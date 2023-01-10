En sevdiği aşk sahnesini anlattı: Tek kelime etmeden, samanların içinde yuvarlanıp durdum

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YENİ AŞKI, PASTANIN KREMASI OLDU

Unutmadan... 59 yaşındaki Pitt, Bullet Train filminin Berlin galasında giydiği eteği, insanları tanımasını ve sonradan hatırlamasını engelleyen yüz körlüğü sorunu olduğunu söylemesi ve tabii ki bir ara Fransa'daki şatosunun arazisinde hazine avcılığına soyunması gibi ilginç konularla da gündemi meşgul etti. Yeni ve genç aşkı da hayranları açısından pastanın kreması oldu.

HİÇ KONUŞMADAN SAMANLARIN ARASINDA YUVARLANDIM

Durum böyleyken W dergisinin, birçok ünlüyü konuk ettiği "En İyi Perfomanslar" özel sayısına konuk olması da kaçınılmazdı. Şu sıralar önemli rollerini Margot Robbie ile paylaştığı Babylon adlı filmin tanıtım faaliyetleriyle meşgul olan Brad Pitt, derginin kendisine yönelttiği ilginç sorulara yanıt verdi.

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Bu sorulardan biri de kariyerinin, karşı cinsten rol arkadaşıyla yakınlaştığı ilk sahnesine yani ilk sevişme sahnesine dairdi. W dergisinin bu konudaki sorusuna " Sanırım Dallas dizisindeydi" diye yanıt verdi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ahırda samanların arasında yuvarlanmak zorunda kaldım. Sanırım rolüm diyaloglu değildi. Sadece yuvarlanıyordum ve eğleniyordum." Pitt bunun, bu tarz sahneler içinde en sevdiği olduğunu da sözlerine ekledi.

ROL ARKADAŞI SONRADAN SEVGİLİSİ OLSU

Bu arada Brad Pitt'in, bir dönem ülkemizde de gösterilen ve milyonlarca kişiyi nefes nefese ekran karşısına çeken Dallas dizisinde yan rollerden birini üstlendiğini hatırlatalım. Pitt, henüz bugünkü şöhretine ulaşmadığı o yıllarda kariyerinin en dikkat çeken rollerinden birini bu dizide üstlendi. Pitt, henüz 20'li yaşlarında olduğu 1987 ile 1988 yılları arasında Randy karakterini canlandırdı. Karşısındaki rol arkadaşı ise sonradan sevgilisi olan Shalane McCall idi. McCall, Dallas'ta Charlie Wade karakterini canlandırıyordu ve o sırada henüz 15 yaşındaydı.

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GEENA BANA GÖZ KULAK OLDU

Bu deneyimin ardından Brad Pitt'in kariyeri için bir dönüm noktası olan Thelma ve Louise adlı film geldi. 90'lı yıllara damgasını vuran filmde, Pitt'in başrol oyuncularından biri olan Geena Davis ile benzer bir sahnesi vardı. Pitt, W dergisine verdiği röportajda o dönemi de anlattı. "O aşk sahnesini sanırım iki günde çektik. Geena çok tatlıydı ve bana hep göz kulak oldu."

Brad Pitt, başrollerini Susan Sarandon ile Geena Davis'in üstlendiği Thelma ve Louise'de yine yan rollerden birini üstleniyordu. Fakat hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı öylesine dikkat çekti ki bu film, Pitt'in kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

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YARI EMEKLİ HAYATI YAŞAYACAK

Brad Pitt, son 30 yılda Hollywood'a damgasını vuran ünlülerden biri. Hem oyuncu hem de yapımcı olarak sinema sektörüne emek verenPitt, kısa süre önce yarı zamanlı emeklilik hayatı yaşamak isteğiyle gündeme gelmişti. Bu iddiaya göre Pitt, kendi kurduğu Plan B adlı yapım şirketinin büyük hissesini satıp bu konuda ilk adımı attı. Fakat Pitt'in planları arasında oyunculuğu bırakmak yok bu iddialara göre. Fakat eskisine göre daha az çalışacağı daha sakin bir hayat sürdürmek ünlü oyuncunu isteği.

Brad Pitt'in kariyerinde bu kadar önemi olan Dallas dizisiyle bir döneme damgasını vuran Thelma ve Louise adlı unutulmaz filmi de bir hatırlayalım bu arada. Belli bir kuşağın hafızasında özellikle JR ve Sue Ellen karakterleriyle silinmez izler bırakan Dallas, ekran serüvenine 1978 yılında başladı. Sadece ABD'de değil, Türkiye dahil dünyanın bir çok ülkesinde izlenme rekorları kırarak 1991 yılına kadar devam etti.

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NEFES NEFESE İZLENİYORDU

Ama bu izlenme rekorları öyle laf olsun diye değil.. Çünkü Dallas dizisi, en çok izlenen TV yapımı olarak Guinnnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Dizide Larry Hagman'ın canlandırdığı Jr Ewing karakteri de 'bütün zamanların en ünlü kötü adamı' olarak TV tarihine geçti. Başlangıçta dört bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanan Dallas, petrol zengini Ewing ailesinin öyküsü üzerine kuruluydu. Türkiye'de 1980'lli yıllarda ekrana gelen dizide Larry Hagman, Linda Gray, Victoria Principal, Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy, Charlene Tilton önemli rolleri paylaşıyordu.

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BİR DÖNEME DAMGA VURAN FİLM

Pitt'in sinema kariyeri için bir dönüm noktası olan Thelma ve Louise 'e gelirsek... Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği 1991 yapımı filmde Geena Davis, Susan Sarandon, Harvey Keitel ve Michael Madsen rol alıyordu. Erkek arkadaşından bıkan bir garson kız ile kocasıyla sıkıcı bir hayatı olan evli bir kadının özgürlüklerini ilan ettiği bu yol filmi altı dalda Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Ancak film sadece en iyi özgün senaryo dalında heykelciğe uzanmıştı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON