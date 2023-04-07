Yaşlı kiracısından, ölünceye kadar tek kuruş kira almamış

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MEĞER YÜREĞİ DE GÜZELMİŞ

Brad Pitt aslına bakılırsa bunların hepsi ve daha fazlası. Ama bugüne kadar sadece kendine sakladığı bir özelliği, onu yakından tanıyan bir meslektaşı tarafından gözler önüne serildi.

59 yaşındaki Brad Pitt, meğer sadece fiziksel görüntüsü değil 'yüreği de güzel' bir insanmış. Hem de yaşlı bir adamın, milyon dolarlık arazisindeki bir mülkte ölene kadar bedava oturmasına izin verecek kadar iyi yürekli.

ESKİ KOMŞUSU VE MESLEKTAŞI AÇIKLADI

Son birkaç yıldır, bir zamanlar Brangelina olarak anıldığı eski eşi Angelina Jolie ile sürdürdüğü olaylı boşanma ve velayet davasıyla hatta iş dünyasındaki girişimleri nedeniyle sürdürdüğü yasal mücadeleyle gündemde olan Brad Pitt'in pek bilinmeyen bir özelliğini, oyuncu Cassandra Peterson açıkladı.

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Elvira adlı yapımla tanınan Cassandra Peterson, Brad Pitt'in, eşini yitiren yaşlı bir adamın; California Loz Feliz'deki mülkünde kira ödemeden oturmasına izin verdiğini söyledi.

SÖZ KONUSU KİRACI 105 YAŞINA KADAR YAŞADI

Cassandra Peterson'ın anlattığına göre olaylar dizisi şöyle gelişti: Peterson, sahip olduğu bir mülkü tüm araziyle birlikte 1994 yılında Brad Pitt'e sattı. Ünlü oyuncu da bu arazideki diğer evleri de satın alarak kendine geniş bir yaşama alanı inşa ettirdi. İşte Pitt'in satın aldığı diğer mülklerden biri 90'lı yaşlarında bir adama aitti.

O sırada o yaşlı adam eşiyle birlikte yaşıyordu. Ama eşi bir süre sonra vefat etti. Cassandra Peterson'ın anlattığına göre Brad Pitt, eş kaybının acısını yaşayan John adlı yaşlı adamın, ölünceye kadar o mülkte oturmasına izin verdi. Üstelik tek kuruş kira ödemeden!

Peterson'ın anlattığına göre Brad Pitt'in son derece kibar davrandığı o adam, tam 105 yaşına kadar yaşadı.

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SÖZÜNÜ TUTTU

Cassandra Peterson'ın anlattığına göre Brad Pitt'in satın aldığı o araziye bitişik 22 tane ev bulunuyordu. Ünlü aktör bütün o evleri zaman içinde birer birer satın aldı. Fakat John adlı 90'lı yaşlarındaki adama sıra geldiğinde onunla bir anlaşma yaptı.

Buna göre yaşlı adam ölünceye kadar o evde Pitt'e kira ödemeden yaşayacaktı. Peterson'ın anlattığına göre Brad Pitt sözünü de tuttu ve yaşlı adam 105 yaşında hayata veda edinceye kadar orada oturdu.

Peterson, People dergisine verdiği röportajda "Brad Pitt o yaşlı adama karşı son derece kibardı. Aslında bu biraz da komik oldu. Çünkü yaşlı adam 105 yaşına kadar yaşadı" diye konuştu.

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'ONU ÜSTSÜZ GÖRÜNCE,YEMİN EDERİM Kİ BAYILACAKTIM'

Sahip olduğu bu mülkü Brad Pitt'e sattıktan sonra yine hemen onun yanında bulunan geniş arazi içindeki geniş bir mülkü satın alan Cassandra Peterson ünlü oyuncunun nasıl bir komşu olduğunu da anlattı: " Her zaman çok tatlı ve çok kibardı."

Özellikle Pitt'in 1999 tarihli Dövüş Kulübü (Fight Club) adlı filme hazırlandığı sırada bahçesinde üstsüz dolaşmasını da "heyecan verici" olarak nitelendirdi Cassandra Peterson. " Bir keresinde sokakta köpeğimi gezdiriyordum. Tam Brad'in garajının önünden geçiyordum ki onu gördüm. Üzerinde sadece bir eşofman altı vardı. Boks eldivenleriyle bir kum torbasına vuruyordu. Yemin ederim o an neredeyse bayılacaktım" diye konuştu.

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ORADA ANGELINA İLE BİRLİKTE YAŞADILAR

Brad Pitt 1994 yılında 1. 7 milyon dolara satın aldığı bu mülkte Angelina Jolie ile birlikte yaşadı. Hatta ünlü çift altı çocuklarını orada büyüttü. Pitt, söz konusu mülkünü geçen ay yaklaşık 40 milyon dolara elden çıkardı.

KENDİNE DAHA MÜTEVAZI BİR EV SATIN ALDI

Peki Brad Pitt'in bu mülkünü sattıktan sonra ne yaptığını biliyor musunuz? Ya da o geniş mülkünü neden sattığını? Bir süre önce yapımcılıkla ilgili çalışmalarını biraz azaltacağını açıklayan Pitt, iddialara göre hayatında bir küçülmeye gitti. İşte bu yüzden de geniş bir arazi üzerindeki gösterişli mülkünü yaklaşık 40 milyon dolara sattı.

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Ondan sonraki adımı ise 5.5 milyon dolara daha mütevazı bir mülk satın almak oldu. Bu yeni mülkünü de petrol milyarderi bir aileden gelen Aileen Getty'den aldı. "Çelik Ev" olarak anılan bu mülk, Brad Pitt'in sattığı Loz Feliz'deki o kocaman malikanesinden çok daha küçük. Ama sanmayın ki Brad Pitt, eski yaşam alışkanlıklarından tamamen vazgeçti.

DAHA KÜÇÜK AMA YİNE LÜKS BİR EV

Pitt'in bu yeni mülkü, 1960'lı yıllarda mimar Neil M. Johnson tarafından inşa edildi. Devasa cam panellere sahip çelik yapısı nedeniyle "Çelik Ev" olarak anılan mülk, nefes kesici bir Los Angeles manzarasına sahip.

Ayrıca ev, Pitt'in eski gösterişli mülkünden daha küçük olmasına rağmen yine de lüks bir yaşam için bütün olanaklara sahip. Kendine ait bir spa'sı bulunan mülkün kendine ait bir yüzme havuzu da bulunuyor.

Evin, Brad Pitt'ten önceki sahibi Aileen Getty, burayı Maroon 5 grubunun solisti James Valentine'dan 2019 yılında satın almıştı. Bir süre burayı kullandıktan sonra da Brad Pitt'e sattı.