Ölümüyle herkesi yasa boğdu… 40 yaşında hayata veda etti: Ünlü arkadaşları arkasından ağlıyor

Boss, yarışma programı Star Search'te ikinci olmadan önce MTV'nin The Wade Robson Project'inde yarışmacı olarak ün kazandı. Daha sonra 2008'de So You Think You Can Dance'de yarıştı, 4. sezonu ikinci olarak bitirdi ve daha programa sonra All-Star olarak geri döndü. Gösteri 2022'de ekranlara geri döndüğünde o artık bir jüriydi. Bu neşeli dans videosu daha geçtiğimiz günlerden...

EN BÜYÜK YILDIZLARLA ÇALIŞTI, HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİ

Stephen Boss, 2014 yılında artık ünlendiğinde The Ellen DeGeneres Show'a konuk DJ olarak katılmıştı. Talk şovda gösterdiği başarı öyle büyük oldu ve halk onu o kadar çok sevdi ki en sonunda dizinin kalıcı bir demirbaşı haline geldi ve hatta 2020'de yardımcı yapımcı statüsüne yükseltildi. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ellen DeGeneres, Stephen’la kucaklaştığı bir fotoğrafını paylaştı ve yürek burkan bir de mesaj paylaştı: “Kalbim kırıldı. tWitch saf sevgi ve ışıktı. O benim ailemdi ve onu tüm kalbimle sevdim. Onu özleyeceğim.”

Los Angeles County Adli Tıp Kurumu, Stephen 'tWitch' Boss'un ölüm nedeninin intihar olduğunu açıkladı. PEOPLE dergisinde yer habere göre, polis yetkilileri 40 yaşındaki profesyonel dansçının kendini başından vurarak intihar ettiğini söyledi. Korkunç olayın salı günü Los Angeles'ın Encino bölgesindeki bir motelde meydana geldiği açıklandı.

40 YAŞINDA KENDİ CANINA KIYDI

34 yaşındaki Allison Boss’la evli olan yıldız dansçının 14 yaşında Weslie, 6 yaşında Maddox ve 3 yaşında Zaia adında 3 çocuğu vardı. Sanatçının acılı eşi Allison “Kocam Stephen'ın bizi terk ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşmak zorundayım. Stephen girdiği her odayı aydınlattı. Ailesine, arkadaşlarına ve topluma her şeyden çok değer veriyordu ve sevgi ve ışıkla liderlik etmek onun için her şeydi. O ailemizin bel kemiğiydi, en iyi eş ve babaydı ve hayranları için bir ilham kaynağıydı.”

Ailesinin zor günlerinde yapılacak haberler ve paylaşımlar konusunda anlayış beklediğini belirten eşi Allison, Stephen için “Onu ardında sadece bir miras bıraktığını söylemek yetersiz kalır, yaptıklarının olumlu etkisi hissedilmeye devam edecek. Onun anısını onurlandırmadığımız bir gün olmayacağına eminim. Kendim ve özellikle üç çocuğumuz için bu zor dönemde mahremiyet istiyoruz.” sözlerini kullandı. Allison, gönderisini sonlandırırken, kocası için bir mesaj da ekledi: “Stephen, seni seviyoruz, özlüyoruz ve her zaman son dansı senin için saklayacağım.”

"GÜZEL RUHU HUZUR BULSUN"

Jennifer Lopez ve Jada Pinkett Smith gibi yıldızlar da tıpkı Boss'un diğer çalışma arkadaşları gibi haberi alınca yıkıldı ve birçok mesaj paylaştı. Pinkett Smith arkadaşı için “Çok tatlı, nazik ve cömertti. Pek çok insan sessizlik içinde acı çekiyor. Keşke buna gerek olmadığını bilseydi. Güzel, parlayan ruhu huzur bulsun ve sevdiklerinin paramparça kalplerini iyileştirsin.” Kısacık bir süre önce ailece verilmiş bir Şükran Günü pozu

JENNIFER LOPEZ YIKILDI

Jennifer Lopez de birçok kez aynı sahneyi paylaştığı sanatçı dostunun ölüm haberiyle büyük bir şok ve üzüntü yaşamıştı. World of Dance için dansçıyla birlikte çalışan ve onunla birlikte Ellen DeGeneres’ın programında da sayısız kez yer alan JLo “'Şok içerisinde ve çok üzgünüm. Kalbim Twitch, eşi ve çocuklarının yanında. Onlara sevgilerimi ve dayanma gücü dileklerimi yolluyorum. Onun çok güzle bir ruhu ve ışığı vardı.” yazdı.

Başarılı bir kariyeri ve mutlu bir evliliği sürdürdüğü güzle bir yuvası varken bu dünyadan ayrılma kararı alan Stephen 'tWitch' Boss, ani ölümüyle herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü dansçı sosyal medya hesabından daha geçen hafta eşiyle birlikte çektikleri bir video yayınlamıştı. Yaklaşan yeni yıl için heyecanlı olan karı koca evlerini süsledikleri yılbaşı ağacının önünce birlikte dans figürleri sergiliyorlar ve mutluluk içinde gülümsüyorlardı. Daha kısa bir süre önce coşkuyla kutlanan Şükran Günü için de tüm aile bir araya gelmiş, üç çocuklarıyla evlerinde gıpta edilecek bir aile pozu vermişlerdi.

Üstelik Allison ve Stephen, birbirlerine olan aşklarını unutmamış, daha sadece üç gün önce 9. evlilik yıldönümlerini kutlamıştı. Stephen, eşi Allison’la ilk olarak 2008'de So You Think You Can Dance'ın dördüncü sezonunda yarışırken tanıştı. Çift 2010'da sevgili olmuş sonra da evlenerek üç çocuk dünyaya getirmişti. Kendisi de bir dansçı olan Allison The Real Dirty Dancing programını sunmuş, Disney’de yayınlanan özel bir programda eşi Stephen’la anne baba karakterlerini birlikte canlandırmıştı. Boss ise ekranda son kez 2 Aralık’ta, Modern Family dizisinin yıldızı Sarah Hyland’la birlikte sunduğu bir yarışma programında görünmüştü.

