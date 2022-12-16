Ben Covid-19’u bilen medyumum dedi ve konuştu: İşte 2023’te ünlüleri bekleyen kehanetler!

Haberin Devamı

Londralı medyum Nicolas Aujula 2018 yılında bir grip salgınının tüm dünyayı kasıp kavuracağını söylediğinde ona pek inanan olmamıştı. Sonuçta grip ağır geçen ve kimi zaman öldürücü olabilen bir hastalık evet ama modern zamanlarda bunun gerçekleşeceğine hiçbirimiz inanmadık doğrusu. 2019’un aralık ayında Çin’den gelen bir salgın haberi ise hepimizin hayatını değiştirdi… Nicolas Aujula, yakın zamanda ülkemizi de ziyaret etmiş: 4 Aralık'ta Sultanahmet'te çekilmiş bu fotoyu paylaşmış

2018'DE KORONAVİRÜS SALGININI BİLDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Nicolas Aujula 2018'de haber verdiği bu salgın felaketinin şimdilerde koronavirüs salgını olduğuna inanılıyor. Hal böyle olunca da artık bu medyumun ağzından çıkanlar gazetelere ve internet sitelerine haber oluyor. Hoş Nicolas eski ABD başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisini, Black Lives Matter hareketini ve Paris'teki büyük Notre-Dame Katedrali yangınını da önceden bilmiş. Peki 37 yaşındaki Aujula başka neler söylemiş ve gösteri dünyasının ya da magazin figürlerinin 2023’te neler yaşayacağını söylemiş? Gelin hepsine şöylece bir bakalım.

Haberin Devamı

Bu ilginç kişi geçmiş yaşantılarında bir Mısır kraliçesi ve hatta bir aslan olarak dünyaya geldiğini söylüyor

SON BİRKAÇ YILDA ÜNLÜLERİN BAŞINA GELENLERİ TAHMİN ETMİŞTİ

Söze önce Nicolas Aujula’nın Kim Kardashian'ın Kanye West'ten boşanması ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın büyük ses getiren Oprah röportajı hakkında da tahminleri olmuş ve bu iki olayı da doğru bilmişti diyerek başlayalım. Aslında Kral III. Charles İngiliz monarşisinin başı ve Birleşik Krallık’ın da doğal devlet başkanı; yani bir siyasi figür olmasına rağmen adını en çok magazin sayfalarında görüyoruz. Sadece onun da değil, tüm ailesinin. Eşi Konsort Kraliçe Camilla, oğlulları William ve Harry, gelinleri Kate ve Meghan… Onlar hakkındaki haberleri en çok merak ettiğimiz ünlüler. Peki onlara 2023’te neler olacak? Bu evlilik tıpkı Nicolas'ın da dediği gibi yakın zamanda btii

Haberin Devamı

ÖNCE KRALİYET AİLESİNİ ANLATTI

Aujula, İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a “Kraliyet ailesinin gelirinin ve popülaritesinin düşeceğini düşünüyorum. Böylece mülklerini satabilirler veya bir mülklerini otele çevirebilirler veya gelirlerini çeşitlendirmek zorunda kalacaklar.” diyor. Kral Charles III, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Eylül ayında tahta çıktı. Taht için çok uzun yıllar bekleyen Charles artık 73 yaşında ve yorgun bir adam. Yani aslında Nicolas’ın “Charles 2023’te sağlık sorunları yaşayacak” öngörüsünde bulunması pek de şaşırtıcı eğil. Ünlü medyum İngiltere’nin yeni kralını kalp sorunlarının beklediğini söylüyor. Ancak kraliyet ailesini bekleyen asıl tehlikenin Harry ve Meghan adındaki belgeselin yankısı ve Prens Harry'nin anı kitabı 'Spare'in 10 Ocak'ta yayınlanması olduğunu herkes artık ezberledi bile. Aujula, 2023’te bu ailenin popülaritesinin yerlerde sürüneceğini ve bugüne kadar onlarla ilgili her şeyi kana kana okuyan ve izleyen milyonların onlara sırtlarını döneceği görüşünde. 2022'de sarsıntılar geçiren kraliyet ailesini belli ki 2023'te de sıkıntılı günler bekliyor

Haberin Devamı

MADONNA'YA NELER OLACAK? BEYONCE BOŞANACAK MI?

Nicholas, 2023’ün bir ünlüye daha hiç yaramayacağı görüşünde. Ona göre yeni yıl dünya yıldızı Madonna’ya kalp kırıklığı getirecek. Meydum, Madonna’nın ‘büyük bir acıyla’ sarsılacağını söylüyor. Bir büyük sıkıtı da hayranları tarafından kraliçe olarak anılan Beyonce için söz konusu. Yıllardır hem listelerin en üst sıralarından inmeyen hem de Jay Z. İle mutlu bir evlilik sürdüren Beyonce bu yıl her şeyi sorgulayacak Aujula’ya göre. Hayatında bir geçiş dönemi yaşayacağı iddia edilen Beyonce evlilik ve iş ilişkilerini de gözden geçirmek zorunda kalabilirmiş. Bakalım bu kehanetler doğru çıkacak mı?

TIKTOK 2023 TAHMİNLERİYLE DOLU

Haberin Devamı

Geçmiş yaşamında bir Mısır kraliçesi ve hatta bir aslan olduğunu iddia eden Aujula’yı bir kenara koyarsak popüler sosyal medya platformlarında da ünlüleri 2023’te nelerin bekliyor olabileceği konuşuluyor. Bunlar elbette birer kehanet değil, hayranları yıldızların hayatlarını çok iyi takip edip, yakın gelecekte onların başlarına gelebilecek şeyleri tahmin etmeye çalışıyor ve bunda da çoğu zaman haklı çıkıyor.

Müzik dünyasının zirvesinden hiç inmeyen Beyonce'nin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaşmamasını diliyoruz

Çok izlenen TikTok videolarında paylaşılan ve şimdiden gerçek gibi fısıltıyla anlatılmaya başlanan tahminlere göre Kate Middleton çok sürpriz bir şekilde saçlarını kısa kestirecek, Selena Gomez bağımlılık ya da bir başka sorun yüzünden rehabilitasyona girecek, Paris Hilton taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olacak, Lindsey Lohan ve Pete Davidson hakkında ilişki dedikoduları duyacağız, şu anda Pete Davidson’la bir ilişki yaşayan Emily Ratajkowski ise Gisele Bündchen’den boşanan yıldız sporcu Tom Brady’nin kollarına koşacak.

Haberin Devamı

Gerçek ya da değil, bir medyumun ilginç kehanetleri ve internet dünyasının sevdikleri yıldızlar hakkındaki tahminleri bu yönde. 2023’e az zaman kaldı, bakalım bunlardan hangisi ya da hangileri gerçek çıkacak?