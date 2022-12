Leonardo DiCaprio'nun en yaşlı aşkıydı… Yerini genç bir güzele kaptırdı: Umurumda değil, kızıma odaklandım

Haberin Devamı

ONU HERKES BU ÖZELLİĞİYLE TANIYOR

Hollywood’un en başarılı aktörlerinden, bol ödüllü bir kariyeri uzun yıllardır sürdüren Leonardo DiCaprio, filmleriyle olduğu kadar özel hayatıyla da hep merak konusu. Hayatına birçok güzel kadın giren Leo, söz konusu gönül ilişkileri oldu mu ‘sabıkalı’ olmasıyla ve onu seven kadınları kısa bir süre sonra yarı yolda bırakmasıyla tanınıyor. Üstelik bunun sebebini bilenler, Leo’nun adı bir güzelle anılınca daha baştan bu kişiye peşinen “Geçmiş olsun” diyor… Eğer 25 yaşından büyükseniz Leo’nun aşkı olmak için geç kalmışsınız demektir. Kendinden oldukça genç ve mutlaka 25 yaşından küçük kadınlarla ilişki yaşayan DiCaprio, bu huyuyla çoktan Hollywood’da şaka malzemesi olmuş durumda. Leonardo DiCaprio ve Don't Look Up filmindeki rol arkadaşı Jennifer Lawrence

Haberin Devamı

ŞAKALARA BİLE KONU OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Altın küre ödül törenini sunan ünlü komedyen Ricky Gervais, tören sırasında, ödül kazanan oyuncuların konuşmalarının çok uzun sürdüğüyle ilgili konuşurken sahneden komik bir uyarı yapmış; ellerini çabuk tutmazlarsa ve uzun konuşurlarsa Leonardo DiCaprio’nun geçen sürede o anki kız arkadaşının yaşlanacağını ve Leo’nun da onu terk etmek zorunda kalacağını söylemişti. Konuklar arasında bu şakaya en çok gülenlerden biri de Leo’nun ta kendisi olmuştu.

Bu hafta basına yansıyan fotoğraflara göre, 48 yaşındaki DiCaprio, bu hafta West Hollywood'da 23 yaşındaki oyuncu ve model Victoria Lamas’la görüldü. 27 yaşındaki Gigi Hadid’le birlikte olduğu ileri sürülen ve herkesi şaşırtan Leo, bu kısa süreli maceranın hemen ardından yine kendi rutinine dönmüştü.

Gigi Hadid ve 2 yaşındaki kızı Khai

GIGI'DEN SONRA ESKİ ALIŞKANLIĞINA GERİ DÖNDÜ

Bazı kaynaklar, Leo ve Victoria Lamas’ın baş başa olmadığını ve fotoğraflandıklarında kalabalık bir grupla yemek yedilerini söyledi ama ikili gecenin sonunda aynı araca binip gözden kaybolunca söylentilerin doğru olduğu düşünüldü. Ünlü aktör Lorenzo Lamas’ın kızı olan Victoria, tam olarak Leo’nun tipiydi. Güzel bir sarışın ve gelecek vaat eden bir oyuncu ve model. Üsteli henüz 23 yaşında olduğu için Leo’yla iki yıllık bir ilişki sürdürme şansı da var. Bakalım bu yeni aşk hikâyesi ne kadar sürecek.

Haberin Devamı

DiCaprio Gigi Hadid ve Victoria Lamas’tan önce model Camila Morrone ile birlikteydi. Ancak ikili ağustos ayında ayrıldılar. Yani Camila’nın doğum gününden ve 25 yaşını bitirmesinden tam bir ay sonra. Gigi Hadid ise ünlü şarkıcı Zayn Malik ile büyük bir aşk yaşadı ve çiftin bir de kızı oldu. Onlar da yollarını Eylül 2021'de ayırmıştı. Leo ve Gigi ilk olarak eylül ayında New York Moda Haftası sırasında birlikte görüldü. Başta bu ilişkiye kimse ihtimal vermedi çünkü Gigi hem 27 yaşındaydı yani Leo için çok yaşlıydı. Üstelik çocuk sahibiydi. DiCaprio'nun çocuk sahibi kadınlardan da pek haz etmediği biliniyor. İMKANSIZ DENİRKEN LEO VE GIGI'NİN ADI YAN YANA GELDİ

