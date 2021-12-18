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Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için birbirleriyle yarışıyorlardı
Bir zamanlar dünyanın en gözde bekarlarından biriydi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens William. Daha doğduğu günden itibaren hatta doğmadan önce bile dünyada milyonlarca kişi onu çoktan mercek altına almıştı bile. Böylesine ilgi çekici bir anne ve babanın oğlu için üstelik de günün birinde ülkesinin tahtına oturacak olan bir prens için çok da şaşılacak bir durum değil bu.
KRALİYET AİLESİNE RESMEN GİRMEDEN ÖNCE HAYATI PEK KOLAY DEĞİLDİ
Şimdi de aynı ilgiyi hatta daha fazlasını 2011'de evlendiği eşi Kate Middleton görüyor. Bugün bir stil ikonu olarak görülen, güzellik ve formda kalma sırları merak edilen kısacası basının gözdesi olan Middleton bugünlere kolay gelmedi. Hayatının, İngiliz kraliyet ailesinin gelini olmadan önceki bölümü, sanıldığı kadar kusursuz ve "mutlu sonla biten peri masallarındaki gibi" değildi. Özellikle de basın Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti.
ÖZEL HAYATI HEP MERAK EDİLDİ
Mensup olduğu aile özellikle de annesi Prenses Diana ve babası Prens Charles'ın çalkantılı ilişkisi nedeniyle de hep kameralar önünde büyüdü William. Henüz 15 yaşındayken, ailenin "aykırı" üyesi olarak tanınan annesi Diana'yı kaybetmesi bu ilginin katlanarak artmasına neden oldu. Yıllar geçti, William bir yetişkin oldu. Bu kez de özel hayatı, kiminle sevgili olduğu, kiminle evleneceği merak edildi.
ÜNİVERSİTEDE TANIŞTILAR
Üniversite yıllarında da şimdi evli olduğu Catherine Elizabeth Middleton ya da aldığı tüm unvanlara rağmen hala magazin basını tarafından Kate Middleton olarak anılan eşiyle tanıştı. İki kez ayrılsalar da sonunda birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını anladılar ve tekrar bir araya geldiler. Sonunda William, annesinin ünlü yüzüğüyle Kate Middleton'a evlenme teklif etti. Nişanları ilan edildi ve 2011 yılında da evlendiler.
HAYATI EN ÇOK DEĞİŞEN KİŞİ KATE OLDU
Aslına bakılırsa bu hikayede hayatı en çok değişen kişi Kate Middleton oldu. Yıllar boyu William ile ilişki yaşamasına rağmen bir türlü evlenme teklifi almadığı için "Bekleyen Kate" olarak anılan Middleton, sıradan bir ailenin kızı olarak başladığı yaşamını, Prens William ile birlikte sarayda sürdürüyor. Üstelik günün birinde kocası kral olduğunda o da her ne kadar "hükümdar" olamasa da "kraliçe" unvanını taşıyacak. Zaten daha şimdiden hayranları onu "kraliçe" diye anıyor.
'KÖŞEYE SIKIŞTIRDILAR'
Böyle bakılınca Kate Middleton'ın hayatı gerçekten de bir peri masalına benziyor. Pekiyi ama gerçekten öyle mi? Tabii ki hiçbir şey göründüğü gibi değil! Gelin hikayenin başına dönelim ve Kate Middleton'ın yani günümüzün güler yüzlü, üç çocuk doğurup yine de incecik kalabilen, her giydiği hemcinsleri tarafından taklit edilen Cambridge Düşesi'nin Prens William ile sevgili olduğu ortaya çıktıktan sonra yaşadıklarına. Özellikle de ilişkinin ilk dönemlerinde basın tarafından nasıl "köşeye sıkıştırıldığını" bir hatırlayalım. Hatta bazı basın organlarının o dönem ile bu dönemde Middleton'a yaklaşımının nasıl değiştiğini bir hatırlayalım.
