Gizli gizli evlenmişlerdi: Sanki balayları hiç bitmemiş gibi bütün gece dudak dudağa gezdiler

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Oscar törenleri ne kadar ilgi çekiciyse törenden sonra verilen ve artık gelenekselleşen Vanity Fair Oscar partisi de bir o kadar merak uyandırıyor. Törene katılan, ödül alsın almasın hemen tüm oyuncuların bir arada katıldığı ve gecenin yorgunluğunu atarak çılgınca eğlendiği bu parti çoğu zaman Oscar töreninden daha eğlenceli anlara sahne oluyor.

Ancak elbette parti özel ve basına kapalı. Zaten hiçbir oyuncu da bu partideki özel anlarının göz önünde olmasını istemiyor haklı olarak. Ancak bu partiye girerken de bir kırmızı halı geçişi var ve gösteri dünyasının ünlü isimleri Oscar’da giydikleri kıyafetleri çıkarıp kostüm değiştirerek katıldıkları bu özel etkinlikten önce de basına bol bol poz veriyorlar.

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Bu yılki Vanity Fair Oscar partisinin en çok göze çarpan ünlülerinin başındaysa İngiliz şarkıcı Rita Ora ve Oscar törenlerinin gediklisi kocası, yönetmen Taika Waititi vardı. 2020 yılında hem yönettiği hem de senaryosuna imza attığı Jojo Rabbit filmiyle Oscar’a aday olan Waititi, En İyi Uyarlama Senaryo Ödülüne uzanmayı başarmıştı.

47 yaşındaki Taika Waititi 2011-18 yılları arasında yapımcı Chelsea Winstanley’le evliydi. 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Rita Ora ve Taika Waititi, 2021’de başlayan bir yıllık bir ilişkinin ardından Ağustos 2022’de evlendi. Ancak birlikte oldukları bilinen ve sık sık birlikte fotoğraf veren çift evliliklerini gözlerden uzak ve herkesten gizli yaptı ve bu haber uzun süre sonra öğrenildi.

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Yönetmen aşkıyla evlendiğini sadece birkaç ay önce katıldığı bir radyo programında son single’ını tanıtırken açıklayan Rita Ora Oscar partisi için çok çarpıcı beyaz bir elbise seçmişti. Üst kısmı korse şeklinde straplez olan elbisenin ince tül parçalardan oluşan etek kısmı dikkatli şekilde Ora’nın elbisesinin üst kısmına metal halkalarla tutturulmuştu.

Tül eteğinin altından teni gözüken ve içine başka bir şey giymemiş gibi görünen Rita Ora bu cesur ve riskli tercihini üstünde oldukça dikkatli bir şekilde taşıdı ve herhangi bir kaza yaşanmasını önledi. Dalgalı uzun saçlarını açık bırakan Ora, boynunu ve kulaklarını süsleyen gösterişli pırlanta takılarını sadece bir makyajla tamamladı.

Rita Ora ve Taika Waititi, ilişkilerinin yeni başladığı 2021’de, Waititi'nin Sidney'deki evinin balkonunda, Taika Waititi’nin yönettiği Marvel filmi Thor’da oynayan Tessa Thompson’la samimi şekilde görülmüş, üçlünün birbirine sarıldığı ve öpüştüğü bu halleri paparazziler tarafından yakalanıp basında yer alınca üç isim de zor durumda kalmıştı. Yaşananların ardından sırayla açıklama yapan Rita Ora ve Taika Waititi, Tessa Thompson’la çok iyi arkadaş olduklarını ve birlikte iyi vakit geçirdikleri bir anda böyle samimi bir an yaşadıklarını ancak olan biten her şeyin arkadaşlık sınırları içinde yaşandığını iddia etmişti.

Çift partiye girmeden önce kırmızı halıda verdikleri pozlarda çok mutlu görünmenin yanında oldukça samimi pozlar da verdiler. Sürekli birbirlerine sarılan ve öpüşerek kameralara bakan Rita Ora ve Taika Waititi, kendilerini gören herkesin “Evliliğin üzerinden epey zaman geçti ama balayı henüz bitmemiş” yorumu yapmasını sağladı.

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Yeni eşi Rita Ora hakkında yakın zaman önce yaptığı bir açıklamada Taika Waititi, onunla tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını bir süre daha devam ettirdiklerini itiraf etmiş ve o dönemde ikisinin de farklı ilişkiler içinde olduğunu açıklamıştı.

"O dönemde ikimiz de farklı ilişkiler içindeydik. Rita ile aramızda iyi bir arkadaşlık vardı. Sonra bunu yıkmaya karar verdik." diyen Taika Waititi o röportajda hem kendisinin hem de Rita Ora'nın çok yoğun bir çalışma programı olduğunu ancak bunun ilişkilerine mesafe ve özgürlük tanımak adına olumlu bir şey olduğunu anlatmıştı.Rita Ora’ysa her ne kadar Taika Waititi’yle oldukça mutlu görünse ve evliliğinde mutlu olsa da bu konuda biraz dertli. Basının çok ilgili gösterdiği bir çift olan bu taze evli çifte sürekli ilişkileri ve evlilikleri konusunda sorular geliyor. Ora’sya artık bu sorulardan rahatsız olmuş durumda. Ve aslında çok da haksız olmadığı bir şikayeti var: Ora’ya göre böyle soruların muhatabı nedense hep kadınlar ve evlilikle ilgili merak da hep kadınların yorumları üzerinden ilerliyor. Oysa başarılı şarkıcı artık ilişkisiyle değil müzik kariyeriyle anılmak istiyor ve bu konuda da oldukça ısrarcı.