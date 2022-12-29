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Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim

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#Kate Hudson#Glass Onion: A Knives Out Mystery#Goldie Hawn
Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 08:35

Hollywood’un en ünlü çiftlerinden birinin kızı olarak adım attığı oyunculuk kariyerinde kendi ayakları üzerinde durarak ismini en büyük yıldızlarla yan yana yazdırmayı başardı. Bu günlerde son filmiyle gündemde olan güzel oyuncu artık üç çocuklu bir anne olmasına rağmen sinema kariyerine de devam ediyor. Ancak yine de bu sektörde 40 yaşını geçmiş bir kadın olmanın zorluklarının da farkında.

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ÇOK SEVİLEN FİLMİN DEVAMINDA BAŞROLDE YER ALDI

2019 yılında büyük ses getiren Knives Out, oldukça komik bir dedektiflik öyküsü anlatırken Hollywood’un en büyük isimlerinden birçoğunu da kadrosuna katmış, o yılın en sevilen yapımlarından olmuştu. E malum, çok sevilen bir filmin devamını çekip bu öyküyü sürdürmek, devam filminde de büyük yıldızları yan yana getirmek en bilinen Hollywood adetlerinden. Bu gelenek yine bozulmadı ve ilk filme bir kardeş geldi. Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi sinemalara değil direkt olarak dijital bir platform üzerinden dünya çapınca seyircilerin evlerine konuk oldu. Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn gibi isimlerle birlikte filmde kamera karşısına geçenlerden biri de Hollywood’un en sevilen yüzlerinden olan Kate Hudson’dı.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
43 YAŞINDA HOLLYWOOD'DA YER ALMANIN ZORLUĞUNU YAŞADI

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Ailesi sayesinde setlerden ve spot ışıklarından hiç de uzakta olmayan bir çocukluk geçiren Kate Hudson, genç yaşında oyunculuk yapmaya başladı ve en az onu büyüten ailesi kadar ünlü ve başarılı oldu. Artık 43 yaşında, üç çocuk annesi bir kadın olan Hudson, sektörde kalmanın ve ilerleyen yaşında hâlâ başroller bulabilmenin zorluklarını da çok iyi öğrendi. Son filmiyle gündemde olan ve televizyon şovlarına katılıp sık sık röportajlar veren güzel yıldız film çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim

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"NEREDEYSE YÖNETMENİN KAPISINI KIRACAKTIM"

Filmde yer almayı ne kadar çok istediğini “İkinci bir Knives Out filmi yapacaklarını öğrendiğimizde, yönetmen Ryan Johnson'ın kapısını kıracak gibiydim. Beni de içeri alın, bu filmde oynamak istiyorum dedim.” sözleriyle anlatan Kate Hudson pandemi dönemine denk gelen çekimler sırasında zorlandıklarını ancak ekiple bir arada bir yerlere kapanıp karantina varken çalışmanın arkadaşlarıyla birbirlerine yakınlaşmalarını sağladığından bahsetti. Filmde canlandırdığı karakterin havuz başında geçen, cesur bikinili sahnelerinde yer almanın da onu zorladığından bahseden Hudson, ilerleyen yaşında fiziğini korumanın ve bu tür sahnelerde yer almanın hem zor hem de komik yanlarını paylaştı.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
SETTE HERKES ZİYAFET ÇEKERKEN O SADECE SALATALIK YEMİŞ

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“Sette herkes çekimlerden önce ya da sonra bir arada eğleniyor, güzel yemekler ve içkilerle kendini şımartıyordu. Bense o bikinili sahneleri çekebilmek için sürekli olarak bana sunulan bu leziz seçenekleri reddedip sürekli salatalık yiyordum. Bikinili sahneleri de bu salatalık diyetim sayesinde rahatça çekebildim.” diyen Hudson görevlilere sürekli olarak “Ben sahnemi bitirene kadar bana sadece salatalık verin” demek zorunda kalmış. Omuzdan fırfırlı iki parçalı havuz başı şıklığını gayet güzel şekilde yakalayan ve filmde bu haliyle herkesi büyüleyen Kate Hudson’ın zorlu salatalık diyeti oldukça işe yaramış gibi görünüyor.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
43 yaşındaki Kate Hudson, Holyywood’un en sempatik isimlerinden Goldie Hawn ile bir başka aktör ve komedyen Bill Hudson'ın kızı. Goldie Hawn, Kate Hudson daha küçücükken eşinden ayrılıp bir başka meslektaşı Kurt Russell’a gönül vermişti. Kate Hudson, boşanmanın ardından hayatından çıkan ve sonradan pek de görüşmediği babasıyla değil, annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell ile büyüdü. Goldie Hawn ve Kurt Russell, Hollywood'un en güzel aşklarından birini yaşıyor. Hiçbir zaman evlenmeyen çift tam 37 yıldır birlikte ve birbirlerine hâlâ ilk günkü gibi aşık.

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HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI, ÜVEY BABASINI ÖZ BABASI BİLDİ

Kurt Russell da Kate Hudson’ı kendi çocuğu bildi ve onu öz kızı gibi büyüttü. Kate Hudson da her zaman gerçek babasının Kurt Russell olduğunu, ondan başka baba bilmediğini anlatacaktı ilerleyen yıllarda. Kurt Russell ve Goldie Hawn’ın bu birliktelikten bir de oğulları var. Wyatt Russell da hem eski bir sporcu hem de üvey ablası Kate Hudson gibi oyunculuk yapıyor.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
Hollywood’un en önemli isimlerinden ikisi ebeveyni olan Kate Hudson, son zamanlarda giderek büyüyen yıldızlar dünyasındaki aile kayırmacılığına değindi. Nepotizm adı verilen ve kayırmacılık anlamına gelen kelime gösteri dünyasındaki ünlü çocukları için ‘nepo baby’ yani nepo bebek şeklinde kullanılıyor. Son zamanlarda giderek büyüyen bu tartışmada kimileri anne babaları ünlü olduğu için sektöre çok erken yaşta ve kolayca giren bazı isimleri fırsat eşitsizliği yaratmakla suçluyor.

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'NEPO BEBEK' TARTIŞMASINA O DA DAHİL OLDU

Annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell tarafından büyütülen Kate Hudson da bu nepo bebekler arasında adı geçenlerden biri. Geçtiğimiz günlerde The Independent’a bu konuda demeç veren Hudson, tartışmanın özüne katıldığını söylemiş ve bazı isimlerin ünlü, zengin ve güçlü anne babaları ya da akrabaları sayesinde sektöre girdiği fikrine katıldığını söylemişti.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
Goldie Hawn ve Kurt Russell, Kate Hudson'ın kızı, en küçük torunları Rani'nin doğum gününde

Ancak bugüne kadar çektiği filmler ve oynadığı rollerle kendini kanıtlayan güzel aktris yine de bu tartışmaların abartıldığını düşünenlerden biri. Çok çalışmanın ve oyunculuğa gerçekten gönül vermenin bu tür söylentileri ve kayırmacılık iddialarını yeneceğini ve bunu başaranların Hollywood ve dünyanın gözünde ‘ayrıcalıklı ünlü çocuğu’ olarak görülmeyeceğini söyleyen yıldıza sosyal medyadan tepki geldi.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ONU DA SAMİMİ BULMADI

Kimi hayranları ve nepo bebek tartışmasında sert bir tavır alan sayısız kullanıcı Hudson’ın sözlerinin zaten kendine bir kariyer inşa etmiş, bunu yaparken de ailesinin ününden faydalanmış birinin sözleri olduğunu ve Kate Hudson’ın gerçekten de tam bir nepo bebek gibi konuştuğunu söyledi.

Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim
18 yaşındak Ryder, 11 yaşında Bingham ve 4 yaşında Rani isminde üç çocuğu olan Hudson ise ‘hikâye anlatıcılığının’ kanında olduğunu söyleyerek ünlü ailesinin ona sadece yeteneklerini aktardığını ve kendisinin de kayırmacılık yüzünden değil sahip olduğu bu yetenekle bir yerlere geldiğini iddia etti. Yeteneği ve bugüne kadarki başarıları tartışmasız olan Hudson, bu sözleriyle yine de eleştirilerden kurtulamadı.

"BAHANE ÜRETME BİZE GERÇEĞİ SÖYLE"

Sosyal medya kullanıcıları Hudson’ı sevdiklerini ancak ondan böyle bahaneler değil gerçekten de anne babasının adları sayesinde sektöre girdiğini ve bu yolla daha kolay yükseldiğini itiraf etmesini bekledi…

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#Kate Hudson#Glass Onion: A Knives Out Mystery#Goldie Hawn

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