KAR TATİLİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER VE AŞKI HERKES ÖĞRENDİ
Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü. Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi. Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.
SOKAKTA YÜRÜYEMİYORDU
Kate ile William'ın, 2005'te Kloster, İsviçre'de yaptıkları kayak tatili sırasında çekilen o fotoğrafları, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düğüne kadar süren bir tür kabusun da başlangıcı oldu. Özellikle de magazin basını, "mavi kanlı" olmayan Kate Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti uzun bir süre. Sokakta yürüyemez hale geldiği zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açılardan" çekilen fotoğrafları sayfa sayfa yayınlandı.
PATLAYAN FLAŞLARDAN ÖNÜNÜ GÖREMEZ HALE GELDİ
Öncelikle Prens William'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktıktan sonra paparazziler çevresini sarmadan bir yere adım atamaz oldu. Tam kardeşi Pippa ile birlikte yaşadığı eve girecekken etrafını saran paparazzilerin patlayan flaşlarından "önünü göremez" halde kaçmaya çalıştığı görüntüler Middleton'ın dünya sahnesindeki ilk dönemlerinde hafızalara kazındı.
PAPARAZZİLER TERS AÇILARDAN GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞA GİRDİLER
Gençlik yıllarında her yaşıtı gibi gece gezmelerini seviyordu Middleton. Bazen William ile bazen de kız kardeşi ve arkadaşlarıyla gece kulüplerine gidiyordu. İşte o dönemde onun gittiği kulüplerin kapısında bekleyen paparazziler tarafından araca binerken ya da araçtan inerken bedeninin ayrıntılarını sergileyecek açılardan fotoğrafları çekiliyordu Middleton'ın. Bu fotoğraflar magazin basınında "Kraliçe William'ın ilişkisini asla onaylamıyor" iddialarıyla birlikte yer alıyordu.
AİLE İÇİ ŞİDDETTEN UYUŞTURUCU TİCARETİNE
Magazin basını sadece Kate Middleton ile değil ailesiyle de ilgilenmeye başladı süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandı ve elbette birkaç kişi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith oldu. Varlıklı bir iş insanı olan Goldsmith'in adı karısına şiddet uygulamak ve uyuşturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Her ne kadar basın evlendikten sonra Middleton'a daha ılımlı davransa da dayısı hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarında yer alıyor.
'KIZI PRENS İLE EVLENSİN DİYE OKULUNU DEĞİŞTİRDİ'
Kate Middleton ile Prens William'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığı dönemde annesi Carole'ın kızını "bir prensle evlenmesi için" yönlendirdiği iddiaları da basında yer aldı. Hatta Middleton'ın okuduğu üniversiteyi değiştirip William'ın eğitim gördüğü St Andrews Üniversitesi'ne gitmesi de bu planın bir parçası olarak yorumlandı.
'BEKLEYEN KATIE'
Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı. Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli. Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı.
EVLENME TEKLİFİ ALMAMASI UZUN UZUN KONUŞULDU
2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.
SONUNDA NİŞAN İLAN EDİLDİ
Sonunda 16 Kasım 2010'da Prens William ile Kate Middleton'ın nişanlandığı resmi olarak duyuruldu. İşte o noktadan sonra da Prens'in, basının sert tavırlarına karşı önlem almak için bazı girişimlerde bulunduğu haberleri yer almaya başladı. William'ın, bir paparazzi takibi sırasında geçirdiği kaza sonucu ölen annesi Diana'nın yaşadıklarından gelecekteki karısını korumak istediği iddiaları yayıldı. Birçok kişiye göre Prens bu konuda hiç de haksız değildi.
NİŞANDAN SONRA BASININ TAVRI BİRAZ DEĞİŞTİ
Nişan duyurulduktan sonra basının tavrında da belirgin bir değişiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peşine düşüp nefes aldırmadıkları, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bırakmadıkları Middleton hakkında "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzı yorumlar içeren makaleler basında boy göstermeye başladı.
