu suçları nedeniyle 21 yıl hapis cezası verildi. Üç köpeği birden bu korkunç hırsızlık ve saldırıdan kurtulan Lady Gaga ise durumdan ve verilen cezadan oldukça memnun.