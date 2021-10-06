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Astrolog Nicolas Aujula yeni kehanetinde koronavirüs bitiş tarihini açıkladı! Nicolas Aujula kimdir?

#Nicolas Aujula Kimdir#Astrolog Nicolas Aujula#Koronavirüs
Astrolog Nicolas Aujula yeni kehanetinde koronavirüs bitiş tarihini açıkladı Nicolas Aujula kimdir

Koronavirüs salgınından önce bir virüsün dünyaya yayılacağını söyleyen astrolog Nicolas Aujula, yeni kehanetinde koronavirüs bitiş tarihini açıklayarak gündeme bomba gibi düştü. Nicolas Aujula daha önce de Notre Dame Katedrali’nin yanacağını bilmişti. Tahminleri gerçekleşen Nicolas Aujula koronavirüs salgınının 2022’de biteceğini açıkladı. Peki, astrolog Nicolas Aujula kimdir, nereli? İşte merak edilenler…

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2019 yılında söylediği pek çok kehanet gerçekleşen astrolog Nicolas Aujula merak konusu oldu. Koronavirüsün de geleceğini önceden söyleyen astrolog, şimdi de virüsün bitiş tarihin açıkladı. Nicolas Aujula 2022’de koronavirüs salgınının dünyayı terk edeceğini açıkladı. Peki, Nicolas Aujula kimdir, nereli? Hangi kehanetlerde bulundu? İşte astrolog Nicolas Aujula hakkında bilgiler…

NICOLAS AUJULA KİMDİR?

Suriye krizini, Notre Dame Katedrali’nin yanacağını, koronavirüs salgınını önceden tahmin eden ünlü kahin, astrolog Nicolas Aujula bu defa koronavirüs salgını için bitiş tarihi verdi.

Kehanetlerinin çoğunu rüyalarında gördüğünü söyleyen Aujula, dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne yol açan salgının bitişi için 2022 yılına işaret etti.

Nicolas Aujula kendisini önceki hayatında bir uzaylı olduğunu iddia ediyor. İngiliz olan astrolog, 33 yaşında ve İngiltere’de yaşıyor. Aujula, geçmiş yaşam retrospektif terapisti, hipnoz uzmanı ve astrologdur.

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