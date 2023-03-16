Nicky Hilton: Ablam Paris'e annelik dersini ben verdim

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‘Sosyetik güzel’ kavramının tam karşılığı kimdir diye sorsak en başta söylenen isim mutlaka onunki olacaktır: Hilton otelleri zincirinin sahibi olan aileye varis olarak doğan Paris Hilton’un adı, içinde yer aldığı bu aile sayesinde gencecik yaşından beri herkes tarafından ezberlenmiş durumda.

Karun kadar zengin bu kadın dünyanın karşına hep şatafatlı yaşantısı, gönlünü sürekli kaptırdığı ancak mutluluğu bir türlü yakalayamadığı erkekler ve adının karıştığı skandallarla çıktı. Doğuştan sahip olduğu ünü daha da fazla ünlenmek için kullanan Paris Hilton realite şovlarıyla, ufak tefek rollerle izleyici karşısına geçtiği yapımlarla ve her daim eğlence hayatında boy göstermekle aynı zamanda bir girişimci haline de geldi.

'Parti kızı Paris' artık evli, mutlu, çocuklu...

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Eski erkek arkadaşının sızdırdığı seks kasetiyle gösteri dünyasının en büyük skandallarından birinin başrol oyuncusu oldu. Ancak bu talihsiz olayı bile kendi çıkarı için kullanmayı bildi. Kameraların önünde gözyaşı dökse de herkes reklamın kötüsü olmaz düsturuyla hareket eden Paris’in aslında keyfinin yerinde olduğunu söylüyordu. Bu kaset skandalını uyuşturucu skandalı takip etti; Hilton kısa süreliğine de olsa hapse bile girdi.

Aşk hayatında bir türlü elde edemediği mutluluğu ve sürekli nişanlanıp ayrıldığı isimleri geride bırakan sosyete güzeli en sonunda hayatının aşkı, kendisi kadar zengin olmasa da oldukça başarılı bir girişimcilik kariyeri olan iş insanı Carter Reum’la evlendi. Artık 42 yaşına gelen Paris Hilton için bu evlilik durulma sürecinin de başlangıcı oldu.

Her attığı adım olay olan Paris Hilton'un çocuk sahibi olma süreci de elbette büyük gümbürtü kopardı

Bu süreçten sonra çılgın parti kızı imajından sıyrılan Paris yine de spot ışıklarından kolay vazgeçmiyor, daha sakin bir şekilde olsa da bir sosyal medya fenomeni gibi pırıltılı yaşantısını ve yaşadığı büyük aşkı dünyayla paylaşmaya devam ediyordu. Sırada bu mutlu evliliği bir çocukla taçlandırmak vardı.

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Evlenmesine bile mucize gözüyle bakılan bu eksantrik kadının annelik macerası da tam beklendiği gibi çok ses getirdi. Paris Hilton’un en az kendisi gibi sosyetik ve üne meraklı annesi Kathy Hilton durduk yere ortaya çıkıp “Kızım uğraşıyor ama hamile kalamıyor” gibi tuhaf bir açıklama yaptı. Paris’in annesine cevabı gecikmedi: “İstediğim an hamile kalabilirim.”

Küçük kardeş Nicky elini çabuk tuttu ve ablası Paris daha ilk çocuğunu doğurmadan önce 3 çocuk sahibi oldu

Herkes anne – kızın bu saçma atışmasını konuşurken Paris Hilton bir anda sosyal medya hesabından müjdeyi duyurdu. Oğlunun fotoğrafını Instagram’da paylaşan Paris’i kimse hamile olarak görmemişti. İlerleyen günlerde Paris Hilton’un çocuğuna taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğu ortaya çıktı. Sosyetik güzel annesini yalanlamaya devam etti ve istediğinde doğurabilecek durumda olmasına rağmen doğurmaktan çok korktuğu için taşıyıcı anne kullandığını söyledi.

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Hayatını hep göz önünde yaşayan Paris “Kendime saklayabileceğim hiçbir şeyim kalmamıştı” diyerek belki de saklanmayacak tek şeyi seçti ve çocuğunun olduğunu annesi ve kız kardeşinden bile sakladı. Hilton ailesi de aralarına katılan yeni üyeyi herkes gibi sosyal medyadan öğrenmişti. Paris’in annesi Kathy ve babası Rick “Sürekli büyüyen, güzel ailemize bu mükemmel katkı için çok heyecanlı ve minnettarız” dediler. Kız kardeş Nicky ise ablasına “Senin için çok mutluyum. Bu en güzel yolculuk. Daha büyük bir aşk yok. En iyi anne sen olacaksın. Ne şanslı bir çocuk!” diye seslenmişti.

Paris'e bebek bezi değiştirmeyi gerçekten de kardeşi Nicky öğretmiş olabilir... Yine de onun çocuğunun altını kendisinin değiştirdiğine kimse inanmadı

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Kendisi de bir noktada ablasıyla bir arada gösteri dünyasına grip çıkan bu küçük kız kardeş yine de ona göre çok daha ‘usturuplu’ bir hayat yaşamıştı. 39 yaşındaki Nicky’nin bir başka büyük ailenin varisi olan kocası James Rothschild’la 6 ve 7 yaşında 2 kızı ve henüz 8 aylık bir oğlu oldu. Ablasından daha tecrübeli bir eş ve anne olan Nicky yaptığı son açıklamada Paris Hilton’u hem övdü hem de deyim yerindeyse biraz ‘gömdü’.

Lafa “Ablam Paris adeta anne olmak için doğmuş” diye başlayan Nicky sözlerine bu ilk cümleyle bağdaşmayan şekilde devam etti. Küçük kardeş Nicky’ye göre ablasına annelik ve bebek bakımı hakkında yardımcı olan ve her şeyi öğreten kendisiydi. “Paris’e alt değiştirmeyi bile ben öğrettim” diyen küçük kardeş Nicky’nin bu çelişkili açıklamaları Hilton kızlarının hayranlarını şaşırttı.

İkisi de taze anne olan Hilton kardeşler New York sokaklarında gezerken böyle görüntülendi

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İki kız kardeş arasındaki bu gizliden gizliye büyüyen ‘hangimiz daha iyiyiz’ rekabeti böylece açığa çıkmış olurken ailenin hayatını artık ezberlemiş olan herkes bu bebek bezi değiştirme hikâyesine pek de inanmadı. Hayatı boyunca dadılar, hizmetçiler ve her türlü isteklerini anında karşılamak üzerinde etraflarında pervane olan sayısız çalışanla yaşayan bu kadınların çocuklarının da kim bilir kaç tane dadısı vardı ve kimse bu bebeğinin altını kendi değiştiren fedakâr sosyetik anne masalını yutmadı.

Ama bu konuda son derece kendinden emin davranan Paris Hilton, hamile olduğunu açıklayan en yakın arkadaşlarından Lindsey Lohan’a şimdiden annelik konusunda ders vermeye başladığını ve bu konudaki tecrübelerinden onun da faydalanmasını sağlayacağını açıkladı…