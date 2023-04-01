Onca parası varken bu davranışı şaşırtmıştı... Çocuklarını neden eski giysilerle büyüttüğü ortaya çıktı

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YEPYENİ BİR GİRİŞİM

İnsan bu kadar genç, güzel ve ünlü olunca özel hayatı da merak uyandırıyor elbette. Bu durum onun için de değişmedi. Aşkları, ayrılıkları, evlilikleri derken ardından gelen çocukları nedeniyle sürekli gündemin ilk sıralarında yer aldı. Oyunculuktan yönetmenliğe oradan da insan hakları aktivistliğine kadar geniş bir yelpazede hep ön plana çıktı. Şimdi ise bütün bu özelliklerine yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor.

FARKLI BİR ALANA ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Bugüne kadar tanıdığınız Angelina Jolie'yi kısaca bir özetlemek istedik. Son 10 yıllık dönemde Brad Pitt ile evliliği, olaylı ayrılığı, birbirlerine karşı yönelttikleri suçlamalar derken özel hayatıyla ilgili her ayrıntı didik didik edilen 45 yaşındaki Angelina Jolie, şimdi bambaşka bir nedenle konuşuluyor.

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Kariyerine oyuncu olarak başlayan, ardından Kan ve Aşk, Boyun Eğmez, Hayatın Kıyısında, Önce Babamı Öldürdüler gibi filmleri yöneten Jolie, şimdi de yeni bir alana el atıyor. Üstelik bu sinemadan uzak bir alan.





GİYİM VE MÜCEVHER MARKASI KURUYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre Angelina Jolie, bir giyim ve mücevher markası kurmaya hazırlanıyor. Üstelik bu konuda gerekli adımları attı ve dünya çapında bir marka kuruluşu için gerekli başvuruları yaptı. Firmasının adı ise çoktan belli: Atelier Jolie.

HENÜZ BEBEK ADIMLARI ATIYOR, AMA TEKERLEKLER DÖNMEYE BAŞLADI BİLE!

Angelina Jolie'ye yakın bir kaynağın anlattığına göre güzel yıldız bir yılı aşkın süredir bu konu üzerinde yoğun bir şekilde paylaşıyor. Bugirişiminde ilerleyebilmek için de başvurusunun onaylanmasını, bütün yasal sürecin kısa zamanda tamamlanmasını umuyor.

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Altı çocuk annesi Jolie'nin yeni markası, kişiye özel lüks mücevher tasarımından, yine özel dikim kıyafetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Güzel yıldıza yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Jolie sürdürülebilir giyime inanıyor ve markasının ana odak noktası da bu şekilde olacak. İleri sürülenlere göre Angelina Jolie'nin projesi henüz "bebek adımları atıyor" ama tekerlekler çoktan dönmeye başladı bile!

EV TEKSTİLİ DE YER ALACAK: Jolie'nin küresel çapta faaliyet göstermesini planladığı markasının bünyesinde sadece mücevher ve giyim yer almayacak. Ev tekstili de güzel yıldızın sunacağı ürünler arasında.





'BAZI PARÇALARI HAYAT BOYU GİYEBİLİRSİNİZ!

Angelina Jolie, sürdürülebilir moda konusuna ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu, kısa bir süre önce Vogue dergisine verdiği röportajda da dile getirmişti. Güzel oyuncu, altı çocuğuna da bu bilinci aşılamak istediğini anlatmıştı.

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Jolie o röportajda "Kaliteli parçalar buluyorum. Öyle ki bunları hayat boyu giyebilirsiniz. Çizmelerim, en sevdiğim palto, en gözde çantam... Kullandığım bazı şeyleri sık sık değiştirmem" demişti.





KIZLARI, ONUN ESKİ ELBİSELERİYLE KAMERA KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Angelina Jolie, bazı kıyafetlerini ve eşyalarını tekrar tekrar kullanmasının bazı örneklerini önemli etkinliklerde de sergilemişti. 2021 yılında çocuklarıyla birlikte katıldığı Eternals filminin galasında kızları Zahara ve Shiloh, onun daha önce giydiği elbiseleri tekrar kullandı.

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Jolie, o gece kızı Zahara'nın giydiği o elbiseyi daha önce 2014 yılındaki Oscar töreninde kullanmıştı.

Jolie'nin, 2014 yılındaki Oscar töreninde giydiği Eli Saab imzalı elbise bu kez Zahara'nın üzerindeydi. Her zaman diğer kardeşlerinden daha gösterişli giyinen Zahara, kendi beden ölçülerine göre ayarlanmış bu ışıltılı kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çekti.

