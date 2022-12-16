80 yaşındaki kocası için kariyerine geri dönmek istemedi: Ben yuvamda onunla mutluyum

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EFSANE DİZİ BİR DÖNEME DAMGA VURDU

Bir hukuk firmasındaki avukatların hem aldıkları davalar hem de kendi özel hayatları ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan drama dizisi yayınlandığı sürece dünyanın en sevilen televizyon yapımlarından oldu. Ally McBeal, bir yandan da oldukça komik ve güler yüzlü, insanı sıkmayan ve eğlendiren hikâyesiyle herkesi ekran başına topluyordu. Dizinin başrol oyuncusu Calista Flockhart, bir anda bir dünya yıldızı haline geldi. Alışılmadık bir güzelliğe sahip olan bu yetenekli kadın herkesin merak konusu olmuştu, herkes onun hakkında her şeyi öğrenmeye çalışıyordu.

Bu efsane dizi yıllarca herkesi ekran başına kilitlemişti

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Yıllar içinde dizideki rolüyle bir Altın küre kazandı, birçok başka ödüle ve adaylığa uzandı, saygın bir oyuncu haline geldi. Ama dizinin yayın hayatı sona erince kariyerindeki yükseliş de bitti. Ally McBeal’dan sonra iki dizide daha başrol üstlendi, filmlerde de oynadı ama herkesin aklında ilk başrolüyle kalmıştı ve seyirci onu başka rollerde görmekten pek hoşlanmamıştı. Calista Flockhart da kendine başka bir yol seçti ve sürpriz aşk hikâyesini güzel bir evlilikle taçlandırdı.

20 YIL ÖNCE BAŞLAYAN KARİYERİNİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

12 yıldır devam eden ve bir de güzel çocukla süslenen bu mutlu yuvada çok mutlu olan Calista, efsane dizisinden 20 yıl sonra beklenmedik bir ilgiyle yeniden ekrana dönmeye zorlanıyor. ABC kanalının patronları Ally McBeal'ı 20 yıl sonra geri getirmeyi istiyor ve dizinin devam projesi için akıllarındaki isim, bu yapımla adı özdeşleşen Calista Flockhart. Bu haber duyulur duyulmaz sadece yapımcılar değil hayranları da güzel yıldıza baskı yapmaya başladı. “Calista, lütfen bize Ally McBeal olarak geri dön” nidalarıyla yıldıza ulaşmaya çalışan hayranları şimdi meraklı bir bekleyiş içinde.

Hem yapımcılar hem de hayranları onu yeniden ekranlarda görmek istiyor ama güzel yıldız buna pek sıcak bakmıyor

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Kaynakların verdiği bilgilere göre yetenekli oyuncu bu konuda kararsız. 20 yıl sonra aldığı bu cazip ve cömert teklif aslında aklını çelmemiş değil. Ancak hızlı hareket etmeyen ve deyim yerindeyse projeye ‘balıklama atlamayacağını’ belirten oyuncunun uzun yıllar önce verdiği karar hâlâ hayatının önceliği olmaya devam ediyor anlaşılan.

AŞKINI KARİYERİNE TERCİH EDECEK

Bu karar nedir derseniz Hollywood’un gördüğü en büyük ve başarılı yıldızlardan biri olan çok sevdiği kocası ve onunla sahip oldukları yuva ve çocukla ilgili görevleri. Görev dememize bakmayın tabii ki, güzel yıldız bunları canı gönülden yapıyor ve oldukça da mutlu.

Calista ve Harrison 20 yıldır benzersiz bir aşk yaşıyor

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Bu büyük aşk iki yıldız oyuncu 2002 yılında Altın Küre ödül töreninde tanıştığında başlamış. 2009 yılında nişanlanan ünlü çift 2010 yılında imzayı atarak bu ilişkiyi evlilikle taçlandırmış. Flockhart’ın 2001 yılında, doğar doğmaz evlat edindiği bebek de bu evliliğin neşesi olmuş ve Calista’nın dünya starı eşi tarafından evlat edinilerek onun soyadını almış. 80 yaşındaki Harrison Ford ve 58 yaşındaki Calista Flockhart, 12 yıldır mutlu bir yuvaya sahip ve 20 yıldır da eksilmeyen bir aşkla birbirine bağlı. Oysa ilişkileri ilk ortaya çıktığında 38 yaşındaki bu genç kadının 60 yaşındaki, çoğunluk için artık yaşlı sayılabilecek yaştaki bu adamla aşkını epey yadırgamıştı.

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2010 YILINDA HARRISON FORD'LA EVLENDİ

Harrison Ford, Star Wars’ın efsane Han Solo’su, Indiana Jones’un unutulmaz yıldızı ve sayısız filmi ve yakışıklılığıyla çok uzun yıllar herkesin parmakla gösterdiği bir yıldızdı. Şimdi 80 yaşında olsa bile hâlâ aktif şekilde sinema projelerinde yer alıyor ve yüzündeki yorgunluk gözle görülse de yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmiş değil. Yine de çift önyargılarla ve aralarındaki yaş farkının çokluğuyla hedef olup hoş olmayan bu muameleye maruz kaldılar.

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Calista Flockhart, Harrison Ford'la ilk randevusuna dizisindeki rol arkadaşını götürmüş

Şimdilerde hayatlarını Los Angeles’taki evleri ve Wyoming’deki çiftlikleri arasında mekik dokuyarak geçiren çiftin özel hayatları konusunda ağızlarının çok sıkı olması en bilinen özellikleri. Aşklarını ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamak isteyen ikili, kırmızı halılarda ve özel etkinliklerde birbirlerini elbette yalnız bırakmıyor ama bunun dışında onları görmek epey zor. 2010 yılındaki küçük evlilik törenleri de çok az davetli ve gizli oluşuyla çok konuşulmuştu.

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DÜĞÜNÜNDE KOT PANTOLON GİYMİŞ

Hatta bu öyle küçük bir törendi ki ardından anlatılanlara göre Harrison Ford düğününe bir kot pantolon, Calista ise basit, beyaz bir elbiseyle gelmişti. Son olarak Ford’un yeni projesinin tanıtım gecesinde, aralık ayının hemen başında ortaya çıkan çift hakkında son 20 yıldır verdikleri az sayıdaki söyleşi dışında pek bir şey bilinmiyor. Ford, Flockhart’la evlenmeden önce başında üç evlilik daha geçmiş, bu evliliklerden dört çocuğu var. Calista’nın ilk evliliği ise büyük aşkı Ford’la olmuş. İkili 2002 yılında Altın Küre’de tanıştıktan sonra ilk kez randevuya çıkacaklarında güzel yıldız Ally McBeal’daki rol arkadaşı James Marsden’a randevuya onunla birlikte gelmesini söylemiş. James Marsden, bu öneriye şaşırsa da arkadaşını kırmamış ve üçlü birlikte eğlenceli bir gece geçirdikten sonra büyük aşk giderek ilerlemiş. "ONUNLA ARAMIZDA 22 YAŞ FARK OLDUĞUNU UNUTUYORUM"

Güzel yıldız kocasından bahsederken “Bazen onunla aramızda 22 yaş fark olduğunu unutuyorum. Onun hiç yaşlı bir adam gibi görmedim” diyor. “Sabahları uyandığında ona bakmayı çok seviyorum, çok güzel görünüyor. yüzü gözü şişmiş ama çok neşeli oluyor” diyerek anlattığı kocasıyla evliliklerinin mutluluk sırrının birlikte çok eğlenmeleri olduğunu söylemiş Flockhart geçmişte verdiği bir röportajda. Harrison Ford ise ilişkisi hakkında nadiren açıklama yaptığı seferlerden birinde “60 yaşındaydım, Calista’yı gördüm ve ona aşık oldum” demiş. “Daha önce aşık oldum ve evlilikler yaptım. Ama bu yaşımda hâlâ bir aşkı böylesine hissetmek ve böyle mutlu olmak beklemediğim bir şeydi.” diyor güzel eşine olan derin aşkını anlatırken.