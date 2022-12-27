Yasak aşklarını artık saklamıyorlar: Açığa alınan ünlü sunucular birlikte yeni yıl tatiline çıktı

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YASAK AŞKIN KAHRAMANLARINA İSİM TAKTILAR: MUHABBET KUŞLARI

Amerikan basını artık onlara ‘muhabbet kuşları’ demeye başladı. Yasak aşkın iki ünlü kahramanıysa artık ilişkilerini kimseden saklamadan yaşamaya başladı. Hem başkalarıyla evli olan hem de birlikte bir program sundukları için iş arkadaşı sayılan Amy Robach ve T.J. Holmes’un evlilik dışı ilişkisi yılın son aylarına doğru ortaya çıktı ve 2022’ye damga vuran magazin olaylarından biri haline geldi. Good Morning America adındaki, ülkenin en çok izlenen sabah haberleri programlarından biri olan yapımın ortak sunucuları uzun süredir aynı ekranı paylaşıyor, samimiyetleri de yakın iş arkadaşları olmalarına bağlanıyordu. İngiliz tabloidleri yasak aşkın kahramanlarının fotoğraflarını çekti ve manşetine koydu

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SKANDALIN FIRTINASI DİNMEDİ AMA ARTIK SAKLANMIYORLAR

Ama gerçeğin görünenin ötesinde olduğu ortaya çıkınca büyük bir skandal yaşandı. Yeni ve mutlu çiftimiz T.J. Holmes ve Amy Robach, ilişkilerini yeni bir şehirde daha doya doya yaşamak için gittikleri havaalanında samimi şekilde görüntülendi. Artık saklayacakları çok da sır kalmayan ikili, havalimanında ellerini birbirlerinin üstünden çekemedi. Holmes, dün tıka basa dolu havaalanında sevgilisi Amy Robach'ı koluyla sararken ona yolu tarif ediyor, çifte kumrular etraflarındaki kalabalıktan çekinmeden, maske bile takmadan ve yüzlerini kapatmadan dolaşıyordu.

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T.J. Holmes’un ayrı yaşadığı karısı Marilee Fiebig, kızlarıyla birlikte Washington'a giderken, Holmes ve Robach'ın bir çift olarak ilk Noel’lerini Georgia'da geçirdikleri bildiriliyor. Daily Mail tarafından elde edilen ve yayınlanan fotoğraflarda, Holmes ve Robach’ın evlilik yüzüklerini çıkardıkları görüldü. Zaten T.J. Holmes’un karısı Marilee Fiebig’i daha önce de aldattığı ortaya çıkmıştı ve çiftin evliliklerinin bittiği söyleniyordu.

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İKİSİ DE EVLİ... HENÜZ BOŞANMA HABERİ GELMEDİ

49 yaşındaki Amy Robach da Melrose Place dizisiyle oyunculuğa da adım atmış ünlü bir sporcu olan Andrew Shue ile evli. Ancak bu yasak ilişki haberlerinin manşetlere taşınmasından günler sonra, Robach'ın 2010'da evlendiği 55 yaşındaki Shue, Instagram hesabından onun tüm fotoğraflarını sildi. Ve bu ayın başlarında da Amy Robach, Shue ile birlikte yaşadıkları West Village'daki dairelerinden şehir merkezindeki bir başka eve taşındı.

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ÇALIŞTIKLARI KANAL ÜNLÜ SUNUCULARI AÇIĞA ALDI

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Artık ilişkilerini saklamamaktan duydukları mutluluklarına rağmen Holmes ve Robach, ABC kanalı tarafından bir iç soruşturma yürütüldüğü için, sunuculuk görevleri süresiz olarak askıya alındı. Basına yansıyan dedikodulara göre ikili bu soruşturma bitene kadar ekranlara dönemeyecek. Soruşturma sonucunda kanalın iş etiği ilkelerini ihlal ettiklerine karar verilirse nasıl bir karar alınacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak ikilinin yasak aşkıyla ilgili haber ilk duyulduğunda kanal Holmes ve Robach’ı ekrana çıkarmaya kısa süre de olsa devam etmiş, bu sürede de programın izlenme oranlarında büyük bir artış görülmüştü.

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BİRLİKTE MARATONA HAZIRLANIRKEN BAŞLAYAN AŞK

Sabah haberlerine ev sahipliği yapan Holmes ve Robach çiftinin, ilişkilerinin mart ayında New York Şehri Yarı Maratonu için birlikte antrenman yaparken başladığı ortaya çıkmıştı. Mayıs ayında ABC News'in Midtown Manhattan genel merkezinin yakınındaki barlarda baş başa fotoğrafları da yayınlanan ikili bunun ardından, sonbaharda, New York'un taşrasındaki bir kulübeye kaçamak bir tatile gitti ve burada çekilen oldukça müstehcen sayılabilecek fotoğrafları büyük ses getirdi.

Yasak aşk yaşayan Amy Robach ve T.J. Holmes yıllardır başkalarıyla evli

Olay ortaya çıktıktan sonra elbette tüm gazeteciler ve fotoğrafçılar Good Morning America (GMA) sunucusu Amy Robach ve T.J. Holmes’un peşine düştüler. Amy Robach, New York’taki dairesinden taşınırken görüntülenince iddiaların doğruluğu adeta kanıtlanmış oldu. Kocasıyla sorunlar yaşadığı ve evliliğinin çoktan bitmiş olduğu söylenen Robach, yaşadığı evin kapısının önünde eşyaları taşıyan nakliyecileri izlerken fotoğrafları çekildi.

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MEĞER KARISINI DAHA ÖNCE DE ALDATMIŞ

Ancak bu haberden daha fenası Yasak aşk skandalı ortaya çıkınca duyulacak, işler daha da karışacaktı. Şu anda Amy Robach’la ilişki yaşayan evli sunucu T.J. Holmes’un daha önce de karısını aldattığı; bu kişinin de iş çevresinden olduğu iddia edildi. Başarılı avukat Marilee Fiebig'le 2010 yılında evlenen yakışıklı sunucunun 2016'da Good Morning America programının ​​yapımcısı Natasha Singh ile üç yıllık bir ilişki yaşadığı ortaya atıldı. Üstelik Natasha Singh de tıpkı T.J. gibi evliydi.

İşin daha da ilginci ABC kanalında çalışan ve GMA programında görev alan televizyoncular Natasha Sing ve Amy Robach’ın arkadaş olduklarını ve bu ilişki sürerken de arkadaşlıklarına devam ettiklerini anlattılar. Söylenenlere göre Natasha ve T.J. evliliklerinde yaşadıkları sorunları ve ilişkilerini Amy’ye anlatıyor; ona hem danışıyor hem de dert ortağı yapıyorlardı. Ancak bu iddiaları yalanlayanlar da oldu ve bir kısım insan da Amy’nin bu ilişkiyi ancak bitmesine yakın öğrendiğini söyledi. Holmes'un karısı Marilee Fiebig'in ise bu ilişkiyi 2019'da birkaç e-postayı keşfettikten ve okuduktan sonra öğrendiği söylendi.

GÖZÜ YAŞLI EŞ DURUMU FARK EDEMEMİŞ

Ve Holmes ve Robach hakkında söylentiler dönerken Marilee, Natasha'ya odaklandığı için Amy'yi hiç düşünmedi. Arkadaş oldukları için Amy ile eşi T.J.’in birlikte olabileceklerine ihtimal vermemişti. Holmes, Natasha’yla olan ilişkisini bitirdi ve pandemi boyunca karısıyla evliliklerini kurtarmak için çalışmaya başladılar. Ancak işler yine onların istediği gibi gitmeyecekti ve T.J. bir kez daha karısına ihanet ederek bir ilişki daha yaşamaya başladı.

İkilinin aşkı bu maratona hazırlanırken başlamış

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? İŞLERİNDEN KOVULABİLİRLER!

Şimdi herkes bu karmaşık ilişkiler ve dedikodu yumağı haline gelen haberlerle süslü yeni aşkın akıbetini merak eder hale geldi. Artık saklanmayan T.J. Holmes ve Amy Robach, aşklarını dolu dizgin yaşamaya başladılar ama ortada bir soru işareti daha var. İş yerlerinde yaşanan ilişkiler hakkında katı kurallara sahip olduğu bilinen ve bu konuda yaptırımlar uygulayan Amerikalı televizyon şirketi ABC’nin bu iki isim hakkında alacağı karar henüz açığa çıkmadı. Yani ortada aşk uğruna harcanmış iki kariyer söz konusu olabilir. Ünlü sunucuların işlerini ve sektördeki saygınlıklarını kaybedip kaybetmeyeceğini zaman gösterecek…