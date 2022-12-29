İnsan içine ancak yüzünü saklayarak çıkabiliyordu... Ortadan bir anda kayboldu: Borçlarından mı kaçıyor?

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ESKİ EŞİ ONUN YÜZÜNDEN GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Daha birkaç gün önce eski eşi Kim Kardashian, katıldığı bir programda gözyaşlarına boğulmuş ve “Ya gelecekteki sevgililerim eski kocam Kanye West’ten korkarsa?” sorusunu sorarak çok konuşulmuştu. Göz yaşlı Kim, bir yandan bu sözleri söylerken bir yandan da çocuklarını ayrıldığı eşi Kanye’yle büyütmenin zorluğunu anlatıyordu. Babalarının son aylardaki açıklamaları ve içine düştüğü durumdan habersiz çocuklarını gelecekte duyacakları kötü sözlere hazırlamak zorunda olduğunu söyleyen Kardashian bugünlerde Kanye West’le yaptığı evliliğin ne kadar büyük bir hata olduğunu anlayıp hayıflanıyor olabilir.

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Gözden Kaçmasın Gözyaşları içinde itiraf etti: Gelecekteki sevgililerim eski kocamdan korksun istemiyorum Haberi görüntüle

KİMSENİN ANLAM VEREMEDİĞİ AÇIKLAMALARI YÜZÜNDEN BAŞI DERTTE

Ama Kanye West’le ilgili pişmanlık yaşayan tek kişi eski eşi değil. Ünlü rapçiyle adı yan yana gelen ve birlikte iş yapan herkes bu aralar çok dertli. Adını resmen Ye olarak değiştiren ve Yeezy adında bir şirket kurarak iş insanlığına da soyunan Kanye West bu girişimlerinden hatırı sayılır bir servet elde etti. Çok büyük firmalarla iş anlaşmaları yapan ve kendi adını taşıyan ürünler piyasaya sürülen Kanye, son aylardaki ırkçı ve düşmanlık dolu açıklamaları yüzünden bu anlaşmaların çoğunu kaybetti ve günler içinde milyarlarca dolar zarara girmiş oldu. Üstelik tek sorun bu maddi kayıplar da değildi. KIM KARDASHIAN'IN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI ÇALIŞANLARINA GÖSTERMİŞTİ

Boşanmaları yılan hikâyesine dönen Kardashian-West çifti hakkında ortaya atılan daha ciddi iddialar da var. İlk olarak Rolling Stone’da yayınlanan ve dalga dalga dünya basınına yayılan haberde yazılanlara göre Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'ın müstehcen fotoğraflarını yanında çalışanlara göstermiş! West’in eski çalışanları, basına konuşup rapçinin bir 'sindirme taktiği' olarak personeline eski karısı Kim Kardashian'ın oldukça müstehcen, uygunsuz resimlerini gösterdiğini iddia etti. Kanye West’in eski çalışanlarından biri, 43 yaşındaki rapçinin, 2021'de ona boşanma davası açan Kardashian'ın müstehcen bir videosunu, aynı yıl içinde bir zamanda, şirketi Yeezy'deki yaratıcı ekibe gösterdiğini açıkladı. ABD basınına göre bu iddialar daha şimdiden 3. kişiler tarafından doğrulanmış durumda. West’in çalışanlarının bu konuda görüşleri sorulduğunda “Kanye böyle açık seçik şeyler göstermekten ya da gizli tutulması gereken şeyleri ortaya dökmekten hiç çekinmezdi.” dedikleri söyleniyor. ŞİRKETİNDE TACİZ KÜLTÜRÜ OLUŞTURDU

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Yeezy çalışanı, ünlü spor markalarının yöneticilerini West'in 'taciz edici' bir şirket kültürü yaratmasına izin verdikleri için suçlamaya başlamıştı. Çalışanlar, West'in YouTube'da üst düzey yöneticilerine 30 dakikalık yetişkin filmi görüntüleri izlettiği, üst düzey görevlilerinse ancak bundan sonra West’in çirkin davranışları konusunda harekete geçtiğini koridorlarda fısıldamaya başlamıştı. Taciz ve daha birçok çirkin suçlamayla karşı karşıya kalan Kanye West’i bugünlerde yana yakıla arayan ve sık sık kulaklarını çınlatan bir eski çalışanı daha ortaya çıktı.

