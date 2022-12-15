Henry Cavill kötü haberi kendi duyurdu: Yeniden Superman olmayı beklerken film serisinden kovuldu!

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İKİ AY ÖNCE GERİ DÖNÜYORUM DEMİŞTİ
Henry Cavill, çok sevildiği Superman rolüne büyük dönüşünü iki ay önce kendisi duyurmuş, en son DC evreni filmi Black Adam’ın film sonrası sürpriz bölümünde de görününce bu haberin kesin gerçekleşeceği düşünülmüştü. Ancak hayranların merakla beklediği bu geri dönüşün asla gerçekleşmeyeceği dün akşam belli oldu ve hem Cavill hem de onu yeniden bir Superman filminde başrolde görmeyi bekleyen hayranları kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.
KÖTÜ HABERİ KENDİ DUYURDU
“Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. Superman olarak geri dönmeyeceğim.” Bu açıklamadan sonra Gunn ve Safran'ın DC Genişletilmiş Evren ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'a sunmaları gerektiği bildirildi. Warner Bros.'daki ‘büyük sarsıntı' DC Films, Henry Cavill'in Superman olarak geri dönmeyeceğini açıklamasıyla devam etti.
39 yaşındaki Cavill, en son Warner Bros. Yapımı bir diğer süper kahraman filmi Black Adam'ın sonunda Superman olarak görünmüştü. Superman ile Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı arasındaki bir hesaplaşmayı konu eden bu sahne, herkesi Henry Cavill’in seriye dönüşünün müjdesi olarak sevindirmişti. Ancak bu sahne James Gunn ve Peter Safran'ın başa getirilmesinden önce çekilmişti ve durum henüz belli değildi. Bu yüzden de erken sevinen herkes yanılmış oldu. Henry Cavill’in kendisi de dahil…
Başarılı aktör “Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu” diye seslendi hayranlarına ve ekledi “Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum.”
Oyuncu, serinin geleceğinden bahsetmeden önce 'yıllardır yanında olanlara' hitap ederek “Artık biraz yas tutabiliriz” dedi.
“Süpermen hâlâ ortalıkta. Temsil ettiği her şey hala var ve bize verdiği örnekler hala orada. Pelerin takma sıram geçti ama Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak. Bu, hepinizle birlikte geçirdiğim ileriye ve yukarıya yönelen eğlenceli bir yolculuk oldu!”
ÖNCE CAVILL SONRA STÜDYO AÇIKLAMA YAPTI
Cavill'in Instagram'daki açıklamasından kısa bir süre sonra, DC Films’in yeni başkanı James Gunn, sevilen Superman karakterinin geleceği hakkında ayrıntılı bilgi vermek için Twitter'da açıklamalar yaptı. “Peter ve benim hazır bir DC listemiz var, bu konuda daha fazla heyecanlı olamayız; Yeni yılın başında ilk projelerimizle ilgili bazı heyecan verici bilgileri paylaşabileceğiz. Listedeki projeler arasında Superman de var. İlk aşamalarda, hikayemiz Superman'in hayatının daha önceki bir bölümüne odaklanacak, bu nedenle karakteri Henry Cavill oynamayacak” diye açıkladı Gunn.
Hatta büyük bir başarı elde eden The Witcher dizisini bıraktığını açıklayan Henry Cavill’in bu riskli kararı Superman projesine geri dönebilmek için aldığı konuşulmuştu. Bir bilgisayar oyunu uyarlaması olan ve dünya çapında milyonlarca fanatiği bulunan The Witcher, bir dijital platform tarafından televizyona uyarlanmış; oyunun hayranları başta bu projeye şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak başroldeki Henry Cavill’in büyük başarısı dizinin büyük bir başarı kazanmasını sağlamış ve yakışıklı aktör dünya çapındaki hayran sayısını da ikiye katlamıştı.
Henry Cavill oyunculuk kariyerine 18 yaşında küçük rollerle başladı ve bu roller Red Riding Hood (2006), Stardust (2007), Immortals (2011) ve The Tudors gibi yapımlarda daha büyük roler kapmasını sağladı. 2013 yılında dünyanın karşısına The Man of Steel filmiyle ilk kez Superman olarak çıktığındaysa artık tüm dünyanın hayran olduğu büyük bir yıldız haline geldi. The Witcher ve Superman olarak kaybettiği iki büyük role rağmen yetenekli aktör yeni projeleri için harıl harıl çalışmaya da devam ediyor. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin casus gerilim filmi Argylle’de başrol oynayan aktör bir yandan da ölümsüz İskoç kılıç ustası Highlander için yeniden çekilecek olan filmin başrolünde yer alacak.