Nepo bebek tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! Genç yıldız isyan etti: Bıktım bu torpil laflarından, hayat adil değil!

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ÜNLÜ İSİMLERİN ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Başta sinema oyuncuları olmak üzere sayısız isim sektöre ünlü anne babaları, nadir örneklerde de kardeşleri, eşleri ya da başka akrabaları sayesinde girdi. Bu aslında belenmedik bir durum değil. Sahne ışıklarının altında, kırmızı halılarda, kimi setlerde, kim konser sahnelerinin kulislerinde büyüyen bu çocuklar içine doğdukları dünyaya alışkın, sektörün getirilerini olduğu kadar götürülerini de bilen kişiler olarak büyüdü. Genetik gözümüzü kapatamayacağımız bir gerçeklik. Bu çocukların çoğu ünlü olmak için gereken fiziksel güzelliğe ya da yeteneğe zaten sahip olarak doğuyorlar. Ama hepsi geldiği yeri hak ediyor mu acaba? O KADAR ÇOK İSİM KARİYERİNE BU YOLLA BAŞLADI Kİ!

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Son günlerde gösteri dünyasını etkisi altına alan ve birçok ismin sorgulanmasına sebep olan bir tartışma konusu oldu bu sorunun cevabı. Bu tartışmaların odağında birçok ünlü isim var. Gelmiş geçmiş en başarılı kadın şarkıcılardan Whitney Houston’ın annesi Cissy Houston, iki Grammy ödüllü bir gospel şarkıcısı. Hollywood yıldızı Jamie Lee Curtis, onu dünyaya tanıtan Halloween filmindeki rolünü iki efsane oyuncu Tony Curtis ve Janet Leigh’nin kızı olduğu için alabildiğini kabul ediyor. Jane Fonda sinema kariyerini iki Oscar ve sayısız ödüllerle taçlandırdı ama o da babası Henry Fonda sayesinde kariyerine adım atmıştı. Uma Thurman ve Ethan Hawke’un kızı olan ve annesine benzerliğiyle dikkat çeken Maya Hawke, zengin ve tanınmış iş insanı Mohamed Hadid ve eski model Yolanda Hadid'in kızları olan Gigi ve Bella Hadid, başarılı oyuncu Blythe Danner’ın kızı Gwyneth Paltrow, kalabalık Baldwin ailesinin fertleri Ireland Baldwin ve Hailey Bieber bu konuda ilk akla gelen isimlerin sadece bazıları.

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LILY ALLEN KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

Bu tartışmanın başlamasında pay sahibi olan ünlülerden biri, konuyla ilgili olarak Twitter’da ilginç paylaşımlar yapan şarkıcı Lily Allen olmuştu. Ünlü oyuncu Keith Allen’ın kızı olan 37 yaşındaki Lily Allen, nepo bebek denen kendisi gibi kişilerin kaygı yaratmasının saçma olduğunu iddia etmiş, kayırmacılık konusunda suçlanması gerekenlerin politikacı, banker gibi mesleklerden tanınmış aileleri olup da bu sektörlere girenler olması gerektiğini savunmuştu. Üstelik Allen’a göre gösteri dünyasından meslek seçen insanlar çocuklarıyla çok fazla ilgilenemedikleri için hem bu aileler hem de çocuklar aslında şanssızdı. Sevgiden yoksun büyümek zorunda kalan kendisi gibi çocukları savunana Lily Allen meslektaşlarının yanında durdu. Ireland Baldwin Kim Basinger ve Alec Baldwin'in kızı

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Eğlence, medya, reklam, moda ve son yıllarda internet sektöründe ünlenmiş kişilerin kendileri gibi ünlenen çocuklarına ya da yakın akrabalarına nepo bebek deniyor. Bu kavram Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinin kısaltılmasıyla türetilmiş. Zengin ve ünlü çocukların bir yere gelmek için çaba harcamaması ve de bu yüzden fırsat eşitsizliğine yol açtıkları üzerinden dönen tartışma medya organları ve sosyal medya platformlarında kendine son zamanlarda çok yer buldu. Kimi ünlü çocukları kazandıkları avantajı kabul ederken kimileri de bu tartışmayı haksız, kendilerini haklı görüyor. En sonunda büyük bir dergiye kapak da olan bu nepo bebekler son günlerin en çok konuşulan konuları arasında.