O ELBİSEYLE DEFİLE İZLEMİŞTİ: Bu Zahara'nın annesine ait bir kıyafeti ilk giyişi değildi. Genç kız daha önce de yine Jolie'nin gardrobundan bir elbiseyle görüntülenmişti. Genç kız bundan iki yıl önce de annesi ve kardeşleriyle birlikte katıldığı bir partiye giderken, Jolie'nin daha önce giydiği çizgili elbiseyi giymişti. Jolie, bu elbiseyi 2019 yılınd Paris'te düzenlenen bir moda etkinliğine giderken giymişti.

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O GALADA SHILOH ESKİ ELBİSEYİ GİYDİ

Eternals'ın birbiri ardına düzenlenen galalarında dikkat çeken tek "eski" elbise bu değildi. Jolie ve çocukları Eternals'ın galası için Roma Film Festivali'nin ardından Londra'ya geçti. Ünlü yıldız orada da çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçti. İşte o gece de Shiloh'un giydiği elbiseye yöneldi dikkatli bakışlar. Bunun tek nedeni yıllardır erkek kardeşleri gibi giyinen Shiloh'nun artık elbise giyip makyaj yapması değildi.

Bu kez annesinin eski elbisesini giyme sırası 15 yaşındaki Shiloh'ya gelmişti. Beyaz üzerine siyah çiçek desenleriyle süslü bu mini elbiseyi Jolie, birkaç yıl önce Maleficent: Mistress of Evil filminin Los Angeles'ta düzenlenen basın toplantısında giymişti.

Yine ünlü bir markanın imzasını taşıyan bu elbise, Angelina Jolie giydiğinde maksiydi. Fakat sonradan Shiloh'nun bedenine göre ayarlanırken boyu kısaltılıp mini bir elbiseye dönüştürüldü. Shiloh Jolie Pitt, bu elbiseyi siyah babet ayakkabılarla tamamladı.





ELBİSESİNİ LOS ANGELES'TAN GETİRDİ

Angelina Jolie ve çocuklarının gala görünümünde bir başka ayrıntı daha vardı. Yıldızın Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen üç biyolojik çocuğundan biri olan Vivienne, annesi ve kardeşlerinden farklı bir yol izledi ve kameralar karşısına farklı bir elbiseyle çıkmadı. Knox adında bir erkek ikizi olan 13 yaşındaki Vivienne, filmin Los Angeles galasında giydiği aynı beyaz elbiseyi giydi.

SADECE AYAKKABILARINI DEĞİŞTİRDİ

Vivienne Los Angeles'taki galada spor ayakkabı giymişti. Londra'da ise aynı elbisenin altına babet ayakkabılar giydi.

ŞATO YÜZÜNDEN MAMKEMELİK OLDULAR

Bu arada başka bir ayrıntıyı da unutmayalım. Bu aslında Angelina Jolie'nin iş dünyasındaki ilk girişimi değil. Daha önce Brad Pitt ile birlikteyken, Fransa'da Miraval Şatosu'nu satın alıp orada alkollü içki işine girmeyi planlamışlardı. Fakat çift ayrılınca bu iş çıkmaza girdi. Jolie, hisselerini sattı. Pitt de kendisini zor durumda bıraktığı için eski eşine dava açtı.





PITT DE KOZMETİK PİYASASINA GİRDİ

Yine başka bir not... Brad Pitt de kısa bir süre önce kozmetik sektörüne adım attı. Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bir bakım ürünü piyasaya çıkarmaya karar verdi. Bu ürün de çiftin arasında sorun yaratan Miraval Şatosu'yla bağlantılı. Pitt'in piyasaya sunduğu kozmetik ürünün içeriğinde bu şatonun bağlarında yetişen üzümlerin yanı sıra zeytinyağı da bulunuyor.

Angelina Jolie , ünlü aktör Jon Voight ile yine bir oyuncu olan ama boşandıktan sonra kendini çocuklarına adayan Marcheline Bertrand'ın kızı. Güzel yıldızın, James Haven adında bir erkek kardeşi var. Jolie'nin (solda) annesi Marcheline'in (sağda)gençlik yıllarına olan benzerliği ise şaşırtacak türden.

Jolie, annesi Marcheline'i 2007 yılında henüz 57 yaşındayken meme kanseri nedeniyle yitirmişti. Hatta teyzesi ve anneannesi de aynı nedenle öldüğü için test yaptırıp kendisinin de meme kanserine yatkın olduğunu öğrenmişti. Ondan sonra iki memesini de aldıran Jolie, bu çarpıcı gerçeği bir gazete için kaleme aldığı makaleyle duyurmuştu.Yeri gelmişken Jolie'nin, Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinden kız olanına annesinin anısına Vivienne Marcheline adını verdiğini de ekleyelim.