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FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 - 11:12 | 

Danimarka Prensesi Mary, leopar deseni mayosuyla yakalandı

Dört çocuk annesi prenses, ailesiyle birlikte çıktığı tatilde objektiflere yakalandı.

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1AİLE TATİLİ

AİLE TATİLİ

Dünyada "peri masalı kahramanı" olan birkaç kraliyet ailesi üyesinden biri olan Danimarka Prensesi Mary, ailesiyle birlikte çıktığı tatilde görüntülendi.

2SIRADAN BİR KIZDI, PRENSES OLDU

SIRADAN BİR KIZDI, PRENSES OLDU

Soyluluk unvanı olmayan bir ailenin kızıyken Danimarka tahtının varisi Prens Frederik ile evlenerek, dünyanın dikkatini çeken Prenses Mary, tatilde yılın yorgunluğunu attı.

3LEOPAR DESENİ

LEOPAR DESENİ

Leopar desenli bir mayo giyen 49 yaşındaki Prenses Mary, gün boyu çocuklarıyla yüzüp güneşlendi, günün sonunda da şortunu ve tişörtünü giyip köpeğiyle birlikte kumsalda koşu yaptı.

4DÖRT ÇOCUK ANNESİ

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Dört çocuk dünyaya getirmesine ve 50 yaşına girmesine bir yıl kalmasına rağmen Prenses'in formunu koruduğu da gözlerden kaçmadı.

5EŞİ DE FORMUNU KORUYOR

EŞİ DE FORMUNU KORUYOR

Prenses'in 17 yıl önce evlendiği Prens Frederik'in de 53 yaşına rağmen tıpkı eşi gibi fiziksel görünümüne özen gösterdiği dikkat çekti. Çift, tatil için kendi ülkeleri Danimarka'yı tercih etti. 

6DANİMARKA KRALİYET AİLESİNE GELİN GİTTİ

DANİMARKA KRALİYET AİLESİNE GELİN GİTTİ

Prenses Mary ya da Danimarka kraliyet ailesine gelin gitmeden önceki adıyla Mary Donaldson'ın öyküsü de tıpkı birçok açıdan benzetildiği, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi. Avustralyalı Mary Donaldson, Prens Frederik'in kalbini çaldıktan sonra Danimarka kraliyet ailesine girdi. 

7MIDDLETONA BENZETİLİYOR

MIDDLETON'A BENZETİLİYOR

Mary Donaldson, 1972 yılında Avustralyalı bir matematik profesörünün dört çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Üniversitede hukuk ve ticaret eğitimi gördü. Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile tanıştığında takvimler 2000 yılını gösteriyordu. Çift, Sidney'de bir barda tanıştı. Prens, o sırada Sidney Olimpiyatları için kentte bulunuyordu. Aralarında bir yakınlık doğdu. Sonra da birbirlerine aşık oldular. 

8SPOR TUTKUNU PRENSES

SPOR TUTKUNU PRENSES

2003 yılında çiftin nişanlandığı duyuruldu. Bir yıl sonra da evlendiler. Danimarka'nın gelecekteki kraliçesi olan Mary Donaldson ya da şimdiki adıyla Prenses Mary, küçüklüğünden beri müzik ve spordan vazgeçemiyordu. Hatta onu sık sık yaşadığı evin yakınlarında üzerinde bir tişört bir şort koşu yaparken görüyordu çevredekiler. Artık böyle bir durum söz konusu değil. 

9DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE

DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE

Prenses Mary, evlenmeden önce daha rahat bir giyim tarzı benimsemişti. Ama artık kapalı kapılar ardında olduğu zamanlar dışında böyle bir şansı da yok. Her zaman bakımlı ve şık olmak onun görevleri arasında.

10MUTLU AİLE

MUTLU AİLE

Prens Frederik ile Prenses Mary'nin ikisi kız, ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocuğu Christian 15 yaşında, Isabella 14, Josephine ve Vincent adındaki ikizleri ise 10 yaşında.

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