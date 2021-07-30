Danimarka Prensesi Mary, leopar deseni mayosuyla yakalandı

SPOR TUTKUNU PRENSES 2003 yılında çiftin nişanlandığı duyuruldu. Bir yıl sonra da evlendiler. Danimarka'nın gelecekteki kraliçesi olan Mary Donaldson ya da şimdiki adıyla Prenses Mary, küçüklüğünden beri müzik ve spordan vazgeçemiyordu. Hatta onu sık sık yaşadığı evin yakınlarında üzerinde bir tişört bir şort koşu yaparken görüyordu çevredekiler. Artık böyle bir durum söz konusu değil.