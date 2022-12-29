2022’nin moda karnesi çıktı… Ünlüler neler giydi, tuhaf seçimleriyle kimler giyim kuşamdan sınıfta kaldı?

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JENNIFER LOPEZ VE ÜÇ GELİNLİĞİ

Aslında Jennifer Lopez’e bu konuda haksızlık etmiş olmayalım ve bir konuya hemen açıklık getirelim: JLo’nun gelinlikleri oldukça zarif, yıldıza uygun ve güzel dikilmiş parçalardı elbette. 2000 yılında tam evlenecekler derken ayrıldığı büyük aşkı Ben Affleck’le temmuzda nihayet evlenen Jennifer Lopez, bu duruma çok sevinmiş olacak ki evlenirken üç ayrı gelinlik giydi. Yani aslında giydiği gelinlikler çok güzle olsa da bu aşırı heyecan biraz tartışma yarattı dersek yanılmış olmayız herhalde. Söylenenlere göre bu üç ayrı gelinliğin toplam maliyeti de 3 milyon doları aşıyormuş. Allah bir yastıkta kocatsın diyoruz. NICOLE KIDMAN’IN ‘OKUL KIZI’ KAPAĞI

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Bu yıl gazete bayilerine gelen dergiler arasında hiçbiri, kapağında Miu Miu'nun minicik pilili sutyen üstünü ve mikro mini eteğini modelleyen Nicole Kidman'ın yer aldığı Vanity Fair'in Hollywood Sayısı gibi bir moda tartışmasına yol açmadı. 55 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun tenini açıkta bırakan ve bir lise öğrencisi gibi göründüğü dergi kapağı şubat ayında sosyal medyayı ikiye böldü ve bazıları onun görünümünü 'korkunç' ve 'tüyler ürpertici' olarak nitelendirirken, bir kısım da Kidman’ın fiziğinin buna uygun olduğunu savunarak yıldızın yanında yer aldı. Kidman daha sonra stilist Katie Grand'ın çekimleri için başlangıçta farklı bir kıyafet seçtiğini ancak kendisinin seksi Miu Miu tasarımını giymek için ona yalvardığını itiraf etti. Demek ki Nicole Kidman bile bu okul kızı görünümünden hoşlanıyormuş, bu durumda bize diyecek bir şey kalmıyor.

RIHANNA’NIN BEBEK MÜJDESİ SERGİSİ

Rihanna, ocak ayında partneri A$AP Rocky ile ilk çocuğunu beklediğini açıklayarak ve karnının büyüdüğünü bol mavi kot pantolon ve bol miktarda tasarımcı süsüyle eşleştirilmiş pembe bir Chanel şişme montla göstererek yıla yüksek bir profille başlamış oldu. Christian Lacroix çapraz kolye ucu ve vintage bir Chanel zincir kemerle süslenen bu görünüm eleştirilse de ilk bebek sevinci denerek çok üstünde durulmadı. Ama Rihanna, yılın ilerleyen aylarında ve doğum yapana kadar şeffaf Dior iç çamaşırlarından Gucci'den lateks kısa bir bluza kadar bir dizi inanılmaz kıyafetle öne çıktı. Artık hamileyken poz veren ve karnını saklamayan ünlülere alışkınız ama Riri’nin bu gösterişli annelik heyecanı biraz abartılı oldu sanki JULIA FOX KENDİ TASARIMIYLA OLAY YARATTI

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Uncut Gems filminde oynayarak adını duyuran ve sonra da bir daha unutturmayan Julia fox, 2022 yılının bir kısmını kim Kardashian’dan boşanan Kanye West ile geçirmişti. İkili sevgili oldukları dönemde kimi zaman bir örnek kimi zaman da ilginç tasarım ve oldukça pahalı kıyafetler seçerek adlarından söz ettirdi. Ama hiçbir şey Julia Fox’un kendim tasarladım dediği jean takım kadar konuşulmadı. Zaten her zaman gereğinden fazla iddialı seçimler yapan Fox, bu kez düşük belli bir kot pantolonun bel ve kemer kısmını kesmiş ve bu küçücük kumaş parçasını bir büstiyer yahut sütyen gibi kullanmış ve hem tuhaf hem de biraz yersiz dekolteli bulunarak yerden yere vurulmuştu. KIM KARDASHIAN’IN MARILYN MONROE FİYASKOSU

