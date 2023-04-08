At sırtında romantizm! Genç aşıklar baş başa görüntülendi

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BİR BUÇUK SAAT KALDILAR

Çiçeği burnunda aşıklar, geçtiğimiz günlerde bir binicilik merkezinde objektiflere takıldı. İkisi de aynı tutkuyu paylaşan sevgililer, bir buçuk saat boyunca manejde kaldı. Önce ayrı ayrı at binen ikili, daha sonra aynı atla gezintiye çıktı.

BELLİ Kİ ORTAK ZEVKLERİ VAR

Gösteri dünyasının biniciliğe meraklı ünlülerinden biri olarak bilinen Kendall Jenner, belli ki benzer zevkleri paylaştığı bir sevgili buldu sonunda. Bir süredir, gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny ile aşk yaşadığı ileri sürülen Jenner ile ilgili bu durum sonunda belgelendi.

27 yaşındaki Jenner, geçtiğimiz günlerde, Los Angeles'ta bir binicilik merkezinde Bad Bunny ile görüntülendi. İki sevgili orada tam bir buçuk saat geçirdi. Önce yalnız başlarına at binen Bad Bunny ve Kendall Jenner, daha sonra bir atın üzerinde romantik bir gezintiye çıktı.

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SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

O anlarda Jenner, cep telefonuyla, 29 yaşındaki sevgilisiyle poz poz fotoğraflarını çekti. Bir ara attan inen Kendall Jenner, o sırada da sevgilisini görüntüledi. İki sevgili bir buçuk saatin sonunda merkezden ayrıldı.

Kendall Jenner, Los Angeles'taki bu binicilik merkezinde sık sık at binerken görüntüleniyor. Rap şarkıcısı Bad Bunny de bu spora olan düşkünlüğünü bazı kliplerinde gözler önüne sermişti.

SUŞİ RESTORANINDA ÖPÜCÜK YAĞMURU

Kendall Jenner ile Bad Bunny, geçen hafta da Los Angeles'ta bir restorando samimi görünütüler sergilemişti. Bir suşi restoranına giden iki gencin orada kimseye aldırmadan birbirlerini öpücüklere boğduğu tanıklar tarafından anlatılmıştı.

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Genellikle bu tür özel ilişkilerini gözlerden uzak tutan Jenner'ın bu davranışı ise onu yakından takip edenler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Genç çift, ondan birkaç gün önce de sabahın ilk ışıklarında, geceyi birlikte eğlenerek geçirdikleri bir kulüpten çıkarken görülmüştü.

KENDALL'A YAKIN OLMAK İÇİN EV BİLE SATIN ALDI

People'a konuşan bir tanığın belirttiğine göre Kendall Jenner ile Bad Bunny, bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Bu tanışma da; gençlerin öpüşürken görüntülendiği geceden sadece birkaç hafta önce gerçekleşti.

Aynı kaynağın belirttiğine göre Jenner ile Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Porto Rikolu Bad Bunny, o günden bu yana ayrılmaz bir ikiliye dönüştü. Yine aynı kaynak,Jenner ile tanıştıktan sonra Bad Bunny'nin ona yakın olmak için Los Angeles'ta bir ev satın alarak oraya taşındığını söyledi. Hatta Bunny, bu evi satın alabilmek için 8 milyon doları gözden çıkardı.

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BASKETBOLCU SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Jenner, son olarak basketbol yıldızı Devin Booker ile bir birliktelik yaşamıştı. O ilişkisini de diğerleri gibi gözlerden uzak tutmadı Jenner. Sosyal medyada samimi görüntülerini içeren paylaşımlar bile yaptı. Fakat Jenner ile Booker'ın ilişkisi sadece iki yıl içinde bitti.

Bad Bunny ise son olarak mücevher tasarımcısı Gabriela Berlingeri ile uzun süren bir birliktelik yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı.

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Kendall Jenner bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini basketbol liginin oyuncularından Devin Booker ile yaşadı. Gençlerin ilişkisi, 2020 yılında başladı. Jenner, 2021 yılının Sevgililer Günü'nde bir sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini duyurdu.Her ne kadar ilişkilerini spot ışıklarından uzak tutuyor olsalar da Jenner ile Booker, top modelin ablası Kourtney ile Travis Barker'ın İtalya'daki düğününe birlikte katılmıştı. Fakat birkaç kez ayrılıp barışan çift sonunda ilişkilerini tamamen bitirdi.

ADI BİRÇOK ÜNLÜYLE ANILDI

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar birçok ünlüyle anıldı. Her ne kadar samimi şekilde görüntülenmemeyi başarmış olsalar da Magazin basını bunları "tarihe not düştü." Jenner'ın adının aşk söylentilerine karıştığı ünlülerden biri Harry Styles. İddialara göre ikili, 2014 ile 2015 arasında bir yakınlaşma yaşadı. Hatta 2015 yılının aralık ayında, yani yıl sonu tatilinde Anguilla'da bir yat gezisinde görüldüler.

Jenner, 2015 yılında Nick Jonas ile anıldı. Yakın arkadaşı Gigi Hadid de o sıralarda Nick'in kardeşi, Joe ile birlikte anılıyordu. İşte iddialara göre o yılın yaz aylarında iki yakın arkadaş olan ünlü top model, Jonas kardeşlerle kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bir kaynak US Weekly'ye verdiği demeçte o sırada Nick Jonas'ın hayatında kimse olmadığını ve Jenner ile birbirlerinden hoşlandıklarını söyledi.

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BİR BAŞKA BASKETBOLCU SEVGİLİ

Kendall Jenner, 2016 yılında da bir başka basketbol yıldızı Jordan Clarkson ile birlikte anıldı. Hatta ikili birkaç kez birlikte görüntülendi. 4 Temmuz tatili ve Coachella Festivali, Jenner ile Clarkson'ın objektiflere takıldığı etkinliklerden bazıları. Tabii ki bu ilişki kısa süreli oldu. Yine 2016 yılında Page Six Jenner ile rap'çi ASAP Rocky'nin flört ettiğini ileri sürdü. Hatta ikili, o yıl MET Gala'ya da birlikte gitti.

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Bugüne kadar özel ilişkilerini, birkaç istisna dışında gözlerden uzak yaşayan ünlü model, paparazziden kaçamadı. Bir süredir gece hayatında birlikte görüntülendiği ama yine de olabildiğince kendine özel yaşamaya çalıştığı aşkı artık tamamen belgelendi.

Jenner, 2017 ile 2018 arasında basketbolcu Blake Griffin ile flört etti. O sırada "Ben iyiyim, o çok tatlı biri" demeci hiçbir zaman unutulmadı. Ama ilişkileri uzun sürmedi. 2018 yılının geri kalanında artık eskisi kadar saklanmadığı başka bir ilişki yaşadı Kendall Jenner.

'İLİŞKİLER, İKİ KİŞİ ARASINDA YAŞANIR'

Kendall Jenner, Devin Booker ilişkisine kadar özel hayatını hep gözlerden uzak "bir sır gibi" yaşıyordu. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı. "Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.

Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.

'BİRAZ GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.