HERKES SAHİP OLDUĞU SOYADININ AVANTAJINI KULLANDI

36 yaşındaki kardeşi Alfie de oyuncu olan Lily Allen, şanslı bir soyadına sahip olduğunun farkında olmakla birlikte yeteneksiz ve başarısız insanlar olmadıklarını ve geldikleri yeri hak ettiklerini söyledi. Politika ya da finans dünyasında ipleri elinde tutan büyük isimlerin kendi çocuklarını kayırmasınınsa dünya için daha büyük bir problem olduğunun altını çizdi. Lenny Kravitz ve Lisa Bonet’in kızı Zoe Kravitz, Johhny Deep ve Vanessa Paradis’nin kızı Lily-Rose Deppi, Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı Dakota Johnson, Heidi Klum’ın kızı Leni Klum, Cindy Crawford’ın kızı Kaia Gerber ve hatta Prens Harry bile bu isimlerin arasında ve aileleri yüzünden hayata avantajlı başlamak ya da aslında yetenekleri olmamasına rağmen bu dünya içinde var olmakla suçlanıyor. Bu isimlerin yetenekleri ve gösteri dünyası içindeki yerlerine nasıl geldikleri tartışmalı bir konu ve bu konuda bir taraf olmadan isimleri sayıldığında bile ne kadar çok oldukları ortada… Uma Thurman ve Ethan Hawke’un kızı olan ve annesine benzerliğiyle dikkat çeken Maya Hawke

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KATE MOSS'UN KARDEŞİ LOTTIE SERT KONUŞTU

Bu suçlamayla karşılaşan isimlerden biri de Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss. Genç kadın bu kayırmacılık tartışmalarından çok bıktığını söylüyor. “Hayatta başarılı ya da zengin olamayan kişilerin bunun için bizi suçlaması çok saçma” diyen model, geçen günlerde 2022 yılını ‘nepo bebek’ yılı ilan etmesi ve kapağına da bu konuda suçlanan isimleri koymasıyla alevlenen tartışma bu açıklamalarla daha da büyüdü. Derginin kapağında ünlü insanların çocuğu olan ünlüler bebekler gibi giydirilmiş ve o şekilde karikatürleştirilmişti. Başlıkta da ‘Tıpkı annesinin gözlerine ve onun menajerine sahip’ yazıyor; bu kişiler açıkça suçlanıyordu. Lottie Moss, bu konuyla ilgili sert sözler kullandı. Melanie Griffith ve Dakota Johnson

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SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Sosyal medyayı da ikiye bölen ve viral hale gelen tartışmada ablasının ayak izlerini takip ederek modellik kariyerine başlayan Lottie’nin de söyleyecekleri vardı anlaşılan. “evet, ünlü ailelerden geldiğimiz için sizden önce ayağa kalktık ve yürüyüp ilerledik. Bu adil mi? Belki değil. Ama kendinize gelin; hayat da zaten adil değil!” diyen genç kadın herkesi kızdırdı. Onlyfans modelliği de yapan ve çok para kazandığı biline Lottie Moss, herkesi daha çok çalışıp başarılı olmaya ve bu tartışmaya son vermeye çağırdı. Bu çıkışından sonra hayata şanslı başladığını kabul eden Lottie Moss, taşıdığı soyadını kullandığını ama bu şansını çarpıtmadığını ve herkes kadar çalışarak başarılı olduğunu söyledi.

“Açıkçası ben de büyük bir modelle akraba olma ayrıcalığına sahibim. Ve diğer birçok nedenden ötürü ayrıcalığa sahibim ve dediğim gibi, hepsi için minnettarım ama bu HİÇBİR anlam ifade etmiyor ama başkalarını üzmeye devam ediyor. Buna üzülen insanlar kendi hayatlarına baksın.” Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss bu tartışmalardan yılmış

"HERKES İŞİNE BAKSIN, HAYAT ADİL DEĞİL"

24 yaşındaki olan Lottie Moss kariyerine henüz 16 yaşında Teen Vogue'un Nisan 2014 sayısında yer aldığında başladı. 2016'da, erkek model Lucky Blue Smith ile birlikte Vogue France'ın Mayıs sayısına kapak oldu. Sonra da kariyerine hızlı adımlarla devam etti.

Bu tartışmalarda yer alan isimlerden biri de ünlü rapçi Ice Cube’un oğlu. İlk filmi 'Straight Outta Compton'da ünlü babasını canlandırarak isim yapan Ice Cube'un oğlu O'Shea Jackson Jr. da kendisini savundu. 31 yaşındaki en büyük oğlunun, 2015’te çekilen biyografisinde 'onu oynamasının' babasının en büyük hayali olduğunu söyledi ve film prodüksiyona başladığında üniversitede senaryo yazarlığı eğitimi aldığını belirtti.

O’Shea “Mücadeleyi kabul ettim. Ve rolü almadan önce iki yıl boyunca seçmelere katıldım,” diyerek kendini savundu. Bu tartışmalara konu olan nepo bebeklerin kimi büyük başarılar kazandı, kimi gösteri dünyasında tutunamadı. Bir kısmı da gerçekten sahip olduğu soyadı yüzünden iş ve ün sahibi oldu, bunlar ortadaki gerçekler. Ama hikâyede kim haklı, kim haksız, onu gösteri dünyasının kitapları yazıldıkça göreceğiz…