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kim Kardashian adından söz ettirmenin yolunu her zaman bulur; bu ünlüler dünyasının en bilinen kurallarından biri zaten. Ancak bu yılki Vogue Met Gala kırmızı halı kapsamında ortaya çıkan görüntüler bir başkaydı. Marilyn Monroe'nun 1962’de merhum ABD başkanı Kennedy’nin doğum gününde sahneye çıkarken giydiği efsane elbiseyi giymek isteyen Kim, Monroe'nun elbisesinin bu amaçla müzeden çıkarılmasına ve elbisenin zarar görebilme ihtimali yüzünden tepkili olanların eleştiri oklarının hedefi oldu. Üstelik korkulan da olmuş ve Kim Kardashian çok sıkı bir diyet yapıp zayıflamasına rağmen elbisenin dikişlerini patlatarak elbiseye zarar vermişti. Biz de bu konuda haber yapanların yalancısıyız zira Kardashian elbiseye zarar vermediği ve Met Gala etkinliğinde elbisenin bir replikası yani taklidiyle salındığı konusunda ısrarcı. Gerçi zaten ne elbiseyi kendine yakıştırabilmişti ne de platine boyattığı saçları beğenilmişti. FLORENCE PUGH ŞEFFAF ELBİSE GİYİNCE OLANLAR OLDU

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Rol arkadaşı Harry Styles gibi, Pugh da 2022'nin büyük bölümünü 'Don't Worry Darling filminin etrafında oluşan drama yüzünden zor geçirdi. Genç yıldız temmuz ayında Roma'daki Valentino Haute Couture defilesinde giydiği uzun, eteği kabarık pembe elbiseyle çok konuşuldu. Bunun sebebiyse elbisenin üst kısmının şeffaf olması ve Florence Pugh’nun göğüslerinin görünmesiydi. Pugh bu konuda çok eleştiri alınca uzun bir Instagram gönderisiyle durumu özetledi ve “Bir kadının bir yabancı kalabalığı tarafından vücudunda neyin yanlış olduğunu duyması ilk kez karşılaşılan bir şey değil ve kesinlikle son olmayacak. Giydiğim elbisede endişe verici olan ne? Bence bazılarınızın ne kadar kaba olabildiğini öğrenmektir.” dedi ve konuya nokta koydu. Ancak Florence Pugh’nun yıl boyunca kırmızı halılar için seçtiği tüm kıyafetler oldukça abartılı ve yaşına uygun olmayan seçimler olarak eleştirilmeye devam etti. BRAD PITT’İN OLAY YARATAN ETEĞİ

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Gğndelik hayatında giydiği bir kot bir tişört kombinleri bile üzerinde çok güzel taşıyan ve ilerleyen yaşına rağmen yakışıklılığı ve karizmasından hiçbir şey kaybetmeyen o adam. Evet Brad Pitt’den bahsediyoruz. Erkekler kırmızı halıda ne giyse olur; alt tarafı smokin giyiyorlar diyenler inat smokin kombinleriyle bile hayranlık uyandıran yıldız aktör bu yıl herkesi ters köşeye yatıran bir tercihle karşımıza çıktı. Filmi Bullet Train için düzenlenen galalardan birinde üzerinde etekle arzı endam eden Pitt’i görenler küçük dillerini yuttu. Brad Pitt’in bu tercihi çok konuşulsa ve eleştirilse de yine de aktörün bacaklarını biçimli bulan ve ona eteği bile yakıştıranların sayısı daha fazla oldu.

