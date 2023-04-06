Dedesini tahtına götürecek: Utangaç prense tarihi görev!

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MİLYONLAR O GÜNÜ BEKLİYOR

Bu sözünü ettiğimiz büyük olay, İngiltere'nin yeni kralı Charles ile kraliçesi Camilla'nın taç giyme töreni. Önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan tören, aile için son derece önemli elbette. Ama kamuoyu da merakla o gün neler olacağını görmeyi bekliyor.

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreniyle ilgili olarak en çok merak edilen noktalardan biri, Prens Harry ile Meghan Markle'ın, artık "prens" ve "prenses" unvanı verilen çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte törene gelip gelmeyecekleri. Eğer gelirlerse, ailenin yakınında mı yoksa artık çalışan aile üyesi olmadıkları için farklı bir yerde mi oturacakları. Bu işin bir yanı...

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DEDESİNİ TAHTA GÖTÜRECEK

Merak içinde beklenen başka bir ayrıntı ise Kral'ın kendisinden sonra gelen ilk sıradaki veliahtı William, karısı Kate ve çocuklarının durumu. İşte bununla ilgili bir ayrıntı çoktan netleşti bile. Buna göre artık Galler Prensi ve Galler Prensesi olan Kate ile William, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte taç giyme törenine katılacak. Üstelik bu törende George'un önemli bir rolü olacak.

Dedesi Charles ve babası William'ın ardından taht için ikinci sırada olan George, o törende yeni krala en yakın duran aile üyelerinden biri olacak. 9 yaşındaki George, taç giyme töreninde, Kral 3. Charles'a yaverlik yapacak üç akranından biri olacak. Yani bir başka deyişle George, kraliyete yakın ailelerin çocuklarından oluşan akranlarıyla birlikte Westminster Abbey Nave'den geçen alayın da bir parçası olacak. Deyim yerindeyse geleceğin kralı George, dedesi Charles'ı tahtına götürecek!

Bu arada törende başka erkek çocuklarının da görevi var. Sekiz çocuktörende görev alan önde gelen kişilerin giyeceği cübbeleri taşıma görevi üstlenecek.

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TARTIŞMALI AİLENİN OĞLU DA GEORGE'UN YANINDA OLACAK

Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde ona çok yakın bir şekilde görev yapacak çocuklar arasında George'un yanı sıra iki kişi daha var. Bunlardan biri Prens William'ın yakın arkadaşı olan, bir süre önce de Kral tarafından maiyet lordu olarak atanan Lord Cholmondeley'in. üç çocuğundan biri olan13 yaşındaki Oliver Cholmondeley.

Bu arada yine uzun süredir tartışma konusu olan bir noktaya geldik. David Rocksavage adıyla da bilinen Lord Cholmondeley'in karısı, Oliver'ın annesiRose Hanbury ile William arasında yasak aşk yaşandığı iddiaları tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu konuyu şimdilik bir kenara bırakıp törende George'a eşlik edecek diğer çocukların kim olduğuna bir bakalım.

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Yine 13 yaşında olan Nicholas Barclay, 12 yaşındaki Ralph Tollemach, Prens George ile birlikte taç giyme töreninde görev alacak diğer çocuklar.

CAMILLA'NIN EŞLİKÇİLERİ KENDİ AİLESİNDEN

Törende Kraliçe olarak taç giyecek olan Camilla da o gün kendisine eşlik etmesi için aile üyeleri arasından seçim yaptı. Ona da toplam dört kişi eşlik edecek törende. Torunları Gus ve Louis Lopes ile Freddy Parker Bowles ve yeğeni Arthur Elliot, 70 yıl sonra ilk kez yaşanacak bu olayın bir parçası olacak.

YASAK AŞK İDDİASI DURUP DURUP GÜNDEME GELİYOR

Sözün burasında törende Kral'ın yaverliğini üstlenen çocuklar arasında yer alan ve yaşına rağmen Lord unvanını taşıyan Oliver Cholmondeley'e biraz yakından bakalım. Çünkü bütün diğer görevli çocuklar arasında onun dikkat çeken bir özelliği var.

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Oliver'ın annesi Rose Hanbury ile Prens William arasında yasak bir yakınlaşma olduğu iddiası son iki yıldır durup durup gündeme geliyor. Şöyle bir hatırlayalım.Cholmondeley Markisi David Rocksavage ile karısı Rose Hanbury, Kate ile William'a komşuydu. İki aile arasından su bile sızmıyordu bir süre.

