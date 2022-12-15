Çocuk da yaptı kariyer de: İkizlerinin 18’inci yaşını kutladı... Hayatın en tatlı 18 yılı!

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GEORGE CLOONEY ELBİSESİYLE HERKESE KAHKAHA ATTIRMIŞTI

Çoğu oyuncu, bir kırmızı halı röportajında ​​rol arkadaşları hakkında güzel şeyler söyler ve onu onurlandırır. Oyunculuk yeteneğinden ver filmde ne kadar güzel çalıştıklarından bahseder ve konu genellikle burada kapanır. Julia Roberts ise rol arkadaşı ve yakın dostu GEORGE CLOONEY için bundan biraz fazlasını yaptı ve üzerinde onun fotoğrafları olan bir elbiseyle kırmızı halıda yürüdü.

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Kennedy Center onur ödüllerine katılan gösteri dünyasının ünlüleri ise gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Son olarak 'Cennete Bilet’ filminde birlikte oynadığı 61 yaşındaki George Clooney temalı olarak özel hazırlanan bir Moschino elbise giyen Roberts’ın her yeri deyim yerindeyse dostunun fotoğraflarıyla kaplıydı. Siyah balo elbisesinin üzerindeki baskıda Clooney’nin 90’lı yıllardan beri rol aldığı yapımlardaki fotoğrafları çerçevelenmiş şekilde duruyordu. Herkes bu jeste hem çok güldü hem de durumu sempatik buldu.

İKİZLERİNİN 18. YAŞINI BÖYLE KUTLADI

Julia Roberts, bu komik hareketle gündeme geldiği geçen hafta aynı zamanda ikizlerinin doğum gününü de kutlamış, 18 yaşına basan Hazel ve Finn'in daha neredeyse yeni doğmuşken çekilen fotoğraflarını paylaşarak onları kutlayıp sevincini dünyayla paylaşmıştı. Büyük bir aşkla evlendiği kocası Danny Moder'den 18 yaşındaki Hazel ve Finn’in yanında bir de 15 yaşında Henry adında bir oğlu olan sanatçı, artık eskisi kadar çok yapımda yer almasa da anneliği ve oyunculuğu bir arada yürüterek hayatında çok güzel bir denge kurmuş durumda.

Evinin mutfağında ikizlerinden birini kucağında tutarken, bir de kendisine bakarken çekilmiş bu özel aile fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan yıldız oyuncu fotoğrafın altına yıldız emojileri koyarak ’18, sizi seviyorum’ yazdı. Roberts benzer şekilde geçen yıl da Hazel ve Finn'in 17. yaş günlerinde yeni doğmuş hallerini paylaşmış, fotoğrafın altına 'Hayatın En Tatlı 17 Yılı' notunu düşerek yanına 17 pasta emojisi eklemişti. 55 yaşındaki Julia Roberts ve 53 yaşındaki Moder, Temmuz 2002'de evlendiler ve şimdi üç çocuklarıyla birlikte bir hayalleri gerçek olmuş bir çift oldular.

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Roberts, geçen ay 'Bu Sabah CBS' programında “Çalışmadığım zamanlarda ev hanımı olmak tam zamanlı işim” demişti. “Her gün elbette pespembe olmuyor ama bu durumum bana çok fazla neşe getiriyor.” "FİLM ÇEKMİYORSAM TAM ZAMANLI EV HANIMIYIM"

“Ne kariyer ne de başka bir şey. Kocamla ve çocuklarımızla kurduğumuz hayat, en iyi şey bu.” diyen yıldız oyuncu “Günün sonunda onlara muzaffer bir şekilde eve gelmek benim en büyük mutluluğum” diye anlatıyordu mutlu hayatını. Roberts, oyunculuk kariyerini sevse de zanaatının onu aile üyeleri gibi 'tüketmediğini' açıkladı. Ama bu tükeniş zaten Roberts’ın tercih ettiği bu güzel hayatın seve seve katlandığı bir sonucuydu.

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Yıllardır birçok filmde birlikte oynayan George Clooney ve Julia Roberts çok iyi bir dostlukları varken bir romantik komedide rol alınca durumu biraz tuhaf bulmuş ve biraz da zorlanmış. Clooney’nin The New York Times gazetesine yaptığı açıklamaya göre öpüşme sahnelerinde epeyce zorlanmışlar. Clooney eşi Amal Clooney’ye olayı anlatırken aynen şunları söylemiş: “80 kez çekim yaptık!” Uzun yıllar arkadaş oldukları için film icabı öpüşecekleri sahneleri ilk 79 çekimde Julia Roberts’ı gülme krizlerine sokmuş. Sonunda, 80’incide başarmışlar.

20 YILDIR EVLİ VE MUTLU

Roberts, 2000 yılında “The Mexican” filmini çekerken tanıştığı Moder ile olan ilişkisinden önce, 1993'ten 1995'e kadar country şarkıcısı Lyle Lovett ile evliydi. Yıldız aktrisin, Kiefer Sutherland ve Matthew Perry gibi aktörlerle de romantik ilişkileri oldu. 53 yaşındaki Perry, 'Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey' adlı biyografi kitabında kısa ömürlü aşklarını ve ayrılıklarını da yazmıştı. Ünlü aktör kitabında Julia Roberts’tan “Yeterli değildim; asla yeterli olamam. Kırıktım, eğilmiştim, sevimsizdim. Yani, onu kaybetmenin kaçınılmaz ıstırabıyla yüzleşmek yerine, güzel ve zeki Julia Roberts'tan ayrıldım.” diyerek bahsetmişti. MUTLULUĞUN SIRLARINDAN BİRİNİ AÇIKLADI

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Oyunculuk kariyerinde gösterdiği başarının en büyük hayallerinden birinin gerçekleşmesi olduğunu anlatan Julia Roberts, tek ve en büyük hayalinin bu olmadığını da her fırsatta dile getiriyor. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu güzel hayatın aslında gerçekleşen en büyük düşü olduğunu söyleyen başarılı oyuncu eşiyle 20 yıllık evliliklerini nasıl hâlâ ilk günkü gibi ayakta tuttuklarına dair bazı ipuçlarını da yakın zamandaki bir röportajında anlattı. Roberts ve Moder’ın en büyük sırlarından biri belli ki artık çoğumuzun unuttuğu el yazısı imiş meğer. "O MEKTUBU ZAMANI GELİNCE KIZIMA VERECEĞİM"

“Birbirimize el yazısıyla yazılmış notlar vermek” diyordu güzel yıldız. “Bu sık sık yaptığımız bir şey.” Rpberts, eşinin ona ilk yazdığı mektubu da anlattı. Tam 7 sayfa uzunluğundaki bu aşk mektubu bu mutlu yuvanın üzerine kurulduğu temellerden biri olsa gerek ki Julia Roberts onu hâlâ katlanmış şekilde özel bir yerde saklıyormuş. 18 yaşına giren kızı Hazel için de bu mektubun bir önemi var. Julia Roberts şöyle diyor “Bir gün Hazel’a, zamanı geldiğinde, bu mektubu göstereceğim. Ve ona işte kızım aslında aradığın şey (aşk) bu diyeceğim. O günlerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.”

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