Haberin Devamı

Bunlar Leonardo DiCaprio için bir ilişkiyi imkânsız kılan detaylardı. Ama beklemeyen oldu; Leo ve Gigi Hadid’in adı birlikte anılmaya başladı. Bu ilişki kısa ömürlü olacak, ikili hemen ayrılıp tekrar kendi hayatlarına dönecekti. DiCaprio ve Hadid'in 'birbirlerini çok sevdiklerini ancak şu anda ikisinin de ciddi bir şey istemediğini' söyleyen kaynaklar mevzunun yaş olmadığını anlatmaya çalışıyordu ama bu pek inandırıcı bulunmadı.

Haberin Devamı

27 yaşındaki model, eski sevgilisi pop yıldızı Zayn Malik’ten doğan 2 yaşındaki kızı Khai'yi büyütüyor. Bir yandan da kariyerine devam ediyor. DiCaprio'nun da film çekimleri ve hızlı gece hayatını bir arada yürüttüğü yoğun bir programı var. Gigi Hadid’in yakın çevresi “Gigi'nin DiCaprio'nun peşinden koşacak enerjisi yok. Bu hızlı rutin onun için çok fazla” diyerek ilişkinin bitiş sebebini bu duruma bağlıyor. Gigi Hadid de kızını yetiştirmeye odaklandığını ve hayatında böylesi bir ilişki dramasına yer olmadığını doğruluyor. Gerçek sebep her ne olursa olsun zaten Leo da çoktan eski alışkanlıklarına dönmüş durumda.

GIGI HADID: LEO UMURUMDA DEĞİL, KIZIMI BÜYÜTÜYORUM

Ekim ayında ikili, Brooklyn Navy Yard'da büyük bir Cadılar Bayramı partisinde takılırken birlikte görüntülendi. Hadid ve DiCaprio, New York moda haftasından sonra kasım ortasında, risk sermayedarı Vivi Nevo ile birlikte bir akşam yemeği randevusunda görüldü. O günlerde çifte yakın kaynaklar ikilinin 'birbirlerini tanımaya başladığını' ve ilişkiyi yavaş ilerletmek istediklerini anlattı. Çift sık sık bir araya geliyor ama bunu kalabalık toplantılar içinde yaparak aslında hedef şaşırtıyordu. Baş başa oldukları anları ise basından özenle saklıyordu. Ekim ayında Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'ya gittiğinde DiCaprio da kentin sokaklarında görüntülenmişti. Ama ikili deneseler de bu ilişkiyi yürütemedi. Leo'nun yeni aşkı olduğu söylenen 23 yaşındaki Victoria Lamas

Haberin Devamı

PEKİ KİM BU YENİ AŞK VICTORIA?

Leo yeni aşka yelken açtı haberi duyulunca herkes hemen Victoria Lamas adını internette aramaya başladı. 23 yaşındaki sarışın güzel, efsane dizi Şahin Tepesi’yle akıllara kazınan yakışıklı aktör Lorenzo Lamas’ın kızı. 64 yaşındaki Lamas’ın dördüncü evliliğini yaptığı, eski Playboy güzeli Shauna Sand’den olan kızı Victoria, 1999 yılında doğmuş. Yani şöyle açıklayalım: Leonardo DiCaprio, onu bir dünya yıldızı yapan Titanic filminde oynadığında daha Victoria Lamas’ın doğmasına iki yıl vardı. Victoria ve Leo, geçen salı gecesi Los Angeles’ta ‘samimi’ bir yemem yedikten sonra mekandan ayrı ayrı çıktı ancak sonra aynı arabaya binerek oradan uzaklaştı. Ünlü aktörün her adımını takip eden paparazziler de ikilinin bir sürü fotoğrafını çekti.