Artık eski eşi umurumda bile değil: Angelina ne istiyorsa onu düşünsün!

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AŞK SÖYLENTİLERİ HİÇ EKSİK KALMADI

Öte yandan hiç değişmeyen başka bir gerçek daha var: Evlilikleri bittikten sonra hem Pitt hem de Jolie, birçok kişiyle anıldı. Yani isimleri sürekli birileriyle aşk söylentilerine karıştı. Bu konuda açık ara önde olan kişi de Brad Pitt. Her ne kadar öyle göğsünü gere gere kameralar karşısına geçmese de kısa süre önce 59 yaşına giren Pitt'in hayatından birçok kadının gelip geçtiği ileri sürüldü. Bunlardan bazıları çok yakın arkadaşı çıktı. Bazılarıyla da gerçekten kısa süreli romantik ilişkiler yaşadı.

Sonradan yakın arkadaş oldukları ortaya çıkan Alia Shawkat dahil aralarında Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski'nin de bulunduğu ünlü ya da ünsüz birçok kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Son olarak da Emily Ratajkowski ile aşk söylentisine karıştı. Nihayetinde olarak bunlar da sadece birer söylenti olarak kaldı. Pitt bu konuda "ser verip sır vermedi".

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ESKİ EŞİNİN EVİNE GİDİP GELİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ: Aynı şekilde Angelina Jolie de ayrılığın ardından bazı kişilerle anıldı. Hatta bir dönem ilk eski eşi Jonny Lee Miller'ın evine girip çıkarken görüntülendi. Bir dönem şarkıcı The Weeknd ile çok yakın bir geçmişte de genç oyuncu Paul Mescal ile birlikte görüntülendi. Elbette bütün bunlar da magazin basınının manşetlerinde yer buldu kendine.





İŞ ÇEVRESİYLE TANIŞTIRDI

Bütün bunlar bir yana Brad Pitt son birkaç aydır gerçekten de Ines de Ramon ile birlikte çok belli ki romantik bir ilişki yaşıyor. Bu da önce söylenti olarak magazin basınına yansıdı. Sonra ikili çıktıkları tatilden gittikleri konsere kadar birçok yerde birlikte ve samimi bir şekilde görüntülendi. Pitt ile 29 yaşındaki Ines de Ramon, son olarak Fransa'nın Oscar'ı olarak nitelendirilen Cesar Ödülleri töreninde yan yana kameralara takıldı. Yani bir başka deyişle Brad Pitt ile Vampire Günlükleri (Vampire Diaries) adlı yapımla tanınan oyuncu Paul Wesley'in eski eşi arasında basının iddia ettiği gibi yakın bir ilişki var.

Paris'te Champs-Élysées'de düzenlenen yemekte Ines de Ramon ile Brad Pitt, yan yana sandalyelerde oturdu. Pitt, yanındaki kişiyle derin bir sohbete dalmış görünüyordu. O sırada Ines de Ramon da bir yandan yemeğini yerken diğer yandan da etrafındakilerle kısa sohbetler ediyordu. Özetlemek gerekirse Pitt ile De Ramon artık ilişkilerinin ilk dönemlerindeki gibi meraklı bakışlardan saklanmıyor. Hatta Pitt, yeni sevgilisini iş çevresiyle de tanıştırdı. Bu arada yeri gelmişken Brad Pitt'in, bu yıl 48'inci kez düzenlenen Cesar Ödülleri'nde sürpriz bir şekilde sahneye çıktığını ve Dövüş Kulübü filminde birlikte çalıştığı yönetmen David Fincher'a ödül verdiğini hatırlatalım.

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YENİ SEVGİLİSİNİ BRAD PITT'IN ÇOCUKLARINDAN BAZILARI DA TANIYOR

Bu kısa notun ardından konumuza dönelim. Brad Pitt'in, Ines de Ramon'u tanıştırdığı tek çevre sinemacılar değil ileri sürülenlere göre. ABD basınına göre Pitt, Ines'i, Angelina Jolie ile birlikteliği sırasında sahip oldukları altı çocuğunun büyük bir bölümüyle de tanıştırdı. Yine bu iddialara göre Pitt, eski eşi Angelina Jolie'nin yeni sevgilisi Ines de Ramon hakkında ne düşündüğünü de hiç umursamıyor. Hatta hem Brad Pitt'in hem de Ines ve Ramon'un boşanma süreçlerinin resmi olarak tamamlanmadığı, ikilinin bu konuda da birbirlerine destek olduğu gelen haberler arasında.

