Üç saatlik yemek randevusuna çıktılar: Angelina Jolie milyarder ailenin varisiyle aşk mı yaşıyor?

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Hollywood’un en gözde yıldızlarından birinin manşetlere taşınan sürpriz yemek randevusu basına benzer yorumlarla, “Eğleniyorsanız zaman bir kuş gibi uçar gider” başlığıyla taşındı. Yıllar boyu tıpkı kendisi gibi dünyanın en sevilen ve ilgi çeken isimlerinden biriyle büyük bir aşk yaşayan, bu aşk bittikten sonra da gündemden hiç düşmeyen bir isimden bahsediyoruz.

PERİ MASALI GİBİ BAŞLADI, SONU HÜSRAN OLDU

2005 yılında birlikte rol aldıkları Mr. & Mrs. Smith filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Angelina Jolie ve Brad Pitt yıllar boyunca Hollywood’un parmakla gösterilen çifti oldular. Hatta bu çifte isimleri birleştirilip "Brangelina" adı verildi. O dönem Jennifer Aniston’la evli olan Brad Pitt’in karısını Angelina Jolie için terk ettiği ortaya çıktı.

Bir zamanların en gözde çifti şimdi kanlı bıçaklı oldu

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Başta “yuva yıkan” bir ilişki olarak damgalanan bu aşk yüzünden tepki görseler de ilerleyen yıllarda herkesin gözde çifti olan Brad ve Angelina birbirlerine çok yakıştırıldı, tepkiler unutuldu, bu evlilik bir peri masalıymışçasına izlendi. Ama her aşk gibi Brangelina’nın aşkı da bir gün sona erdi ve herkesin en çok konuştuğu evlilik bu kez dillerden düşmeyen bir boşanma piyesine dönüştü.

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Angelina Jolie, Brad Pitt’le evlenmeden önce 2 çocuk evlat edinmiş, çift 2006’da da ilk biyolojik çocuklarına sahip olmuştu. Kızlarının doğumunun ardından bir çocuk da evlat edinen Brangelina, 2008’de de ikizleri Knox ve Vivienne’ı kucaklarına aldılar. Brad Pitt’in Angelina Jolie’nin önceden evlat edindiği çocukları da nüfusuna almasıyla birlikte çift 6 çocuklu büyük bir aile haline geldi. Angelina Jolie uzun zamandır kendini sadece çocuklarına, filmlerine ve hayır işlerine adamış durumda

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DAVALARI HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Bu hem hayırsever hem de birbirlerine çok aşık çift, yıllarca dünyanın gözü önünde yaşadıkları aşkın 2016’da ayrılıkla sonuçlanmasıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kurdukları güzel ailenin hatırına dostça ayrılacaklarına inanılan çift bir kez daha herkesi şoke ederek birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunup, ayrı ayrı davalar açtılar ve yapılan açıklamalar dışarıdan toz pembe görülen bu tablonun gerçek yüzünü ortaya koydu.

Pitt ve Jolie’nin çekişmeli hale gelen boşanma davası hâlâ devam ediyor. Çocukların velayetleri ve mal paylaşımı konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle bir türlü boşanamayan çift 2019’da mahkemenin aldığı kararla yasal olarak bekar sayıldı ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri böylece mümkün oldu. Jolie, uzun yıllar sonra biriyle görüntülenince basının ilgi odağı oldu

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AYRILIK TAMAM, PEKİ YENİ AŞKLAR?

Evlilikleri çok merak edilen Brad Pitt ve Angeline Jolie’nin uzun yıllar sonra bekar kaldıklarında yaşayacakları yeni aşklar ve ilişkiler de elbette çok merak edildi. Brad Pitt bu konuda elini biraz daha çabuk tutarken Angelina Jolie ise gönül işlerine pek ilgi göstermedi. Adı kısa bir süre ünlü model Emily Ratajkowski’yle anılan Pitt, bir süredir kendisinden 29 yaş küçük, mücevher tasarımcısı Ines de Ramon’la birlikte. Çift bir süre gizli kapaklı buluşup basından kaçmıştı ancak şimdilerde birlikteliklerini kabul ettiler ve artık aşklarını saklanmadan yaşıyorlar.

