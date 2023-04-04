40 yıl önce yaşadıklarını anlattı: Giyinmeden odadan fırladım, sevgilim elinde yorganla arkamdan koştu!

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YILLAR ÖNCE KAPALI KAPILAR ARDINDA TUTTUĞU GERÇEKLERİ ANLATIYOR

Geçen yılın son döneminden beri yaşanan gelişmeler yine değişmedi. O ünlü, bir zamanlar çok kalın bir gizem perdesinin altında sakladığı özel hayatıyla ilgili hiç bilinmeyen bazı ayrıntıları gözler önüne serdi.

MEĞER ANLATMADIĞI NE ÇOK AYRINTI VARMIŞ

Neredeyse 30 yıldır kameralar karşısında olan, aile hayatının da hatırı sayılır bir bölümünü yine kamuoyunun meraklı gözleri önünde yaşayan Brooke Shields'ın anlatmadığı hiçir şey kalmadığını düşünebilirsiniz. Ama pek öyle değilmiş. 57 yaşındaki Shields, son birkaç aydır kendisinin geçmişine odaklanan Pretty Baby (Güzel Bebek) adlı belgeselle gündemi meşgul ediyor.

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Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği o belgesel kapsamında bugüne kadar hiç konuşmadığı ayrıntıları bazen ağlayarak anlattı Shields. Hatta üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar mesleğine dönmeye çalışırken hiç ummadığı bir kişinin tacizine uğradığını da ilk kez dile getirdi. Görünüşe göre belgesel Shields, geçmişi hakkında fazla konuşmadığı başka ayrıntıları da yıllar sonra ilk kez gündeme getiriyor.

İşte bunlardan birisi de Brooke Shields'ın hayatının bir zamanlar en çok merak edilen ayrıntısıyla ilgili. Yani onun aşk hayatı ve kapalı kapılar ardında yaşadığı özel anlarla...





EN ÇOK BU ÖZELLİĞİYLE BİLİNİYORDU

Bilenler bilir... Brooke Shields, gençlik yıllarının büyük bir bölümünde "satırların altını kalın çizgilerle" belirginleştirerek, kimseyle birlikte olmadığını söylüyordu. Aslında bu durumun söylediği kadar uzun süreli olmadığı, başta annesi olmak üzere onun kariyerini yönlendirenlerin fikriyle oluşturulan bir tür tanıtım ve reklam faaliyet olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Ama Shields, hala hafızalarda bu türden iddialarla yer etmiş durumda.

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Bugün Chris Henchy ile evliliğinden 19 ve 16 yaşlarında iki kız çocuk sahibi olan Brooke Shields, kendi hayatını konu alan belgeselde bu anlamda yaşadığı ilk deneyimi de anlattı.

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İKİSİ DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

Shields anlattığına göre bu konudaki ilk deneyimini 22 yaşındayken, o dönemde erkek arkadaşı olan Dean Cain ile yaşadı. Güzel yıldız, neredeyse 40 yıl sonra bu deneyimden dolayı pişmanlık duyduğunu ve yaşadıklarının ardından giyinmeden odadan fırladığını söyledi.

Shields ile bugün 56 yaşında olan ve rol aldığı Superman adlı yapımla tanınan Dean Cain ile 20'li yaşlarında romantik bir ilişki yaşadı. O sırada her ikisi de 20'li yaşlarının başındaydı.

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'ELİNDE YORGANLAPEŞİMDEN KOŞUYORDU'

Bu ilişkide "aşkın fiziksel kısmıyla" daha fazla ilgili olan kişi anlattığına göre Brooke Shields'tı. Ama sonunda yaşadıkları onun merakını gidermek bir yana büyük bir pişmanlık duymasına neden oldu. Bunu da şu sözlerle anlattı Shields : "Sonunda bu deniyimi yaşadık ve ben hemen ardından, giyinmeden odadan fırladım. Sadece koşuyordum ve nereye gideceğimi bilmiyordum. Dean, peşimden koştu ve elinde tuttuğu yorganla beni sardı. Sonra da nereye gittiğimi sordu."

Shields'ın anlattığına göre Dean Cain onu sakinleştirmek için "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seni terk etmiyorum. Sen yine aynı insansın" dedi. Sonra ona sarıldı ve Brooke da ağlamaya başladı.

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'O KIZ İÇİN ÜZÜLÜYORUM'

Shields, başlarda özel ilişkilerin fiziksel kısmıyla ilgilendiğini ve bu konuda deneyim kazanmak için "balıklama daldığını" anlattı. Şimdi baktığında ise o kız için yani kendisinin 20'li yaşlarındaki hali için üzüldüğünü saklamadı.

Brooke Shields, bu ilk deneyim ile ilgili sonradan hissettikleri hakkında daha önce da bazı röportajlarda konuşmuştu. Güzel oyuncu, yaşadıklarının ardından bunlara verdiği tepkinin, annesinin kendisine yönelik sahiplenici tavırlarından kaynaklandığını söylemişti.