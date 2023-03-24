Karnı burnunda Rihanna'ya takıntılı hayran şoku: Polisler evini böyle sardı!

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Bir süredir kendisi gibi müzisyen olan repçi sevgilisi A$AP Rocky’yle mutlu mesut yaşayan Rihanna, ikinci bebeğine hamile olduğunu hayranlarına, karnı burnunda sahne aldığı Super Bowl şovunda açıklamıştı. Çiftin henüz ismini açıklamadıkları 10 aylık bir oğulları daha var.

Oscar'larda sahneye çıkan Rihanna geceye bu kıyafetle gitmişti

Tıpkı ilk hamileliğinde olduğu gibi bu kez de bir süre ortalıklarda gözükmeyen ve bebek haberini saklayan Rihanna, ikinci çocuğunun yolda olduğunu da sahneye hamile şekilde çıkarak açıklamış oldu. 35 yaşındaki yıldız şarkıcı Super Bowl’dan sonra Oscar töreninde de sahne aldı ve karnı burnunda haliyle gösterdiği bu performansla takdir topladı.

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Bir yandan böyle sahne çalışmalarına devam eden şarkıcı bir yandan da doğumuna az kalan bebeği için hazırlık yapma telaşına girdi. Dün gündüz saatlerinde yanında korumalarıyla alışverişe çıkan Rihanna birçok bebek mağazasına girip doğması için gün saydığı bebeğine yeni ciciler aldı.

Mağaza mağaza gezip bebek alışverişi yaptı

Makyaj yapmayan, yüzünü de büyük güneş gözlükleriyle saklayan şarkıcının oldukça bol ve uzun bir mont ve bol kot pantolon giyerek gittikçe büyüyen karnını da sakladığı dikkatlerden kaçmadı. Rihanna mağazaları gezerken dışarıda bekleyen korumaları şarkıcıya dikkanlardan çıktıktan sonra yürürken ve arabasına binerken eşlik ettiler ve etrafında kuş uçurtmadılar.

Ancak Rihanna korumaları eşliğinde böyle mutlu mesut alışveriş yaparken Los Angeles’taki evinde büyük bir panik yaşanıyordu. Adı açıklanmayan bir adam Rihanna’nın evine gelip içeri girmek için hareketlenince evdeki personel hemen yardım çağırdı ve yıldız şarkıcının evinin çevresi bir anda sayısız polis arabası ve etrafta koşuşturan polis memurlarıyla doldu.

Başı takıntılı hayranlarıyla dertte olan yıldız şarkıcıyı korumaları bir an bile yalnız bırakmadı

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Rihanna’nın basın sözcüleri şarkıcının bu panik anlarında evde olup olmadığıyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak aynı gün, gündüz saatlerinde alışverişte görüntülenen Rihanna’nın büyük ihtimalle evde olmadığı düşünülüyor.

Polisler tarafından sorgulanan adamın üzerinde silah taşımadığı ve eve fiili olarak girip bir suç işlemediği için serbest bırakıldığı açıklandı.

Rihanna'nın evine girmeye çalışan kişi polislerle uzun süre böyle pazarlık yaptı

Polis yetkilileri kırmızı bir sweatshirt ve siyah eşofman giyen 20’li yaşlardaki adamın eve Rihanna’ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını açıkladı. Yetkililer eve acil şekilde yetişince adamın Rihanna’nın evinin sadece garaj girişine kadar ilerleyebildiğini söyledi.

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Bu ünlü şarkıcının başına gelen ikinci benzer durum. 2018’de de adı Eduardo Leon olarak açıklanan bir hayranı aynı şekilde şarkıcının evine girmeye çalışmış, yine evdeki yardımcıların hızlı davranarak polisi araması üzerine bu kişi tutuklanmıştı. Evin dışında 12 saat beklediğini ve Rihanna ile cinsel birliktelik yaşamak için oraya gittiği açıklayan takıntılı hayranı şarkıcıya büyük korku yaşatmıştı.