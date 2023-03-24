Sosyetik güzel 42 yaşında anne olmuştu: Paris Hilton bu kez de ikiz annesi olacak!

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Minik bebeğini emziren, altını değiştiren, gazını çıkaran ve uyutmaya çalışırken kucağında sallayan bir Paris Hilton… İnsanın bu sahneleri gözünde canlandırması zor olsa da Hilton’ların malikanesinde son günlerde böyle anlar yaşanıyor.

Gerçi Paris Hilton’un tüm bunları kendisinin yaptığına kimse inanmaz, bebeğin kaç dadısı ve evde kaç yardımcı çalışıyor olabileceğini tahmin etmek zor değil. Ama kendisinden önce anne olan ve üç çocuk doğuran kardeşi Nicky Hilton’a göre ablası Paris’e bebek bezi değiştirmeyi kendisi öğretmiş.

Evlenip anne olunca birdenbire uslu kız imajına bürünen Paris Hilton son günlerde yeni çıkan anı kitabının imza günlerine koşturup duruyor

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Annesinin “Kızım Paris çok çocuk istiyor ama o çocuk doğurmayı beceremez, onun için çok üzülüyorum” gibi tuhaf bir açıklama yapmasının üzerinden sadece birkaç ay sonra, üstelik hiçbir yerde hamile halini görmediğimiz, Paris Hilton kucağında oğluyla birden ortaya çıktı.

2021’de evlendiği zengin girişimci kocası Carter Reum’la bir erkek çocuk sahibi olduklarını açıklayan 42 yaşındaki sosyetik güzel Paris Hilton, henüz 2 aylık olan oğlunun adının Phoenix Barron Hilton Reum olduğunu açıkladı.

"Kızım çocuk sahibi olmayı beceremez" gibi tuhaf bir açıklama yaparak gündeme gelen anne Kathy Hilton, kızı Paris'in anlattığına göre torunu için çıldırıyormuş... Paris Hilton bebeği olacağını annesinden bile saklamıştı

Ocak ayının sonunda taşıyıcı anne kullanarak sahip olduğu bebek haberiyle herkesi şaşkına çeviren Paris Hilton, çocuk doğurmayı beceremez diyen annesi de dahil kimseye haber bile vermeden anne olarak ailesine bile küçük çaplı bir şok yaşattı.

Çocuk sahibi olmak istediği halde hamile kalmaktan ve doğum yapma fikrinden çok korktuğunu ve bebeğine bu yüzden taşıyıcı anne yoluyla sahip olmak istediğini itiraf eden Paris, şu aralar anı kitabı Paris: The Memoir’ın tanıtımı için koşuşturuyor.

Taze anne Paris Hilton ve kocası Carter Reum Miami sokaklarında romantik turlar atarken

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Geçmiş yıllarda hızlı bir hayat yaşarken sürekli olarak yaptığı tuhaf açıklamalar, gaflar, birçok insana, etnik gruba hitaben kullandığı hakaret içeren ifadeler için kitabında özür dileyen Paris “O zamanlar yaptığım her şey için çok üzgünüm. Kendimde değildim, ne dediğimi bilmez haldeydim, yaşadığım şeyler yüzünden travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) bile yaşamış olabilirim” ifadesini kullandı.

Eski sevgilisi Laura Bellizzi’den bir kızı olduğu Paris Hilton’la evlendikten sonra öğrenilen ve Evie adındaki kızını hiç görmediği de ortaya çıkan Carter Reum için Paris Hilton çok sevgi dolu bir eş ve ilgili bir baba olarak bahsediyor.

Anneliğe iyice ısınan Paris Hilton gelecekte 'birkaç' çocuk daha istediğini söylüyor

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Ve yıllar sonra aşkı bulduğu, mutlu bir yuva kurduğu kocasından daha fazla çocuk sahibi olmak için de gün saydığını söylüyor. “Birkaç” çocuk daha istediğini ve bunun için sabırsızlandığını söyleyen Paris Hilton’un bunun için çoktan adım attığı da ortaya çıktı.

Tekrar anneliği tatmak isteyen Paris Hilton ve kocasının ilk çocukları için yola çıktıklarında çoktan embriyo dondurdukları iddiası ortaya atıldı. Tabloid gazetelerine göre Paris Hilton ve Carter Reum’un pandemi dönemi dondurulan embriyoları şimdilik bir merkezde tutuluyor.

Hilton hanedenı giderek büyüyor... Kathy Hilton, Paris Hilton ve Phoenix Hilton Reum bir arada...

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Suni döllenme ya da tüp bebek denilen yöntemle elde edilen embriyoların biri kız biri erkekmiş ancak çift yumurta ikizi olarak doğacak bebeklerini bekleyen çiftin yeniden taşıyıcı anne kullanarak bu bebeklere ne zaman sahip olacakları belli değil.

Ancak söylentilere göre bu belirsiz tarihte doğacak ikizlerden kız olanın adı London (Londra) olacak. Paris’in erkek olan ikize ise yine bir şehir ismi koymayı planladığı ancak henüz bu konuda bir karar veremediği söyleniyor.