Ölümüyle herkesi yasa boğdu… 40 yaşında hayata veda etti: Ünlü arkadaşları arkasından ağlıyor

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Boss, yarışma programı Star Search'te ikinci olmadan önce MTV'nin The Wade Robson Project'inde yarışmacı olarak ün kazandı. Daha sonra 2008'de So You Think You Can Dance'de yarıştı, 4. sezonu ikinci olarak bitirdi ve daha programa sonra All-Star olarak geri döndü. Gösteri 2022'de ekranlara geri döndüğünde o artık bir jüriydi.
EN BÜYÜK YILDIZLARLA ÇALIŞTI, HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİ
Stephen Boss, 2014 yılında artık ünlendiğinde The Ellen DeGeneres Show'a konuk DJ olarak katılmıştı. Talk şovda gösterdiği başarı öyle büyük oldu ve halk onu o kadar çok sevdi ki en sonunda dizinin kalıcı bir demirbaşı haline geldi ve hatta 2020'de yardımcı yapımcı statüsüne yükseltildi. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ellen DeGeneres, Stephen’la kucaklaştığı bir fotoğrafını paylaştı ve yürek burkan bir de mesaj paylaştı: “Kalbim kırıldı. tWitch saf sevgi ve ışıktı. O benim ailemdi ve onu tüm kalbimle sevdim. Onu özleyeceğim.”
40 YAŞINDA KENDİ CANINA KIYDI
34 yaşındaki Allison Boss’la evli olan yıldız dansçının 14 yaşında Weslie, 6 yaşında Maddox ve 3 yaşında Zaia adında 3 çocuğu vardı. Sanatçının acılı eşi Allison “Kocam Stephen'ın bizi terk ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşmak zorundayım. Stephen girdiği her odayı aydınlattı. Ailesine, arkadaşlarına ve topluma her şeyden çok değer veriyordu ve sevgi ve ışıkla liderlik etmek onun için her şeydi. O ailemizin bel kemiğiydi, en iyi eş ve babaydı ve hayranları için bir ilham kaynağıydı.”
"GÜZEL RUHU HUZUR BULSUN"
Jennifer Lopez ve Jada Pinkett Smith gibi yıldızlar da tıpkı Boss'un diğer çalışma arkadaşları gibi haberi alınca yıkıldı ve birçok mesaj paylaştı. Pinkett Smith arkadaşı için “Çok tatlı, nazik ve cömertti. Pek çok insan sessizlik içinde acı çekiyor. Keşke buna gerek olmadığını bilseydi. Güzel, parlayan ruhu huzur bulsun ve sevdiklerinin paramparça kalplerini iyileştirsin.”
JENNIFER LOPEZ YIKILDI
Jennifer Lopez de birçok kez aynı sahneyi paylaştığı sanatçı dostunun ölüm haberiyle büyük bir şok ve üzüntü yaşamıştı. World of Dance için dansçıyla birlikte çalışan ve onunla birlikte Ellen DeGeneres’ın programında da sayısız kez yer alan JLo “'Şok içerisinde ve çok üzgünüm. Kalbim Twitch, eşi ve çocuklarının yanında. Onlara sevgilerimi ve dayanma gücü dileklerimi yolluyorum. Onun çok güzle bir ruhu ve ışığı vardı.” yazdı.
Üstelik Allison ve Stephen, birbirlerine olan aşklarını unutmamış, daha sadece üç gün önce 9. evlilik yıldönümlerini kutlamıştı. Stephen, eşi Allison’la ilk olarak 2008'de So You Think You Can Dance'ın dördüncü sezonunda yarışırken tanıştı. Çift 2010'da sevgili olmuş sonra da evlenerek üç çocuk dünyaya getirmişti. Kendisi de bir dansçı olan Allison The Real Dirty Dancing programını sunmuş, Disney’de yayınlanan özel bir programda eşi Stephen’la anne baba karakterlerini birlikte canlandırmıştı. Boss ise ekranda son kez 2 Aralık’ta, Modern Family dizisinin yıldızı Sarah Hyland’la birlikte sunduğu bir yarışma programında görünmüştü.