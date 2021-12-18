Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için birbirleriyle yarışıyorlardı

'KÖŞEYE SIKIŞTIRDILAR'

Böyle bakılınca Kate Middleton'ın hayatı gerçekten de bir peri masalına benziyor. Pekiyi ama gerçekten öyle mi? Tabii ki hiçbir şey göründüğü gibi değil! Gelin hikayenin başına dönelim ve Kate Middleton'ın yani günümüzün güler yüzlü, üç çocuk doğurup yine de incecik kalabilen, her giydiği hemcinsleri tarafından taklit edilen Cambridge Düşesi'nin Prens William ile sevgili olduğu ortaya çıktıktan sonra yaşadıklarına. Özellikle de ilişkinin ilk dönemlerinde basın tarafından nasıl "köşeye sıkıştırıldığını" bir hatırlayalım. Hatta bazı basın organlarının o dönem ile bu dönemde Middleton'a yaklaşımının nasıl değiştiğini bir hatırlayalım.