'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları nefeslerini tuttu

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2022'NİN BÜYÜK BULUŞMASI

Her ikisi de "mavi kanlı" olmayan sıradan ailelerden gelen, kalplerini çaldıkları prenslerle evlenip halkın sevgisini kazanan hatta zaman zaman onları gölgede bırakan iki genç kadın bu kez ülkelerini temsilen kamuoyu karşısına çıkacak. Bu da daha şimdiden 2022 yılının ilk büyük buluşması olarak nitelendiriliyor.

İKİ GÜNLÜK RESMİ ZİYARET

Bu iki kadın İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton ile Danimarka kraliyet ailesinin gelini Prenses Mary. Her ikisi de eşlerinin kral olarak tahta geçmesinden sonra kraliçe unvanı almaya hazırlanan iki genç kadın, önümüzdeki salı günü başlayacak olan iki günlük resmi bir ziyarette bir araya gelecek.

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KATE'İN İLK SOLO GEZİSİ

Daha önce yanlarında eşleriyle birlikte buluşan Kate Middleton ile Prenses Mary, bu kez resmi ziyaretin yükünü omuzlayacak. Middleton, ilk kez yanında eşi Prens William olmadan bu tür bir geziye çıkıyor. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik bu ziyaret, bir başka açıdan da merak uyandırıyor. Her ikisi de "moda ikonu" olarak tanımlanan Kate Middleton ile Prenses Mary'nin bu iki gün boyunca ne giyeceği, hangisinin daha şık olacağı hatta benzer giyinip giyinmeyecekleri daha şimdiden büyük merak konusu.

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Ev sahibi Mary ile konuk Kate'in kıyafetlerinin bu kadar merak edilmesinin bir başka nedeni daha var. Her iki kadın da birbirine benzer moda anlayışlarına ve giyim zevklerine sahip. Birinin giydiği bir elbisenin bazen farklı rengi bazen aynısı daha sonra diğerinin üstünde görülebiliyor. Biraz bu yüzden biraz da geçmişlerindeki benzerlik yüzünden Kate ile Mary "kız kardeşler" ya da "ikiz kardeşler" olarak anılıyor. Gelin bu iki genç kadının "kız kardeş" ya da "ikiz" diye nitelendirilmesine yol açan giyim tarzlarına ve birbirlerine olan benzerliklerine bir bakalım.

Kate ve Mary, sık sık birebir aynısı olmasa da benzer çizgiler taşıyan kıyafetler giyiyor.

Kimi zaman da tıpkı ikiz kardeşler gibi giyindikleri oluyor.

Kate, bir süre önce 40 yaşına girdi... Mary ise 50'nci yaşını büyük törenlerle kutladı. Aralarındaki 10 yıllık yaş farkı bile tarzlarının benzer olmasını engellemiyor.

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MARY'NİN HİKAYESİ

Birçok kişi Kate Middleton'ın hikayesini biliyor... Hatta başından bu yana büyük bir ilgiyle de takip ediyor. Peki ya Mary.. Kısa bir süre önce 50'nci yaşını kutlayan Prenses Mary, Danimarka'nın veliaht prensi Frederick ile nasıl tanıştı, onun kalbini nasıl çaldı ve nasıl evlendi? Gelin onun öyküsüne biraz daha yakından bakalım.

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ASLINDA VETERİNER OLMAK İSTİYORDU

"Yıllar önce Prenses Diana ile Prens Charles'ın düğününü izlerken, gelinin kırmızı halı üzerinde süzülerek yürüdüğü anlara bakakalmıştım. Ama bir gün aynı şeyin benim de başıma geleceğini hiç hayal etmemiştim. Ben aslında veteriner olmak istiyordum." Eğer bazı sıradan insanların, günün birinde masal kahramanı olacağına inanmıyorsanız Avustralyalı Mary'nin hayatına bir bakın. Çünkü o kelimenin tam anlamıyla bir "külkedisi" masalı kahramanı. Belki veteriner olamadı, hukuk okudu sonra da reklamcılık yaptı. Ama bir barda tanıştığı ve aslında kim olduğunu gizleyen genç adam sayesinde de hayatı bir daha geri dönülmeyecek şekilde değişti.

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Mary Donaldson, 1972 yılında Avustralyalı bir matematik profesörünün dört çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Üniversitede hukuk ve ticaret eğitimi gördü. Ama hayat onu Melbourne'e sürükledi önce. Orada bir reklam ajansında çalışmaya başladı. 2000 yılındaki Sidney Olimpiyatları sırasında da hayatının akışını değiştirecek 'Fred' adlı genç adamla tanıştı.

PRENS, KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ

Adam her ne kadar kendini "Fred" olarak tanıtsa da gizlediği önemli bir şeyler vardı. O Danimarka'nın veliaht prensiydi ve babasından sonra tahta geçecekti. İkili tanıştıkları gün oturup uzun uzun konuştular. Belli ki birbirlerinden hoşlanmışlardı. Bu konuşmanın ardından birisi Mary'nin yanına gidip "Konuştuğun adamın ve yanındakilerin kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve gerçeği söyledi.

NİŞAN HABERİ DUYURULDU

Mary Donaldson ve Prens Frederik arasında kısa sürede bir aşk doğdu. İkili sık sık bir araya gelmeye başladı. Bu durum üç yıl sürdü. Bu süre içinde Danimarka'da söylentiler de çıkmaya başladı. Sonunda ülkenin kraliçesi Margarethe halkına oğlunun bu Avustralyalı genç kızla nişanlandığını duyurdu.

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GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Çift, nişanın duyurulmasından bir yıl sonra 2014'te de dünya evine girdi. Annesinin düğününden birkaç yıl önce kaybeden Avustralyalı Mary Donaldson da zamanı geldiğinde "kraliçe" olarak tahta çıkmak üzere veliaht prensin eşi olarak "prenses" unvanını aldı. Prenses Mary, eşi Prens Frederik ve dört çocukları şimdi masallardaki gibi "onlar ermiş muradına" diye tanımlanabilecek bir yaşam sürüyor.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Her ne kadar soylu bir aileden gelmese de Prenses Mary, halkın sevgisini çoktan kazandı ve katıldığı ulusal, uluslararası her görevde beğeni dolu bakışları üzerinde topluyor. Eşi ve dört çocuğuyla mutlu bir hayat sürdürüyor. Üstelik tıpkı kendisi gibi halktan bir ailenin kızıyken bir prense gönlünü kaptırıp evlenen Kate Middleton ile "kız kardeş" bile ilan edildiler dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından.