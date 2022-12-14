Parasıyla rezil oldu: Kırmızı halıya kotun üstüne elbise giyerek çıktı herkes alay etti!

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İNTERNETTE REZİL OLDU

Konuşuyor ama bu çok daha hoş bir haber konusu olmadı Katie Holmes için. 43 yaşındaki aktris hâlâ çarpıcı bir güzelliğe sahip ve yaşının getirdiği olgunluğun ona çok yakıştığı da bir gerçek. Ama herkesin günler öncesinden hazırlıklarına başladığı ve stilistlerle ve moda tasarımcılarıyla çalışarak neredeyse bir servet harcadığı kırmızı halıya öyle bir çıktı ki deyim yerindeyse yer yerinden oynadı ve Holmes internette bir anda viral oldu.

Katie Holmes yıllardır Hollywood'un moda ikonu olarak kabul ediliyordu

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Katie Holmes'un kişisel stilisti Brie Welch, onun kırmızı halıdaki alay konusu olan görünümünden sorumlu olan kişi. Olay öyle büyüdü ve Katie Holmes'la o kadar dalga geçildi ki bu stilist hanım en sonunda The New York Times'a haber oldu ve gazeteye konuyla ilgili bir röportaj vermek zorunda kaldı. Röportajda Welch, geçen cuma günü katıldığı yeni yıl etkinliği Jingle Ball’un kırmızı halısındaki görünümün Katie Holmes ve kendi zevkinin bir iş birliği olduğunu paylaşmak zorunda kaldı. ‘Y2K’ adı verilen ‘Milenyum yılı 2000’ görünüşü yakalamak istediklerini iddia eden stilist ‘daha genç bir his’ yakalamak istedik diyerek görüntüyü savundu. Sokakta yürürken bile şık...

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HERKES YERİN DİBİNE SOKUNCA FOTOĞRAFLARI VİRAL OLDU

Peki Holmes ne giydi de bu kadar eleştiriye ve hatta alaya maruz kaldı derseniz anlatalım. Katie Holmes ayağında siyah spor ayakkabıların olduğu kırmızı halı görünümünü üzerine tam oturmayan bol bir kot pantolon ve onun üzerine giydiği lacivert straplez bir elbiseyle tamamlamıştı. Üzerinde takılmış bir sütyen varmış gibi görünen bu askısız elbise kot pantolonunun üzerinde duruyordu ve epey de uzundu. Bu görünüm herkese 2000’lerin ilk günlerinde herkesin denemeye çalıştığı bir moda akımını hatırlattı. Kot üzerine elbise giymek o yıllarda oldukça popüler olsa da bunu kırmızı halıda deneyen pek çıkmamıştı doğrusu. holmes, bu yılki Vanity Fair Oscar partisinde güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştırmıştı

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Tom Cruise ile Katie Holmes'un kızı Suri, 2006'da başlayan bu evlilik 2012'de bittikten sonra da babasının ona karşı ilgisizliğiyle hep gündemdeydi. Suri'nin, Scientology tarikatına üye olması Katie Holmes tarafından engellenince Tom Cruise'un ona sırt çevirdiği söylenmişti. Cruise’un inanışları gereği hiç arkadaşı olmadan büyüyen, yalnız ve mutsuz bir çocuk olarak adlandırılan Suri artık 16 yaşında bir genç kız oldu.

"BU KADAR ZENGİNSİN BU NE HAL?"

Katie Holmes’un kırmızı halıdaki görünümü gazetelerde ve internet sitelerinde yayınlanınca bir anda herkes bu adı artık pek anılmayan yıldızı yeniden hatırladı. Ama pek de hoşa gitmeyecek bir şekilde. “Hem zenginsin hem de kendine özel bir stilistin var, bu ne hal? Böyle iğrenç görünmek için bir de para mı harcadın?” yorumları arka arkaya sıralanınca görüntüler bir anda viral hale geldi. Gazetelere “Zengin rengin ve üst kısımdaki ince büstiyer efektinin zarif olduğuna ve kot pantolonla eşleştirildiğinde Jingle Ball’a uygun ve oradaki atmosfer için daha genç bir his yaratarak eğlenceli olacağına karar verdik” diyerek tercihini savunan stilist Welch de bir anda hedef tahtasına oturtuldu. Welch, yıldız müşterisinin “20 yıl sonra kasıtsız bir seçimle, havalı görünmek için fazlasıyla yetenekli” olduğunu da not düştü.

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STİLİSTİ KENDİNİ SAVUNDU

Hatta bu fotoğrafları ve The New York Times'a verdiği röportajı Instagram hesabına koyarak aynı görünümü elde etmek isteyenleri müşterisi olmaya çağırdı. Katie Holmes da bu gönderiyi kendi hesabından paylaşarak stilistine destek çıktı. Katie Holmes bir anda durduk yere internet fenomeni olunca gösteri dünyasının yıldızlarının 2000 yılında aynı kombinle verdikleri pozlar da sosyal medyada herkes tarafından paylaşılmaya başladı. '2000'lerin ortasındaki bir Disney partisinin kırmızı halısından’ gibi göründüğü yorumları yapılan giysi tercihi geçmişte Hilary Duff, Destiny's Child, Britney Spears, Paris Hilton, Anne Hathaway ve daha pek çok ünlü tarafından kullanılmıştı. Katie Holmes bu akımı geri getirmek istiyor yorumları yapıldı.

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'Hem zenginsin hem özel stilistin var, peki bu halin ne?'

Katie Holmes, Tom Cruise'dan olan kızı Suri'yi bile moda ikonu gibi giydirir, hatta bu yüzden eleştiri yağmuruna tutulurdu

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Ama belli ki eski zaman görünümleri tekrar tekrar yeniden moda olurken ve bu çok da beğenilirken Katie Holmes’un tercih ettiği moda artık pek rağbet görmüyordu. Bir kullanıcı bu 'çirkin' eğilimin çoktan geçtiğini iddia etti ve Katie'ye bunu ait olduğu yerde, geçmişte bırakması için yalvardı. 'Bu akım çirkin yüzünü yıllar önce gösterdi ve dürüst olmak gerekirse Katie onu geri getirmeye nasıl cüret eder?' nidalarıyla Holmes’a Y2K stilinden uzak durması için seslenen hayranları 'Tanrı aşkına lütfen bu moda dönemini arşivlerde tutun. Katie Holmes'u seviyorum... ama bu lanetli kırmızı halı döneminden nefret ediyorum’ yazdılar.

HAYRANLARI ESKİ FOTOĞRAFI SANDI

Komik bir şekilde, kendileri de aynı moda akımını denemiş olan bazı internet kullanıcıları bu görüntünün 2002lerden kaldığını düşündü ve ‘Neden Katie Holmes'un 22 yıl önceki fotoğrafları dolaşıma girdi?’ diye sordu. Bir kullanıcı şöyle yazdı: 'Bunca zaman Katie Holmes'un ortalıkta dolaştığı fotoğrafının 2000'lerin başından olduğunu sanıyordum?' dedi ve güzel yıldızın bu yıpranmış ve yaşlanmış görüntüsüne anlam veremediğini yazdı.