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KONSERDE SARMAŞ DOLAŞ POZLAR

Aslına bakılırsa Pitt'in birlikte görüntülendiği 29 yaşındaki Ines De Ramon gösteri dünyasına yabancı bir isim değil. Genç kadın The Vampire Diaries adlı yapımla tanınan oyuncu Paul Wesley ile yaptığı evlilikle gündemdeydi bir süre. Fakat sonra çift yollarını ayırdı. İşte Brad Pitt'in, Bono konserine gittiği ve samimi davranışlar sergilediği o kadın Ines De Ramon'un ta kendisiydi. Konser öncesi zaman zaman birbirlerine sarılan Pitt ve De Ramon'un bu görüntüleri ikili arasında yeni bir aşk başladığı söylentilerine neden oldu. Brad Pitt ile Ines De Ramon'un bu samimi görüntüleri sergilediği konsere Cindy Crawford eşi Rande Gerber ve Sean Penn gibi ünlüler de izleyiciler arasında yer aldı.

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Brad Pitt ile Ines De Ramon'u takip eden paparazziler, onların konser çıkışını merakla bekledi. Fakat ikili konser alanını ayrı ayrı terk etti. Brad Pitt, kendi otomobiliyle konser mekanından ayrıldı. Ines De Ramon ise aynı mekandan çıkarken yanında Brad Pitt'in koruması vardı. İşte bu durum da Pitt ile De Ramon'un "gizli kalmak" istedikleri yorumlarına neden oldu. Bu da aşk söylentilerini alevlendirdi.

GENÇ OYUNCUNUN ESKİ EŞİ: Ines de Ramon, Vampire Günlükleri ile tanınan oyuncu Paul Wesley'in eski eşi.

Ines De Ramon, oyuncu Paul Wesley ile üç yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdıklarını geçen eylül ayında açıklamışlardı. Çift, ortak açıklamalarında "Ayrılık kararını bundan beş ay önce birlikte aldıklarını" belirtmişti. De Ramon ile Wesley, o açıklamada, evlerini ayırdıklarını da ifade etmişti. Bu ayrılığın ardından 40 yaşındaki Wesley, 22 yaşındaki model Natalie Kuckenburg iye yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ines De Ramon ise bugüne kadar kimseyle romantik bir ilişkiye girmedi.

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Brad Pitt ise Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra adı sayısız kişiyle anıldı. Hepsi hakkında sessiz kaldı. Öte yandan özel hayatını da gözlerden uzakta yaşamaya devam etti. Pitt'in özel hayatı ve Angelina Jolie'den bir sonraki sevgilisinin kim olacağı merak edilirken US Weekly'ye konuşan bir arkadaşı Pitt'in "özel biriyle" tanışmayı beklediğini ama yeniden flört konusunda bazı tereddütleri olduğunu söyledi.

Dergiye konuşan bu kaynak Brad Pitt'in, uzun süreli bir ilişki yaşayacağı birini aradığını belirtti. Ama şunları da ekledi: " Sorun şu ki Brad bu süreçten nefret ediyor ve haklarında dedikodu yapılmadan biriyle nasıl kahve içmeye gideceğini bile bilmiyor." Pitt'e yakın bu kaynak Brad Pitt'in aşk hayatının kamu tarafından sıkı sıkıya incelendiğinin farkında olduğunu ve bu yüzden şu sıralar altı çocuğuna, yardım faaliyetlerine ve işine odaklandığını da sözlerine ekledi.

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bu arada bazı iddialara göre Brad Pitt bir süredir Angelina Jolie ile altı çocuklarının velayeti konusunda yasal bir mücadele içinde. Aşk hayatında yeni bir sayfa açmadan önce de bütün bu sorunları geride bırakmak istiyor. Öte yandan Angelina Jolie ile birliktelikleri döneminde satın aldıkları Fransa'daki Miraval Şatosu ile ilgili bir dava da çiftin arasında devam ediyor.