Fakat ileri sürülenlere göre William, karısı Kate üçüncü bebeklerine hamileyken onu Rose Hanbury ile aldattı. Bu iddialar zirveye çıkınca da iki çift görüşmeyi kesti.

Ama aradan geçen zaman içinde köprülerin altından çok sular aktı. Kral 3. Charles Rose Hanbury'nin kocası Cholmondeley Markisi David Rocksavage'ı maiyet lordu ilan etti. Yani bundan böyle hem Rocksavage, hem de ailesi Kral'a çok yakın bir konumda olacak.

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KİM 'ISITIYOR' BU İDDİALARI?

Bütün bu iddialar biraz önce dediğimiz gibi zaman zaman gündeme geliyor. Bu arada William'ınbunları resmi olarak yalanladığını söyleyelim. Hatta bu konuda bazı davalar da açıldı.

Ama konu bir türlü tam olarak kapanmıyor. Sosyal medyada dolaşan komplo teorilerine göre bu söylentiyi durup durup 'ısıtanlar'Harry ile Meghan'ın tanıtım faaliyetleri için çalışanlar. Hatta sosyal medyada bunun için ayrı bir ekip bile var.Bir grubun inanışına göre Harry ile Meghan, aileyle ilgili bazı önemli gelişmeler öncesinde, onları zor durumda bırakmak için bu söylentinin tekrar ortaya çıkmasından memnuniyet duyuyor. Tabii bütün bu komplo teorilerine inanmayanlar da var.

Birçok kişiye göre William, babasının çocukken annesi Diana'ya ve kendilerine yaşattıkları yüzünden karısını aldatacak bir adamdeğil. Yani çiftin bazı destekçileri tüm bu söylentilere inanmıyor. Bir diğer yandan Kate'in kardeşi Pippa'nın üç çocuğundan birinin adı Rose. Eğer bu aldatma söylentileri doğru olsaydı Pippa, çok sevdiği ablasının canını yakan bir kadının adını, kendi kızı için seçmezdi. Söylentiler böyle!

KÜÇÜK LOUIS, DEDESİ TAÇ GİYERKEN NE YAPACAK?

Biz yine konumuza dönelim. George'un erkek kardeşi Louis'ye gelirsek... O tarihe kadar 5 yaşına girecek olan Louis, benzer bir görev üstlenmeyecek. Bunda en önemli etken ise henüz küçük olması. Bir süre önce Kate ile William'ın en küçük oğlu ile ilgili olarak bazı iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre Louis'ye de taç giyme töreninde, ağabeyi George kadar olmasa da bir görev verilecekti.

Henüz 4 yaşında olan Louis, geçen yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinliklerinde ilk kez bu kadar göz önüne çıkmıştı. Bütün bu programın yıldızı olan Kraliçe'yi bile zaman zaman gölgede bırakan Louis, hiçbir kuralı umursamayan davranışlarıyla dikkat çekmişti. Elbette henüz 4 yaşında olan Louis, tam olarak nasıl bir aileye mensup olduğunun ve kendisini bekleyen geleceğin çok da farkında değildi.

Gözden Kaçmasın Harry Amca'sına benzemesin diye şimdiden önlem aldılar Haberi görüntüle

Daha sonra Noel etkinliğinde yine halkın karşısına çıkan Louis, büyük kardeşleri George ve Charlotte'dan da "rol çaldı." Bütün o program boyunca hareketleri ilgi odağı oldu. Kamuoyu karşısına çıktığı her defasında da belki de anne ve babasının benzemesini pek de istemediği birine benzetildi: Amcası Prens Harry'ye!

İşte bazı kraliyet uzmanlarına göre William ile Kate, en küçük çocukları olan Louis'nin, yetişkinliğinde Harry gibi olmaması, yani kendisini dışlanmış hissetmeden büyümesi için gerekli olan bütün önlemleri şimdiden aldı. Yani babasından sonra tahtın ikinci sıradaki varisi olan 9 yaşındaki George ve ondan sonra gelen 7 yaşındaki Charlotte'un yanında kendisini amcası Harry gibi "yedek" olarak görmemesi için Louis'ye yönelik farklı bir yetiştirme programı izlemeye başladılar bile.

Yapmayı amaçladıkları şey ise küçük prensin kendini ailenin ayrılmaz bir parçası hissetmesini sağlamak. Ama görünüşe göre küçük Louis, bu kez ağabeyi gibi çok ön planda bir görev üstlenmeyecek.