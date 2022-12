Henry Cavill kötü haberi kendi duyurdu: Yeniden Superman olmayı beklerken film serisinden kovuldu!

Haberin Devamı

İKİ AY ÖNCE GERİ DÖNÜYORUM DEMİŞTİ

Henry Cavill, çok sevildiği Superman rolüne büyük dönüşünü iki ay önce kendisi duyurmuş, en son DC evreni filmi Black Adam’ın film sonrası sürpriz bölümünde de görününce bu haberin kesin gerçekleşeceği düşünülmüştü. Ancak hayranların merakla beklediği bu geri dönüşün asla gerçekleşmeyeceği dün akşam belli oldu ve hem Cavill hem de onu yeniden bir Superman filminde başrolde görmeyi bekleyen hayranları kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Haberin Devamı

39 yaşındaki yakışıklı aktörün kaderi Superman’in yayın haklarına sahip DC Films ve Warner Bros.’un, filmlerin başına James Gunn ve Peter Safran'ı sorumlu olarak atamasıyla belli oldu. 2013'te Man of Steel, 2016'da Batman v. Superman: Dawn of Justice ve 2017'de Justice League'de Superman'i canlandıran aktör, dün akşam Instagram'da 23 milyona yakın takipçisine kötü haberi kendisi verdi.

KÖTÜ HABERİ KENDİ DUYURDU

“Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim.” Bu açıklamadan sonra Gunn ve Safran'ın DC Genişletilmiş Evren ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'a sunmaları gerektiği bildirildi. Warner Bros.'daki ‘büyük sarsıntı' DC Films, Henry Cavill'in Superman olarak geri dönmeyeceğini açıklamasıyla devam etti.

Rolün Henry Cavill'den alınma sebebinin film serisine daha genç bir oyuncuyla devam edilmesi kararı olduğu açıklandı

39 yaşındaki Cavill, en son Warner Bros. Yapımı bir diğer süper kahraman filmi Black Adam'ın sonunda Superman olarak görünmüştü. Superman ile Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı arasındaki bir hesaplaşmayı konu eden bu sahne, herkesi Henry Cavill’in seriye dönüşünün müjdesi olarak sevindirmişti. Ancak bu sahne James Gunn ve Peter Safran'ın başa getirilmesinden önce çekilmişti ve durum henüz belli değildi. Bu yüzden de erken sevinen herkes yanılmış oldu. Henry Cavill’in kendisi de dahil… BİR ÖNCEKİ FİLMDE GÖRÜNCE HERKES YANILMIŞ OLDU

Haberin Devamı

Başarılı aktör “Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu” diye seslendi hayranlarına ve ekledi “Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum.”

Oyuncu, serinin geleceğinden bahsetmeden önce 'yıllardır yanında olanlara' hitap ederek “Artık biraz yas tutabiliriz” dedi.

“Süpermen hâlâ ortalıkta. Temsil ettiği her şey hala var ve bize verdiği örnekler hala orada. Pelerin takma sıram geçti ama Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak. Bu, hepinizle birlikte geçirdiğim ileriye ve yukarıya yönelen eğlenceli bir yolculuk oldu!”

Cavill, Superman filmi çekeceğini düşündüğü için ayrıldığı proje yüzünde The Witcher'daki önemli rolünü de kaybetti

Haberin Devamı

ÖNCE CAVILL SONRA STÜDYO AÇIKLAMA YAPTI

Cavill'in Instagram'daki açıklamasından kısa bir süre sonra, DC Films’in yeni başkanı James Gunn, sevilen Superman karakterinin geleceği hakkında ayrıntılı bilgi vermek için Twitter'da açıklamalar yaptı. “Peter ve benim hazır bir DC listemiz var, bu konuda daha fazla heyecanlı olamayız; Yeni yılın başında ilk projelerimizle ilgili bazı heyecan verici bilgileri paylaşabileceğiz. Listedeki projeler arasında Superman de var. İlk aşamalarda, hikayemiz Superman'in hayatının daha önceki bir bölümüne odaklanacak, bu nedenle karakteri Henry Cavill oynamayacak” diye açıkladı Gunn.

Haberin Devamı

Oysa Cavill, 24 Ekim'de - Black Adam'ın sinemalarda gösterime girmesinden sonraki pazartesi günü - Instagram'da hayranlarına Black Adam'ı izlemelerini ve filmin sonunda kendisiyle karşılaşacaklarını müjdelemişti. “Süpermen olarak geri döndüğümü resmileştirmek istedim. Bu gönderide gördüğünüz görüntü ve Black Adam'da gördükleriniz, gelecekte göreceğiniz şeylerin çok küçük bir kısmı” diyen Cavill, hayranlarına “Desteğiniz için teşekkür ederim ve sabrınız için de minnettarım. Bunun ödüllendirileceğine söz veriyorum.” yazmıştı. Cavill'in bu gönderisinden sadece bir gün sonra, Gunn ve Safran'ın 1 Kasım'dan itibaren DC Films'in başına geçeceği bildirildi. İşte her şey de o anda yerle bir oldu.

YENİDEN SUPERMAN OLABİLMEK İÇİN ÇOK SEVİLEN BÜYÜK ROLÜNDEN BİLE VAZGEÇMİŞTİ

Hatta büyük bir başarı elde eden The Witcher dizisini bıraktığını açıklayan Henry Cavill’in bu riskli kararı Superman projesine geri dönebilmek için aldığı konuşulmuştu. Bir bilgisayar oyunu uyarlaması olan ve dünya çapında milyonlarca fanatiği bulunan The Witcher, bir dijital platform tarafından televizyona uyarlanmış; oyunun hayranları başta bu projeye şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak başroldeki Henry Cavill’in büyük başarısı dizinin büyük bir başarı kazanmasını sağlamış ve yakışıklı aktör dünya çapındaki hayran sayısını da ikiye katlamıştı. 18 YAŞINDAN BERİ SEKTÖRDE, SUPERMAN ROLÜ ONU DÜNYA YILDIZI YAPMIŞTI

Haberin Devamı

Henry Cavill oyunculuk kariyerine 18 yaşında küçük rollerle başladı ve bu roller Red Riding Hood (2006), Stardust (2007), Immortals (2011) ve The Tudors gibi yapımlarda daha büyük roler kapmasını sağladı. 2013 yılında dünyanın karşısına The Man of Steel filmiyle ilk kez Superman olarak çıktığındaysa artık tüm dünyanın hayran olduğu büyük bir yıldız haline geldi. The Witcher ve Superman olarak kaybettiği iki büyük role rağmen yetenekli aktör yeni projeleri için harıl harıl çalışmaya da devam ediyor. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin casus gerilim filmi Argylle’de başrol oynayan aktör bir yandan da ölümsüz İskoç kılıç ustası Highlander için yeniden çekilecek olan filmin başrolünde yer alacak.