Öte yandan Angelina Jolie, Pitt’ten resmen ayrıldığı 2016’tan beri kendini sadece işine, Birleşmiş Milletler için yürüttüğü mültecilerle ilgili görevine ve 6 çocuğuna adamış durumda. Jolie ve David Mayer de Rothschild yemek randevusuna çıktı

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YILLARDIR KİMSEYLE GÖRÜNTÜLENMEMİŞTİ

Uzun yıllardır Hollywood’un en gözde bekarlarından biri olan Angelina Jolie kalbini hep boş tuttu. Bunca zamandır kimselerle görüşmeyen Jolie, 2021'de, Los Angeles'ta şarkıcı Weeknd ile akşam yemeği yerken görülmüş; yeni bir aşk mı doğuyor söylentisine yol açan bu buluşmanın devamı ise asla gelmemişti.

Sadece Holywood’un değil dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Jolie 2023’ün ilk günlerinde ise Aftersun filmiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Paul Mescal’le kahve içerken görüldü. Ancak ikilinin iş için bir araya geldiği anlaşıldı ve bu flört söylentisi de zaten sonradan tekrar bir araya gelmeyen ikilinin açıklamaları doğrultusunda rafa kalkmış oldu. Milyarder ailenin aktivist varisi David Mayer de Rothschild

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GİZEMLİ YEMEK RANDEVUSU

İşte yıllardır hayatına kimseyi sokmayan güzel yıldız bir kez daha yanında bir erkekle görüntülenince tüm gözler üzerine çevrilmiş oldu. Angeline Jolie, geçtiğimiz günlerde Malibu'da bir öğle yemeği randevusunda üç saatini milyarder varis David Mayer de Rothschild ile sohbet ederek geçirdi. Yemek sonrası paparazzilere yakalanan ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddiaları hemen manşetlere taşındı.

David Mayer de Rothschild, dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup, ailenin en küçük çocuğu ve milyarlık bir servetin de varisi. Rothschild’lar İngiltere’nin en köklü ailelerinden ve bankerlikten gelen dudak uçuklatıcı bir servete sahipler. 44 yaşındaki David Mayer de Rothschild da aile servetinin başında duran Sir Evelyn de Rothschild’ın üçüncü ve en küçük çocuğu. İŞ Mİ AŞK MI?

Angelina Jolie’yle David Mayer de Rothschild’ı bir araya getiren ise bu 193’lük yakışıklı varisin aslında ailesinin işleri ya da servetiyle pek de alakalı olmayan bir hayat sürmesi ve kendini çevreciliğe ve tıpkı Jolie gibi hayır işlerine vermesi olabilir.

Mayer de Rothschild, ailesinin bankerlik mesleğine devam etmek ya da zengin bir varis olarak günün gün etmek yerine kendini çevre sorunlarına adamış bir aktivist olarak tanınıyor. Çevreci otomobiller için tanıtım yüzü olan, kutup araştırması gezilerine çıkan, toplumsal sorunlarla ilgili belgesel çeken ve kendisini “insanları küresel ısınma konusunda uyarmak ve bilgilendirmek” amacına adadığını söyleyen bu adam, Jolie’nin gönlünü sadece yakışıklılığıyla değil belli ki bu özellikleriyle çalmış. O DA KENDİNİ HAYIR İŞLERİNE ADAMIŞ...

David Mayer de Rothschild’ın aktivizmle ilgili uğraşları dışında özel hayatına dair pek bir bilgi yok. New York Times'da yer alan bir habere göre Rothschild, 2020'de, birkaç yıldır birliktelik yaşadığı aktris Karina Deyko ile evlenmiş. Ancak bu evliliğin hâlâ devam edip etmediği bilinmiyor. Yani Angelina Jolie’yle bu buluşması belki de yeni bir aşkın başlangıcı değil de ikilinin ortak ilgili alanlarıyla ilgili bir iş görüşmesi de olabilir.

Jolie’nin basın temsilcileri henüz gazetecilerin bu konudaki sorularına cevap vermiş değil. Çiftin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelip gelmeyeceği de bu sebepten merakla bekleniyor. Belki yeni bir aşk doğuyor belki de Jolie ve Rothschild dünya meseleleri için ele alacakları yeni projeler için ortaklık peşinde. Bunu zaman gösterecek…