EVLENDİLER AMA BASINDAN "ÇEKTİĞİ" BİTMEDİ
Çift, 2011 yılında tüm dünyanın izlediği bir törenle evlendi. Bu düğünün böylesine ilgi çekmesinin önemli nedenlerinden biri Prens'in yani tahtın iki numaralı varisinin kendisi gibi "mavi kanlı" biriyle değil halktan bir kızla evlenmesiydi. Uzun süre çalkantılı bir ilişki yaşayan çift sonunda "muradına" ermişti. Bu yüzden bu evlilik o süreçte "Külkedisi masalı" olarak anıldı. Fakat Middleton'ın "basından çektiği" bu düğünle sona ermedi.
ÜSTSÜZ GÖRÜNTÜLEMEK PAHALIYA PATLADI
Düğünden bir yıl sonra Prens William ile Kate Middleton, çıktıkları Fransa tatilinde de paparazzilerin takibinde kaldı. Bir dostlarının yazlık malikanesinin balkonunda kocasıyla üstsüz bir şekilde güneşlenen Middleton, Closer dergisi tarafından görüntülendi. Ama bunun bedeli ağır oldu. Dava açıldı ve dergi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 45 Bin Euro para cezası aldı. Kate'i üstsüz görüntüleyen paparazziler Cyril Moreau ve Dominique Jacoviedes'e de 10'ar bin Euro para cezası verildi.
PRENS'E GÖRE 'BU BİR TACİZ'
Prens William önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtti. Lady Diana 1997 yılında, Paris’te sevgilisi ile birlikte olduğu aracın paparazziler tarafından kovalanması sonucu yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmişti.
ETEKLERİ UÇUŞUNCA OLAY OLDU
Evliliğin ardından Kate Middleton bu kez kıyafetleriyle gündeme gelmeye başladı. Ama olumsuz bir şekilde. Evliliğinin ilk yıllarında yurt içi ve yurt dışı gezilerinde giydiği elbiseler yüzünden magazin basınının manşetlerine çıktı Middleton. Bunun nedeni de uçuşan etekleriydi. Sonunda basında yer alan haberlere göre olaya Kraliçe el koydu ve Middleton'ın elbiseleri daha korunaklı hale getirildi. Fakat bu kez de Middleton'ın "demode" ve "yaşından büyük" giyindiği haberleri basında çıkmaya başladı.
MEGHAN DAHA FAZLA OLUMSUZ HABERE KONU OLDU
Bu arada The Guardian'ın bir değerlendirmesini de hatırlayalım konuyu toparlarken. Prens William'ın kardeşi Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, evlendiği 2018 yılından aileden ayrılıklarını açıkladıkları 2020 yılına kadar Kate Middleton'dan beş kat kadar daha fazla olumsuz haberle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu haberlerin dikkat çeken başka bir yanı da Meghan'ı kötüleyen bu haberlerin çoğunun Kate hakkında olumlu ayrıntılar içermesiydi.
MEGHAN'I YERİP KATE'İ YÜCELTTİLER
Bu haberlerde Meghan "bir düşes nasıl olmamalı" Kate ise "bir düşes nasıl olmalı" konusunda örnek gösterildi. Sonuç olarak Harry de ayrılık kararının bir gerekçesi olarak karısı hakkındaki bu kötü haberleri göstermişti. Karısının da annesi Diana'nın kaderini paylaşmasını istemediğini ve onu korumayı amaçladığını belirtmişti.
PRENS BU GÖRÜNTÜYE AŞIK OLDU
İddialara göre Prens William, Kate'i üniversitede tanıyordu. Fakat bir yardım defilesinde tanıttığı bu yarı şeffaf kıyafetle podyuma çıktığı gün ona aşık oldu. iki gencin aşkı yıllarca yıkılmadı ve bugünlere geldi. Ama galiba "her şeyin bir bedeli var" ifadesi bu hikayede de doğrulandı. "Hayallerinin prensiyle" evlenen Kate Middleton da bunun için çok da azımsanamayacak bazı bedeller ödedi.