ESKİ İŞLETME MÜDÜRÜ 4,5 MİLYON DOLARLIK BORCU İÇİN KANYE'Yİ ARIYOR

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Kanye West'in eski işletme müdürü, 4,5 milyon dolarlık tazminat davası için kendisine mahkeme evrakları sunmaya çalıştığını ancak yıldızın yerini bulamadığını söylüyor. Eski müdür Thomas St. John'un davasındaki mahkeme evraklarını Kanye West’e ulaştıramadığını söylemesinin ardından ünlü rapçinin kayıp olduğu iddiası interneti sarmış durumda. Haberin basında yer almasıyla birlikte herkes Kanye’nin neden ortadan kaybolduğunu ve başına bir iş gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Üstelik Kanye West’in şu an kendisini temsil eden bir avukatı da yok. Bu yüzden de resmi evrakların teslimi kimseye yapılamıyor. Nerede olduğuna dair sorular da bir avukat ya da başka bir temsilci tarafından cevaplanamadığı için daha da fazla merak uyandırıyor. HİÇBİR MÜLKÜNDE BULUNAMADI, ORTADAN KAYBOLDU SÖYLENTİSİ YAYILDI

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4,5 milyon dolarlık davanın konusu Kanye West’in şirketinin ödenmemiş borçları ve çalışanlarına borçlu olduğu ödemelerle ilgili.Belgeleri teslim etmek için bir süre uzatımı talep eden 19 Aralık tarihli dosyada St. John, West'in bunları kendi adına kabul edecek bir avukatı olmadığını söyledi ve belgeleri üç kişisel adrese postalama girişimlerinin başarısız olduğunu kaydetti. Gerçi West, St. John'un mahkemeye şikâyette bulunmasından sadece birkaç gün önce görülmüştü ama daha sonra ondan haber alabilen olmadı. John'un mahkeme dosyası, West'e Kaliforniya'daki 'üç ayrı adrese', Hidden Hills, Malibu ve Calabasas'taki evlerine posta yoluyla ulaştırılmaya çalışıldı. Bununla birlikte West’in Wyoming'deki dev çiftliği de dahil olmak üzere kimsenin varlığından haberdar olmadığı daha çok sayıda mülkü olduğu biliniyor ama ünlü yıldız hiçbirinde yok. EN SON HİTLER ÖVDÜKTEN SONRA YÜZÜNÜ KAPATARAK İNSAN İÇİNE ÇIKMIŞTI

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Kanye West, son olarak 1 Aralık'ta Alex Jones'un Infowars podcast'inde Yahudi karşıtı sözleriyle büyük öfke toplamıştı. West programda, ünlü beyaz üstünlükçü Nicholas J. Fuentes ile birlikte Nazilere olan 'sevgisini' ve soykırımcı diktatör Adolf Hitler'e olan hayranlığını ilan etti. Kendisi de bir ırkçı olan ve komplo teorisyeni olarak ünlenen programın sunucusu Alex Jones bile yayın sırasında zaman zaman gözle görülür şekilde rahatsız oldu ve kendisini West'in sözlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Kanye West bir Yahudi dini sembolü olan Davut Yıldızı'nın içinde bir gamalı haç tasvir eden bir resmi tweetledikten sonra, West'i platformdan tamamen çıkardı ve yeniden hesap açmasını yasakladı. BORÇLARINDAN MI KAÇIYOR?

TSJ uluslararası muhasebe firmasının başkanı St. John, davasında West'i, kendisini mart ayında işletme müdürü olarak getirilmesinin ardından 18 aylık garantili ücretleri ödemeyi reddetmekle suçladı. John, West'le aylık 300.000 dolarlık vekalet ücreti konusunda yüzleştiğinde, rapçinin saldırgan davrandığını ve küfretmeye başladığını söyledi. Dava, West'in ekim ayı itibariyle ödenmemiş 900.000 $ bakiyesi olduğunu ve 18 aylık sözleşmenin sona ermek üzere olduğu Kasım 2023'e kadar ek 3.6 milyon $ borçlu olacağını belirtiyor. West'in bir zamanlar net serveti tahmini olarak 1,8 milyar dolar olan ticaret imparatorluğu artık neredeyse çökmenin eşiğinde. Kanye West’inse bu sıkıntılı durumun ortasında kalmışken nerelere saklandığını henüz kimse bilmiyor.