Charles’ın taç giyme töreni hakkında bomba iddia: Meghan Markle’ın oraya gidecek yüreği yok!

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Aşkları, nişanları, düğünleri, saraydaki kavgalar, Amerika’ya taşınmaları, hayatlarını bir belgesele ve kitaba dönüştürmeleri ve Buckingham Sarayı’nın çok uzun yıllardır gördüğü en büyük skandallara imza atmalarıyla son aylarda, hatta son birkaç yılda hep onlar konuşuldu. Kral oğlu sıfatıyla İngiliz kraliyet ailesinin en üst düzey birkaç üyesinden biri olan Sussex Dükü Prens Harry ve Amerikalı eşi Meghan Markle, adeta manşetlerin ‘gediklisi’ oldular.

DEDİKLERİYLE YAPTIKLARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Sarayda Meghan Markle’ın kimliği ve siyahi kökenleri yüzünden ayrımcılığa ve zorbalığa uğradıklarını söyleyen ve daha sakin, gözlerden uzak bir hayat yaşamak niyetiyle Amerika’ya taşınan çift bu kararı verdikleri günden itibaren saydıkları gerekçelere zıt davranışlar sergilediler.

Herkesin aklında tek soru... Meghan Markle İngiltere'ye ne zaman ayak basabilecek?

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Hem ilgi istemeyen hem de ilgi çekmek için saray sırlarından en özel çocukluk anılarına, kraliyet üyelerinden kendi aşk hayatlarına kadar her detayı basınla ve dünyayla paylaşan çift ‘bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ denerek yerden yere vuruldu. Halkın sevgilisi Prens Harry’ye ve onun gelenekselliği yıkan, ilgi çekici eşine başlarda verilen destek giderek yok oldu ve bu ‘sorunlu’ çift halkın gözünde de tüm sempatisini yitirdi.

HERKES NEFESİNİ TUTTU 6 MAYIS'I BEKLİYOR

Gerek Buckingham Sarayı gerekse monarşiye gönülden bağlı İngilizlerin heyecanla beklediği Kral III. Charles’ın 6 Mayıs’ta yapılacak resmi taç giyme töreninin üzerineyse bu Harry & Meghan tartışması yüzünden çoktan gölge düştü. Kraliyete sistematik ırkçılık suçlaması yapan, Charles ve eşi Camilla, William ve onun eşi Kate Middleton hakkında akılalmaz şeyler ortaya atan çiftin törene katılıp katılmayacağı hâlâ muamma.

Elizabeth'in ardından ailenin en kıdemli iki kadın üyesi Camilla ve Kate Middleton oldu

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Geçen haftalarda Harry ve Maghan’ın çocukları Archie ve Lilibet’e prens ve prenses unvanlarını resmen veren baba Charles’ın oğlu ve gelinine çok kızgın olmasına rağmen yine de onları taç giyme törenine davet ederek aradaki bu düşmanlığı ortadan kaldırmak istediği söyleniyor. Ancak Harry ve Meghan törene gelirlerse tüm ilginin onu hakkeden kraldan çok bu çiftin üzerine çekileceği de aşikâr.

ÜNLÜ UZMAN BOMBAYI PATLATTI: MEGHAN İNGİLTERE'YE GELEMEZ!

Ancak Buckingham Sarayı’nın eski kıdemli personeli ve son olarak da Prenses Diana’ya özel yardımcı olarak çalışmış olan ve şimdilerde ‘kraliyet uzmanı’ olarak İngiliz medyasında yazarlık yapan Paul Burrell’a göre Charles’ın taç giyme töreni istendiği gibi ‘olaysız’ geçecek. Burrell’ın iddiasına göre Prens Harry babasını kırmayıp törene gelebilir ancak Meghan Markle’da ne o güç ne de cesaret mevcut!

Harry ve Meghan saraydan intikam almak isterken kendilerini zor durumda bıraktılar

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64 yaşındaki deneyimli uzman Paul Burrell kaleme aldığı makalede “Kral Charles oğlu ve gelinin törene davet ederek ahlaki anlamda kendine üstünlük sağladı, şimdi top gerçekten de Harry ve Meghan’ın sahasında” ifadesini kullandı. Çifte saray tarafından resmi davet henüz yollanmadı ancak yollanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

"CHARLES SIRASINI SAVDI, TOP ONLARIN SAHASINDA"

Ancak sadece Paul Burrell’a göre değil herkesin genel kanısına göre Harry bu davete icabet edecek ancak Meghan Markle’ın İngiltere’ye giderse maruz kalacağı eleştirileri ya da duyacağı sözleri göze alıp yine de gitme kararı vermesi olası değil. “Meghan’ın adeta otobüsün altında attığı ailenin üyelerinin gözlerinin içine bakacak cesarete ya da güce sahip olduğunu sanmıyorum” diyen Burrell törenin Harry açısından taşıdığı anlamın da altını çizdi.

Babalar ve oğulları... Artık herkes herkese küsmüş şekilde yaşıyorlar

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Son yıllarda ailesiyle yaşadığı sorunlar değil; Harry’nin bu güçlükle davet edildiği törenle ilgili asıl büyük derdi annesi Prenses Diana. Paul Burrell’a göre, hem aile üyelerinin hem de halkıntepkisiyle yüzleşmek zorunda kalacak olan Harry’nin gerçekte en çok üzüldüğü şey aslında annesi Prenses Diana’yı görmesi gereken yerde babası Charles’ın eşi, Konsort Kraliçe Camilla’nın oturacak olması. Evlilikleri boyunca Charles tarafından Camilla’yla aldatılan, mutsuzluklarla dolu hayatı da aslında bu yüzden trajik şekilde sonlanan Diana oğlu için elbette hâlâ kraliçeliği hakkeden tek isim. Camilla, Charles'la evlenirken başına taç değil böyle bir bitki aranjmanı kondurmuştu... Artık resmen kraliçe olacağı için törende muhtemelen karşımıza görkemli bir taçla çıkacak... Ancak bu durum Diana'nın aslında herkesin gönlünün kraliçesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor

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HARRY - CAMILLA KARŞILAŞMASI DA MERAKLA BEKLENİYOR

Üstelik küskün prensin kendi hayatını anlattığı çok ses getiren kitabı Spare’de, üvey annesiyle ilgili bölümlerde yazılanları henüz herkes hatırlıyor…. Harry’ye göre William ve kendisi babaları Charles’a Camiila’yla evlenmemesi için yalvarmış ancak ona söz geçirememişler. Müstakbel kraliçe Camilla’nın kitaptaki bu bölümlerden mutlaka haberi olduğu düşünülürse Harry ve üvey annesinin 6 Mayıs’taki karşılaşmasının büyük sürprizlere gebe olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz…