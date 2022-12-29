Ünlü yıldız bikinili sahneleri çekerken zorlanmış: Salatalıktan başka bir şey yemedim

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ÇOK SEVİLEN FİLMİN DEVAMINDA BAŞROLDE YER ALDI
2019 yılında büyük ses getiren Knives Out, oldukça komik bir dedektiflik öyküsü anlatırken Hollywood’un en büyük isimlerinden birçoğunu da kadrosuna katmış, o yılın en sevilen yapımlarından olmuştu. E malum, çok sevilen bir filmin devamını çekip bu öyküyü sürdürmek, devam filminde de büyük yıldızları yan yana getirmek en bilinen Hollywood adetlerinden. Bu gelenek yine bozulmadı ve ilk filme bir kardeş geldi. Glass Onion: A Knives Out Mystery filmi sinemalara değil direkt olarak dijital bir platform üzerinden dünya çapınca seyircilerin evlerine konuk oldu. Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn gibi isimlerle birlikte filmde kamera karşısına geçenlerden biri de Hollywood’un en sevilen yüzlerinden olan Kate Hudson’dı.
Ailesi sayesinde setlerden ve spot ışıklarından hiç de uzakta olmayan bir çocukluk geçiren Kate Hudson, genç yaşında oyunculuk yapmaya başladı ve en az onu büyüten ailesi kadar ünlü ve başarılı oldu. Artık 43 yaşında, üç çocuk annesi bir kadın olan Hudson, sektörde kalmanın ve ilerleyen yaşında hâlâ başroller bulabilmenin zorluklarını da çok iyi öğrendi. Son filmiyle gündemde olan ve televizyon şovlarına katılıp sık sık röportajlar veren güzel yıldız film çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları da hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
"NEREDEYSE YÖNETMENİN KAPISINI KIRACAKTIM"
Filmde yer almayı ne kadar çok istediğini “İkinci bir Knives Out filmi yapacaklarını öğrendiğimizde, yönetmen Ryan Johnson'ın kapısını kıracak gibiydim. Beni de içeri alın, bu filmde oynamak istiyorum dedim.” sözleriyle anlatan Kate Hudson pandemi dönemine denk gelen çekimler sırasında zorlandıklarını ancak ekiple bir arada bir yerlere kapanıp karantina varken çalışmanın arkadaşlarıyla birbirlerine yakınlaşmalarını sağladığından bahsetti. Filmde canlandırdığı karakterin havuz başında geçen, cesur bikinili sahnelerinde yer almanın da onu zorladığından bahseden Hudson, ilerleyen yaşında fiziğini korumanın ve bu tür sahnelerde yer almanın hem zor hem de komik yanlarını paylaştı.
“Sette herkes çekimlerden önce ya da sonra bir arada eğleniyor, güzel yemekler ve içkilerle kendini şımartıyordu. Bense o bikinili sahneleri çekebilmek için sürekli olarak bana sunulan bu leziz seçenekleri reddedip sürekli salatalık yiyordum. Bikinili sahneleri de bu salatalık diyetim sayesinde rahatça çekebildim.” diyen Hudson görevlilere sürekli olarak “Ben sahnemi bitirene kadar bana sadece salatalık verin” demek zorunda kalmış. Omuzdan fırfırlı iki parçalı havuz başı şıklığını gayet güzel şekilde yakalayan ve filmde bu haliyle herkesi büyüleyen Kate Hudson’ın zorlu salatalık diyeti oldukça işe yaramış gibi görünüyor.
HOLLYWOOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİNİN KIZI, ÜVEY BABASINI ÖZ BABASI BİLDİ
Kurt Russell da Kate Hudson’ı kendi çocuğu bildi ve onu öz kızı gibi büyüttü. Kate Hudson da her zaman gerçek babasının Kurt Russell olduğunu, ondan başka baba bilmediğini anlatacaktı ilerleyen yıllarda. Kurt Russell ve Goldie Hawn’ın bu birliktelikten bir de oğulları var. Wyatt Russell da hem eski bir sporcu hem de üvey ablası Kate Hudson gibi oyunculuk yapıyor.
'NEPO BEBEK' TARTIŞMASINA O DA DAHİL OLDU
Annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell tarafından büyütülen Kate Hudson da bu nepo bebekler arasında adı geçenlerden biri. Geçtiğimiz günlerde The Independent’a bu konuda demeç veren Hudson, tartışmanın özüne katıldığını söylemiş ve bazı isimlerin ünlü, zengin ve güçlü anne babaları ya da akrabaları sayesinde sektöre girdiği fikrine katıldığını söylemişti.
Ancak bugüne kadar çektiği filmler ve oynadığı rollerle kendini kanıtlayan güzel aktris yine de bu tartışmaların abartıldığını düşünenlerden biri. Çok çalışmanın ve oyunculuğa gerçekten gönül vermenin bu tür söylentileri ve kayırmacılık iddialarını yeneceğini ve bunu başaranların Hollywood ve dünyanın gözünde ‘ayrıcalıklı ünlü çocuğu’ olarak görülmeyeceğini söyleyen yıldıza sosyal medyadan tepki geldi.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ONU DA SAMİMİ BULMADI
Kimi hayranları ve nepo bebek tartışmasında sert bir tavır alan sayısız kullanıcı Hudson’ın sözlerinin zaten kendine bir kariyer inşa etmiş, bunu yaparken de ailesinin ününden faydalanmış birinin sözleri olduğunu ve Kate Hudson’ın gerçekten de tam bir nepo bebek gibi konuştuğunu söyledi.
"BAHANE ÜRETME BİZE GERÇEĞİ SÖYLE"
Sosyal medya kullanıcıları Hudson’ı sevdiklerini ancak ondan böyle bahaneler değil gerçekten de anne babasının adları sayesinde sektöre girdiğini ve bu yolla daha kolay yükseldiğini itiraf etmesini bekledi…