Huylu huyundan vazgeçmedi… 27 yaşındaki Gigi Hadid’i bırakan Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki güzelle yakalandı!

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GIGI HADID AŞKIYLA ŞAŞIRTMIŞTI AMA...

Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid’in adları birkaç ay önce yan yana anılmaya başladığında ünlü aktörün huyunu bilenler çok şaşırmıştı. Evet, Gigi Hadid dünyanın en güzel kadınlarından biri, adı en başarılı modeller arasında anılıyor, büyük bir ünü ve serveti var ama… Ama söz konusu ünlü aktör oldu mu yaşı yüzünden hiç şansı yok. Evet, artık tüm dünyanın da öğrenmiş olduğu gibi sayın Leonardo DiCaprio 25 yaşından büyük hiçbir kadınla birlikte olmuyor.

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Hatta 48 yaşındaki aktör sevgililerini 25. doğum günlerinden hemen sonra terk edecek kadar bu konularda katı, belki de kalpsiz. Kendisinin bu konudaki en son ‘vukuatı’ kırmızı halılarda yanında görünen, herkese “E artık bu iş tamam, Leo takıntısından vazgeçti” dedirten Camila Morrone olmuştu. Çok aşık göründüğü Camila’yı da genç kadının 25. doğum gününden tam bir ay sonra terk eden Leo ‘huylu huyundan vazgeçmez’ sözünün Hollywood şubesi olduğunu böylece kanıtlamış oldu.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR

Leonardo DiCaprio, bu ayrılıktan sonra düzenli bir ilişki yaşamadı, gecelerde, partilerde sık sık boy gösterdi ama genelde yalnızdı ya da yakın arkadaşlarıyla birlikteydi ve onu bir kadınla görüntüleyen olmadı. Ta ki devreye Gigi Hadid girene kadar. Bu aşka kimse ihtimal verememişti. Gigi Hadid 27 yaşındaydı ve Leo için çok yaşlıydı! Üstelik bir de çocuğu vardı; bu da Leo için yeni bir durumdu. Daha önce hiç çocuğu olan bir kadınla birlikte olduğu duyulmamıştı. TÜM BAKIŞLAR 23 YAŞINDAKİ BU YENİ GÜZELDE

Ama yine de kafalarda soru işaretleri oluştu, insanlar “Demek Gigi Hadid gibi bir kadın söz konusu olunca DiCaprio bile yola geldi, yaş işini unutup gönlünü kaptırdı” diyordu. Soru işaretlerinin ortadan kalkması ve Gigi Hadid’in zaten baştan çok fazla olan yaşı yüzünden elenmesi uzun sürmedi. Leonardo DiCaprio, bu kez 23 yaşında bir güzelle aynı mekanı terk edip, gazetecileri atlattıktan sonra aynı arabaya binerken görüntülenmişti. Bu gencecik kadın da Leo’nun tüm eski aşkları gibi çok güzeldi evet, üstelik o da oyuncuydu ve ünlü bir babanın kızıydı.

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PEKİ KİM BU VICTORIA?

Haber duyulunca herkes hemen Victoria Lamas adını internette aramaya başladı. 23 yaşındaki sarışın güzel, efsane dizi Şahin Tepesi’yle akıllara kazınan yakışıklı aktör Lorenzo Lamas’ın kızı. 64 yaşındaki Lamas’ın dördüncü evliliğini yaptığı, eski Playboy güzeli Shauna Sand’den olan kızı Victoria, 1999 yılında doğmuş. Yani şöyle açıklayalım: Leonardo DiCaprio, onu bir dünya yıldızı yapan Titanic filminde oynadığında daha Victoria Lamas’ın doğmasına iki yıl vardı. Victoria ve Leo, Salı gecesi Los Angeles’ta ‘samimi’ bir yemem yedikten sonra mekandan ayrı ayrı çıktı ancak sonra aynı arabaya binerek oradan uzaklaştı. Ünlü aktörün her adımını takip eden paparazziler de ikilinin bir sürü fotoğrafını çekti. BAZISI AŞK YOK DEDİ AMA KİMSE BUNA İNANMADI

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Haber duyulunca kimi kaynaklar ikilinin aslında bir yemek randevusunda olmadıklarını hatta baş başa bile olmadıklarını iddia etti. Bu kaynaklara göre ikili aslında kalabalık bir sinemacı grupla yemek yemişti ve bu yemekten ayrıldıktan sonra bindikleri arabada yalnız bile değillerdi. Ama Leonardo DiCaprio’nun 25 yaş altı güzellere duyduğu ilgiyi bilenler bu açıklamaları yeterli bulmadı ve ikilinin ayrı ayrı çekilen fotoğrafları gazetelere ‘İşte Leo’nun yeni aşkı’ manşetleriyle basıldı. Peki bu 23 yaşındaki güzel kimdir? Gelin biraz daha yakından bakalım. GELECEĞİN UMUT VAAT EDEN OYUNCUSU

Lamas’ın IMDB sayfasında 6 yapımda rol aldığı görünüyor. Bunların beşi kısa film, biri de bir televizyon dizisi. Ünlü bir aktörün kızı olduğu için Hollywood’da bağlantıları olduğu açık olan genç kadından, hakkındaki haberlerde ‘umut veren bir genç oyuncu’ olarak bahsediliyor. Gençliğinin ve güzelliğinin tadını çıkaran Victoria’nın bol takipçili bir Instagram hesabı var ve verdiği çarpıcı pozları buradan paylaşarak kendine daha büyük bir hayran kitlesi yaratmaya başlamış bile.