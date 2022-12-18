Brad Pitt yeni aşkıyla çok mutlu: Yeni yılın ilk öpücüğünü esmer güzelden alacak

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BAŞARILI, GÜÇLÜ VE HERKES ONA HAYRAN!

Sinema kariyerine ilk başladığı yıllarda baş döndüren yakışıklılığı yüzünden oyunculuk yeteneği görmezden gelindi. Perdede göründüğü anlarda başrol olmasa bile seyircilerin bakışlarını hep o çaldı. Yıllar ilerledikçe başarılı oyunculuğuna bir de yapımcılık nişanesi eklediği, birçok filmin çekilmesinde büyük pay sahibi oldu. 12 Years a Slave en iyi film Oscar’ını aldığında bu büyülü heykeli elinde tutan da o oldu. Sayısız kez adaylık kazandı en sonunda en iyi yardımcı oyuncu kategorisinde de ödülü kucakladı. Politik duruşu, sektördeki arkadaşlarının hakkındaki güzel sözleriyle kalpleri kazandı. Hakkında sancılı bir boşanma süreci yaşadığı Angelina Jolie dışında kötü söz eden birileri çıkmadı. Brad'in gönlünü çalan Ines, ayrıldığı eşiyle çıktığı bir Malibu tatilinde

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BABYLON GALA YAPTI, HERKESİN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE

İşte bu hayranlıkla izlenen adam, şimdilerde başrolünü oynadığı Babylon filmiyle bir kez daha kırmızı halılarda, filmle ilgili tanıtım ve promosyon çalışmalarında her yerde karşımıza sık sık çıkmaya devam ediyor. Şimdiden büyük ses getiren filmin başrollerini bir başka yıldız oyuncu Morgot Robbie ile paylaşan Brad Pitt, bugünlerde hem işte hem aşkta kazanmış gibi görünüyor. Yetenekli aktör son aylarda, kalbini çalan bir esmer güzelle büyük bir aşk yaşamaya başladı. Bu güzel kadının adı Ines de Ramon. Angelina Jolie ile 2005’te, Mr. & Mrs. Smith filmini çekerlerken başlayan aşkları evlilikle ve çocuklarla taçlanmış, çiftin ayrıldığı ise 2016’da Angelina Jolie’nin açtığı boşanma davasıyla duyulmuştu.

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Herkesi şaşkına çeviren bu ayrılık, yılan hikâyesine dönecek, özellikle de Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e yönelttiği suçlamalarla çok konuşulacaktı. Ayrılık şartları ve çocuklarıyla ilgili konularda hâlâ anlaşmazlık yaşayan çiftin boşanma davası henüz sonuçlanmış değil. Ancak 2019 yılının nisan ayında mahkeme Jolie ve Pitt’i yasal olarak bekar ilan etti ve hayatlarına devam etmelerine imkan tanıdı.

BOŞANMALARI RESMİLEŞMEDİ AMA MAHKEME ANGELINA VE BRAD'İ RESMEN BEKAR İLAN ETTİ

Amerika’da uzun süren ve yasal sorunların yaşandığı boşanma davalarında mahkemeler tarafların isteği doğrultusunda onları resmi olarak bekar ilan ediyor ve davanın sadece boşanma anlaşması, tazminat ve çocukların velayetleriyle ilgili kısmı mahkeme konusu olmaya devam ediyor. Brad Pitt de artık yoluna ve hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Yakışıklı oyuncunun adı bu süreçte adı seksi yıldız Emily Ratajkowski ile anılmıştı ancak bu kaçamak kısa sürdü ve adı artık anılmıyor. Pitt, artık gönlünü ‘esmer güzeli’ olarak anılan 30 yaşındaki Ines de Ramon’a kaptırmış durumda. Çiftin birkaç aydır birliktelik yaşadığı biliniyor ancak henüz toplum önüne birlikte çıkmış değiller. Brad ve Ines, kasım ayında böyle görüntülenmişti

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GÖNLÜNÜ BİR ESMER GÜZELE KAPTIRDI

Anita Ko Jewelry adındaki büyük bir mücevher firmasında başkan yardımcısı olan De Ramon, Vampire Diaries dizisinin başrol oyuncusu Paul Wesley'le yatığı evlilikle tanınmıştı. Çiftin eylül ayında üç yıllık evliliklerini bitirdikleri biliniyor. Bu arada, 40 yaşındaki Vampire Diaries yıldızı Wesley de çoktan model Natalie Kuckenburg ile bir aşk yaşamaya başladı. Brad ve Ines kasım ayında rock yıldızı Bono’nun konserine ünlü arkadaşları Cindy Crawford ve eşi Rande Gerber’le gitmiş, konser çıkışında da sarmaş dolaş görüntülenmişti. O tarihten beri Babylon filminin yemeklerine ve film ekibinin eğlencelerine de birlikte katılmaya başladılar. Ancak Babylon, geçtiğimiz günlerde gösterişli bir gala yaptığında kırmızı halıda Ines Brad Pitt’in yanında yer almadı. İkili muhtemelen tüm dünyaya ilişkilerini duyurmak ve resmi bir çift olarak anılmak için bir süre daha bekleyecek.

Brad Pitt ve Ines De Ramon, Babylon ekibinin kutlama yemeğinden de birlikte ayrıldı

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GÖZLERDEN UZAK KALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ancak Hollywood dedikoduları bu aşkın gayet ilerlediğini fısıldıyor. Gözlerden uzak kalmaya çalışarak her anlarını birlikte geçirmeye başlayan çiftin çok iyi anlaştıkları ve birbirlerinden gerçekten çok hoşlandıkları söyleniyor. Son olarak BABYLON filminin oyuncuları ve ekibini bir araya getiren bir kutlama yemeğine de birlikte katılan çift bu eğlenceden ayrılırken de birlikte görüntülendi. Bu ilişki hakkında yorum yapan kaynaklar çiftin birkaç aydır görüştüğünü doğruluyor. Brad ve Ines’i ortak arkadaşları tanıştırmış. Kimileri gerçekten de birlikte olduklarını ancak bunun ‘özel bir ilişki’ olmadığını savunurken çoğu kaynak da ikilinin çifte kumrular gibi olduğunu savunuyor. Bu kaynaklara göre Brad çoktan gönlünü bu güzele kaptırmış durumda. “Ines sevimli, eğlenceli ve enerjik. Harika bir kişiliği var. Brad onunla vakit geçirmekten hoşlanıyor.” diyen kaynaklara göre bu gerçek ve sağlam bir ilişkiye dönüşecek. ATEŞ BACAYI ÇOKTAN SARMIŞ, YENİ YILA BİRLİKTE GİRECEKLER

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Gönlünü rol arkadaşlarına kaptırmasıyla ünlü Brad Pitt’in hayatından Juliette Lewis, nişanlanıp ayrıldığı Gwyneth Paltrow, onu uğruna terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston ve Angelina Jolie gibi hem çok güzel hem de dev şöhrete sahip birçok kadın geldi geçti. Angelina Jolie ile üçü evlatlık üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğu paylaşan Pitt, boşanma sıkıntıları yüzünden çocuklarıyla da pek sık görüşemiyor. Hal böyle olunca yakışıklı aktör de yeni yıl planlarını ailesiyle değil yeni aşkıyla yapmış. Amerika’daki tüm haber sitlerine ve gazetelerin magazin sayfalarına göre Brad Pitt ve Ines de Ramon, 31 Aralık gecesini birlikte geçirmeye ve yeni yılın ilk öpücüğünü birbirlerine vermeye karar vermişler. Biz de söyleyenlerin yalancısıyız…