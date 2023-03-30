GÃ¼le oynaya afrodizyak yedi: Ben kocamdan daha maceracÄ± bir insanÄ±m

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GÃ–RÃœNTÃœLER GEÃ‡EN YIL Ã‡EKÄ°LDÄ°

AslÄ±nda geÃ§en yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirdikleri olaylÄ± Karayipler gezisinde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce sosyal medyada yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ± ve viral oldu. O ilk anda Ã§ok Ã¼zerinde durulmayan bir ayrÄ±ntÄ± ise gÃ¼ndemi kelimenin tam anlamÄ±yla "salladÄ±."





'BEN DAHA MACERACIYIM'

SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Karayipler gezisinin Bahamalar ayaÄŸÄ±nda Ã§ekildi. Tepeden tÄ±rnaÄŸa pembeler iÃ§indeki Kate ile eÅŸi William'a bir ziyaret sÄ±rasÄ±nda, deniz yumuÅŸakÃ§asÄ± ya da deniz salyangozu olarak bilinen bir deniz canlÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸerit ÅŸeklindeki eti ikram edildi. Spagettiye benzeyen yiyeceÄŸi Kate Middleton hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden aÄŸzÄ±na atarken eÅŸi William onu gÃ¼lerek izledi.

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Bu sÄ±rada Kate Middleton'Ä±n "Ben William'dan biraz daha maceracÄ±yÄ±m. Bununla baÅŸa Ã§Ä±kabilirim" dediÄŸi duyuldu. Sonra da Middleton deniz salyangozunun kendisine ikram edilen etini kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda afiyetle tÃ¼ketti.

Hatta Kate Middyeton bununla yetinmedi ve kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ deniz salyangozunu daha Ã¶nce denediÄŸini ama salatasÄ±nÄ±n henÃ¼z tadÄ±na bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ancak eÅŸi William, yiyecekler konusunda onun kadar giriÅŸimciolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.





'BENCE WILLIAM, KATE'E BU YÃœZDEN AÅžIK OLDU'

AslÄ±nda geÃ§en yÄ±l Ã§ekilen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bir Tiktok kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n yeniden paylaÅŸmasÄ± nedeniyle bir kez daha sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine geldi. KullanÄ±cÄ±lar hemen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda yorumlar yapmaya baÅŸladÄ±. Bir kullanÄ±cÄ± "Kate, kraliyet ailesi Ã¼yelerinin genellikle yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor ve yeni ÅŸeyler denemeyi seviyor" diye yorum yaptÄ±.

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± ise paylaÅŸÄ±lan videonun yorum kÄ±smÄ±na ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "William, neden Catherine'e aÅŸÄ±k oldu? Ä°ÅŸte yanÄ±tÄ± burada. Bence Catherine kraliyet yaÅŸamÄ±nÄ±n tam ortasÄ±nda, hayatÄ±n basitliÄŸini gÃ¶sterdi."

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Kate ile William'Ä±n 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n mart ayÄ±ndaki Karayipler tununun son ayaÄŸÄ± olan Bahamalar'da Ã§ekilen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin sosyal medyada bu kadar olay yaratmasÄ±nÄ±n nedeni ise deniz salyangozunun ÅŸÃ¶hreti. Bu deniz Ã¼rÃ¼nÃ¼, geniÅŸ kesimler tarafÄ±ndan afrodizyak yani cinsel gÃ¼cÃ¼ artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶zelliÄŸiyle biliniyor.BirÃ§ok kesimde de Bahamalar Viagra'sÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.





O GEZÄ°Ã‡OK TEPKÄ° ALMIÅžTI

Kate Middleton ile Prens William, birÃ§ok ayaÄŸÄ±nda halkÄ±n tepkisini Ã§eken ve 'atalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶mÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÃ§in bizden Ã¶zÃ¼r dileyin' ve'ellerinizde atalarÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ± var' diyerek protesto edildiÄŸi gezi sÄ±rasÄ±nda Cambridge DÃ¼kÃ¼ ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. O sÄ±rada KraliÃ§e 2. Elizabeth henÃ¼z hayattaydÄ±. BazÄ± kraliyet uzmanlarÄ± bu geziyi'keÅŸke hiÃ§ Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±ydÄ±' sÃ¶zleriyle eleÅŸtirilmiÅŸti.

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GEZÄ°DEN DÃ–NÃœÅžTE EVLERÄ°NÄ° TAÅžIMIÅžLARDI

Geziden dÃ¶ndÃ¼kten sonra William ile Kate,. saÄŸlÄ±ÄŸÄ± giderek bozulan KraliÃ§e'ye daha yakÄ±n olmak iÃ§in Windsor'daki Adalaide Cotage'e taÅŸÄ±ndÄ±.Â

Fakat KraliÃ§e geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda hayata veda etti. Bunun ardÄ±ndan Charles, kral olarak tahta Ã§Ä±ktÄ±. William ile Kate de, ilk sÄ±radaki veliahtlarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±.