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TAYLOR SWIFT ÜZERİNE AVİZE GİYMİŞ

Daha 33 yaşında olmasına rağmen 11 Grammy birden kazanan ve ABD’nin en çok sevilen ve dinlenen kadın şarkıcısı olmayı başaran Taylor Swift, iş giysi seçimine gelince çok da başarılı değil. Genel anlamda yaşını yansıtmayan ve kendisini yaşlı gösterdiği düşünülen tercihler yapan yıldız şarkıcı biraz da gösterişi ve abartıyı seviyor sanki. American Video Music Awards törenine gelirken de bu huyundan vazgeçemeyen Taylor Swift hem fazlaca cesur dekoltelere sahip hem de bir elbiseden çok bir avizeye benzetilen kıyafetiyle yılı karnesinde kırıklarla tamamlamış oldu. MERHABA, TİMOTHÉE CHALAMET’İN SIRTIYLA TANIŞMIŞ MIYDINIZ?

Eylül ayında Venedik Film Festivali galasında Haider Ackermann tarzı bir fular yaka ile ortaya çıkan Chalamet gibi moda ile eğlenen çok az genç yıldız var. Kırmızının en göz alıcı tonlarından birinin seçildiği bu değişik tulumla herkesi kendisine birden fazla baktıran genç oyuncu genellikle kadınların gece elbiselerinde görmeye alıştın olduğumuz derin sırt dekoltesiyle beğeni topladığı kadar eleştirildi de. Böyle ilginç tercihlerle zaman zaman gündeme gelen Timothée Chalamet’in bir kadın kostümünü kendine uyarlayıp giymesi neresinden bakarsanız cesur bir hareket. Ve oldukça yakışıklı e karizmatik bulunan aktörün hayranları da durumdan hiç rahatsız değil gibiler. BEYEFENDİ, SİZE BİR SÜRÜ İĞNE BATMIŞ, İYİ MİSİNİZ?

Kendisi de bir şarkıcı olan ama bu yönünden ziyade tuhaf giyimi, tutkulu bir aşık oluşu ve Megan Fox ile yaşadığı ilişkiyle daha çok gündeme gelen Machine Gun Kelly, zaten eğlence dünyasının en tuhaf giyinen isimlerinden biri. Amerikan Müzik Ödülleri gecesinde En İyi Alternatif Sanatçı ödülünü kazanan Machine Gun Kelly, bir takın elbisenin üzerine iliştirilmiş sayısız uzun iğneden oluşan kostümüyle alternatif giyim ödülünü de alabilirmiş aslında. Ama belli ki kendisi kostümünü çok beğenmiş çünkü tüm sosyal medya hesaplarından bu gecenin birçok fotoğrafını paylaşıp adeta dünyaya “Bakın ne kadar da ilgincim” deyip durmuş.

Cadılar Bayramı’nın kimse Heidi Klum kadar çok sevmiyor. İlk olarak 2000 yılında, adaşı ve dünya üzerinde milyonlarca insanın çocukluğuna damga vurmuş çizgi Film kahramanı Heidi gibi giyinmiş; sevimlilik timsali Heidi’ye getirdiği gotik yorumla büyük sükse yapmıştı. Aradan geçen yıllar Klum’un kostüm merakını giderek pekiştirdi ve deneyimli model her yıl yepyeni fikirler ve daha cesur kostümlerle hayranlarının karşısına çıkmaya devam etti. Hatta Heidi Klum’un bu kostümlerini her yıl özel kostüm ve makyaj uzmanları hazırlıyor. Bu yıl verdiği özel Cadılar Bayramı partisi için fantastik filmlerde görmeye alıştığımız cinsten dev bir solucana dönüşen Klum’u kostümünün içinde tanımak mümkün değildi. Heidi Klum'un kendisi gibi model olan kızı Leni de partiye Kedi Kadın olarak geldive annesiyle birlikte eğlenceli pozlar verdi.